Чт, 26.09.2019
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  • Картина дня: полицейский эксперимент, смерть Айвара Рехе окутана тайной и выбравшая эвтаназию эстонка

Картина дня: полицейский эксперимент, смерть Айвара Рехе окутана тайной и выбравшая эвтаназию эстонка

Politsei rahunemispaus Rapla maanteel Loone baari juures.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.

Нарушитель, выбравший отдых на обочине вместо штрафа: «Классная затея!»

В четверг на шоссе Таллинн-Рапла полиция применила по отношению к некоторым нарушителям скоростного режима новый способ наказания. Читать далее...

Кальюлайд: спасение нашей планеты является гражданской ответственностью каждого человека

Изменения климата и здоровья природы — одна из немногих проблем, когда мы должны нести коллективную ответственность и где у нас есть истории успеха, сказала президент Керсти Кальюлайд на Генеральной ассамблее ООН в среду, передала пресс-служба президентской канцелярии. Читать далее...

Страдающая неизлечимой болезнью жительница Вильянди прибегла к эвтаназии

Неизлечимая болезнь, перспектива до конца жизни оставаться лежачей больной и нежелание отправляться в дом призрения заставили не имевшую родственников жительницу Вильянди принять решение в пользу эвтаназии. Нынешней зимой Ингрид под присмотром врачей попрощалась с жизнью в Швейцарии. Читать далее...

Найденный во дворе своего дома Рехе умер еще в день исчезновения

Труп находившегося два дня в активном розыске бывшего руководителя банка Danske Айвара Рехе обнаружили члены его семьи в среду утром на заднем дворе собственного дома, в укромном уголке. К вечеру сыщики пришли к выводу, что Рехе все же не возвращался домой накануне обнаружения его тела: оно находилось там с понедельника. Читать далее...

Планирующееся изменение закона снова позволит парковать автомобили на тротуарах

Отвечающие за организацию движения в столице люди говорят, что если разрешить машинам парковаться в жилой зоне на тротуаре, их многолетняя работа окажется паром, ушедшим в свисток. Читать далее...

Умер Жак Ширак

Сегодня в возрасте 86 лет скончался бывший президент Франции Жак Ширак, сообщает AFP со ссылкой на близких покойного. Читать далее...

Саар: госбюджет на 2020 год построен на обмане

По словам председателя Социал-демократической партии Индрека Саара, представленный правительством Юри Ратаса проект государственного бюджета на 2020 год не решит ни одной серьезной проблемы нашего общества и не позволит жителям Эстонии почувствовать на себе экономический рост. Читать далее...

Невероятно: житель Эстонии выиграл в лотерею почти полмиллиона евро

В состоявшейся в среду вечером телепередаче "Suur lotokolmapäev" был разыгран джекпот Bingo loto. Сумма выигрыша составила 462 334,30 евро. Читать далее...

Суровое лицо бюджета: Пярнуский аэропорт лишился 17 млн евро, урезаны средства на шоссе Таллинн-Тарту и горхолл

По оценке оппозиционной Партии реформ, в госбюджете на следующий год в одной только сфере управления Министерства экономики и коммуникаций отменены планировавшиеся инвестиции в объеме 75 млн евро. Читать далее...

Экс-премьер Великобритании: Эстония скоро столкнет нас с трона

По словам бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, Эстония вот-вот отберет у Британии звание страны с самым продвинутым в дигитальном развитии правительством. Читать далее...

Маарья Вайно: климатическая война детей

Вместо того, чтобы призывать детей прогуливать школу и протестовать против изменения климата, им надо изучить законы физики, приобрести компьютерные навыки и научиться пользоваться своей фантазией – тогда есть надежда прийти к решениям, сберегающим окружающую среду, пишет колумнист Postimees Маарья Вайно.

Краудфандинг приносит сотни тысяч: эстонский крафтовый пивовар собрал 150 000 евро за день

Эстонской крафтовой пивоварне Pühaste удалось за день собрать требуемые 150 000 евро при помощи краудфандинговой платформы Fundwise. Читать далее...

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