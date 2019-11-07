Картина дня: лжелекарства в Эстонии, требование оппозиции об отставке министра и проблемы строительного гиганта

Месяц жизни в аду: сообщение о ВИЧ чуть не загнало молодого человека в могилу

19-летний житель Эстонии чуть не сошел с ума, подумывал свести счеты с жизнью и проклял всю эстонскую медицину, пока месяц жил с мыслью о том, что у него ВИЧ. Читать далее...

Внезапное падение эстонского строительного гиганта: что происходит?

Доходы Merko Ehitus от продаж снизились на 24% по сравнению с прошлым годом. Так, они снизились в Эстонии и Латвии и существенно выросли в Норвегии, а в Литве доходы от продаж остались более-менее на уровне прошлого года. Читать далее...

Эксперимент: как лжелекарства попадают в Эстонию?

Следы лжелекарств сначала ведут в Латвию, оттуда в Россию и, в конце концов, в предполагаемую полочную фирму. Читать далее...

«Даем EKRE время до понедельника»: реформисты и соцдемы требуют отставки министра сельской жизни

Пыхьяская окружная прокуратура сегодня начала производство для расследования предполагаемого конфликта интересов советника министра сельской жизни Марта Ярвика - Урмаса Арумяэ. Читать далее...

Нетрезвый водитель автобуса с 20 детьми гнал по шоссе Таллинн-Тарту

Сегодня утром полицейские в Ярвамаа задержали за рулем употреблявшего алкоголь водителя автобуса, который в качестве пассажиров перевозил почти 20 детей. Читать далее...

Опасный инцидент в Таллинне: мужчина угрожал убить соцработника

Управа района Мустамяэ сегодня была вынуждена вызвать полицию, поскольку посетивший отдел соцобеспечения мужчина угрожал убить обслуживающего его работника. Читать далее...

Депутат Рийгикогу Раймонд Кальюлайд выбрал для себя партию

В четверг Кальюлайд сообщил, что вступает в СДПЭ, и заполнил заявление о вступлении в партию. Читать далее...

Юферева-Скуратовски сомневается, что Кальюлайд стоит ехать в Москву на 9 мая

Стоит ли президенту Кальюлайд ехать в Москву на 9 мая? «Я не знаю, если это вызовет больше внутренних напряженностей для Эстонии, то, может быть, не стоит ехать. Но если общественное мнение к этому готово, то почему нет», – сказала центрист и депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски, которая недавно была назначена руководителем эстонской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Читать далее...

«Мне стыдно»: Яну Тоом рассердили слова Марии Юферевой-Скуратовски

Вчера Мария Юферева-Скуратовски (Центристкая партия) заявила, что у не уверена, стоит ли президенту Кальюлайд ехать на 9 мая в Москву, если это вызовет напряженность в эстонском обществе. Центристска Яна Тоом в ответ на это, по ее словам, разозлилась. Читать далее...

Президент Франции: у НАТО смерть мозга

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в четверг, что у НАТО наступила смерть мозга, и посетовал на нехватку координации между США и европейскими союзниками, а также агрессивные шаги члена альянса Турции в Сирии. Читать далее...

Галерея: в Хааберсти срубили главную рождественскую елку страны