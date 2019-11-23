Картина дня: необычная школа в Таллинне, поимка топливного вора и проблемы посылок AliExpress

В Таллинне водитель BMW сбил человека и бросил его на дороге

Сегодня около 15.15 полиция получила сообщение, что в Таллинне на Ыйсмяэ-теэ на пешеходном переходе автомобиль BMW наехал на 18-летнего пешехода, после чего BMW скрылся. Читать далее...

Как работает первая школа Эстонии, где дети сами решают, что и как будут учить

В демократической школе Сувемяэ, являющейся частью Таллиннской художественной школы, дети сами решают, что учить и учиться ли. Читать далее...

Почему посылки AliExpress не доходят до Эстонии?

По словам руководителя сектора посылочных услуг Omniva Андре Вескимейстера, в том, что в последнее время посылки AliExpress задерживаются или вовсе пропадают, нельзя напрямую винить почту Китая, хотя качество международных почтовых услуг значительно ухудшилось. Читать далее...

Ночью температура воздуха опустится до 10 градусов мороза

В ночь на воскресенье в Эстонии небольшая и переменная облачность. По островам запада страны возможны слабые осадки. Ветер юго-восточный, восточный 2-8, на островах в начале ночи до 11 м/с. Температура воздуха -3..-8, местами -10, на западе Эстонии -3..+2°С. Читать далее...

«Целый день очередь как в мавзолей»: пешеходы из Ивангорода дожидаются шанса пройти в Эстонию

Сотня людей выстроилась в очередь на границе Эстонии и Кингисеппского района Ленобласти. Пользователи в соцсетях объясняют ажиотаж грядущими распродажами, а таможенники сравнили поток со скоплениями людей на Красной площади в Москве. Читать далее...

Умер Антс Леэметс

Эстонский политик Антс Леэметс умер в возрасте 69 лет. Читать далее...

Невезение мужчины положило конец его кражам топлива в Эстонии

Припаркованный у полицейского участка Пайде микроавтобус Peugeot Partner выглядит как любая рабочая лошадка, одна из тысяч, что можно встретить на дорогах Эстонии. Такое ощущение возникает с первого взгляда. Все для того, чтобы машина была как можно незаметнее. Читать далее...

Комиссия Рийгикогу заинтересовалась эмигрировавшими в Финляндию жителями Эстонии

В субботу в рамках визита в Финляндию кризисная комиссия Рийгикогу по решению проблем рождаемости встретится с представителями эстонской диаспоры. В ходе встреч планируется обсудить причины сделанного ими выбора и возможности их возвращения на родину. Читать далее...

Пюхтицкий монастырь скорбит: скончалась монахиня Августа

Утром 22 ноября скончалась монахиня Пюхтицкого монастыря Августа. Об этом сообщила Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата. Читать далее...

Жителям Эстонии предлагают бесплатно заправить автомобили. Но с одним условием

В декабре город Пайде начнет кампанию, целью которой будет привлечь людей оформить прописку в городе и увеличить количество местных жителей. Читать далее...

Секрет успеха: одному из самых богатых жителей Эстонии помог дельный совет

«Как известно, от продажи Sylvester мы получили довольно много денег. Обдумывал, что с ними делать. У меня был один хороший учитель, композитор и писатель Альбер Уустульнд». Читать далее...

Ратас: терпение и сотрудничество более эффективны в политике, чем грубость и жесткость

При формировании правительства, которому сегодня исполняется 209 дней, в числе приоритетных направлений нашей политики мы обозначили поддержку семей, построение сплоченного общества, развитие основанной на знаниях экономики, а также эффективно управляемое государство, сказал премьер-министр Юри Ратас на заседании совета уполномоченных Центристской партии. Читать далее...

Местным самоуправлениям станет проще избавляться от автохлама