Картина дня: День отца, сегрегированный Таллинн и предложение банка для богатых

Фото: в Эстонии титул «Отец года» присужден Арви Каротаму

На торжественном мероприятии в концертном зале "Эстония" в воскресенье, 10 ноября, титул "Отец года" был присужден бывшему старейшине волости Ания Арви Каротаму. Читать далее...

Danske Bank в Эстонии предлагал богатым клиентам забирать деньги золотом

Во время скандала с отмыванием денег эстонский филиал датского Danske Bank предлагал богатым клиентам перевести деньги в золотые слитки и монеты, чтобы помочь спрятать накопления. Читать далее...

Таллинн рискует стать самой сегрегированной столицей Европы

Таллинн в исследовании бросается в глаза как столица, где процесс разделения между различными группами общества, богатыми и бедными, а также группами разных национальностей, происходит быстрее всего. Читать далее...

Фото и видео: в Таллиннском аэропорту будущий пилот смог сделать то, что 70 лет считалось невозможным

Вчера, 9 ноября, в восемь часов утра в Таллиннском аэропорту начался десятичасовой фортепианный концерт пианиста Арко Наритса – за это время он 840 раз исполнил произведение Эрика Сати «Vexations». Читать далее...

В Эстонии доход десяти пенсионеров превысил 10 миллионов евро

По данным Налогово-таможенного департамента, в прошлом году декларации о доходах представили в прошлом году 87 500 человек 1953-го и более раннего года рождения, у десяти из них доход превысил 10 млн евро. Читать далее...

Один из богатейших людей Эстонии лишился банковской лицензии

Центробанк России в начале ноября отобрал банковскую лицензию у омского «Эксперт-Банка», основным владельцем которого через эстонские компании является российско-эстонский предприниматель Роман Стройков. Читать далее...

Алексей Яшин: Силы обороны как интеграционный лагерь

Интеграция в Силах обороны проходит успешно, и отношение командиров благоприятствует многокультурной и многоязычной среде, пишет участник курсов подготовки младших офицеров, призывник Алексей Яшин. Читать далее...

Путешествие в Египет превратилось в кошмар: как настойчивость жены спасла жизнь мужу

Мужчина был в крайне тяжелом состоянии - его легкие и почки отказывались работать, а сердце поддерживалось тремя различными препаратами. Считалось, что он находится всего в паре часов от смерти. Читать далее...

Жестокое убийство выпускницы СПбГУ. Что известно спустя сутки