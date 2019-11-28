Картина дня: нашествие крыс, опасная бактерия в мясной продукции и скрытые платы по кредитам

Города Эстонии заполонили крысы и мыши: самый страшный миф оказался правдой

В этом году в домах чрезвычайно много крыс и мышей, и это проблема не только сельской местности, поскольку много вызовов фирмам по борьбе с вредителями поступает из городов, особенно из Таллинна. Читать далее...

Производитель мясной продукции: опасная бактерия появилась из-за температуры и ошибки работника

По словам главы Oskari Lihatööstus Альдо Парика, причиной попадания листерии в их продукцию стали несколько неудачных совпадений: совместное влияние технического сбоя и человеческого фактора. Читать далее...

На Рейди-теэ появятся камеры контроля скорости: их месторасположение держат в тайне

В связи с открытием Рейди-теэ на перекрестке около памятника «Русалка» изменится организация движения, и в случае, если светофоры не будут работать, автомобили, едущие со стороны Пирита в центр города, при повороте на Нарвское шоссе должны будут уступить дорогу двигающимся из Ласнамяэ. Читать далее...

Скрытые платы по кредитам могут преподнести неприятный сюрприз

Компании экспресс-кредитов и банки в преддверии Рождества предлагают на первый взгляд краткосрочные кредиты с низкими процентными ставками под ноль или один процент, но при более тщательном рассмотрении оказывается, что они также взимают высокую плату за заключение договора. Читать далее...

Старая судоходная компания эстонского бизнесмена замешана в скандале, связанном с SEB

Занимающиеся расследованиями шведские журналисты вывели вчера в центр скандала, связанного с отмыванием денег в банке SEB, и эстонского предпринимателя международного размаха Сулева Сеппика. Читать далее...

При столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек

Сегодня, 28 ноября, около 13.28 полиция получила сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Хяэдемеэсте в деревне Пийруми столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Погиб водитель легкового автомобиля. Читать далее...

В Эстонии в продукции известного производителя нашли листерию

Дочерняя фирма Selver Kulinaaria OÜ обнаружила в исходных продуктах Oskari Lihatööstus бактерию листерии и и тут же прекратила с предприятием сотрудничество. Речь идет не о товаре розничной торговли, а об оптовой продукции, которая предназначена для пищевой промышленности. Читать далее...

Сотрудника банка Nordea подозревают в краже сотен тысяч евро

В Финляндии сотрудник банка Nordea подозревается в мошенничестве с платежными картами на несколько сотен тысяч евро, сообщает Yle со ссылкой на телекомпанию MTV. Читать далее...

На эстонском судне в финском порту произошел инцидент. Профсоюз винит капитана в нарушении правил

Судоходная компания Navirail, находящаяся в конфликте с Независимым профсоюзом моряков Эстонии (EMSA), не считает, что работающий в компании капитан судна нарушил коллективное соглашение. Читать далее...

Таллиннская Королева кошек снова действует: полиция спасла четырех котят, содержавшихся в невыносимых условиях

В начале этой недели работница полиции из Харьюмаа попыталась найти дом для котят, владелец которых не справлялся со своими обязанностями. В результате котята были переданы некоммерческой организации, но стараниями члена правления которой животные оказались в еще худших условиях. Читать далее...

Ярвик давил на PRIA в интересах трех предпринимателей, Ратас знал об этом с августа

Проблема, которую Иллар Леметти обозначил, но обсуждать не хочет: вместе со своим советником Ярвик беспрецедентным образом вмешивался в работу подчиненных ему учреждений. Премьер-министр Юри Ратас в курсе происходящего уже в течение трех месяцев. Читать далее...

В Таллинне обнаружен остов затонувшего 700 лет назад судна: теперь жители Эстонии смогут взглянуть на него

Завтра, 29 ноября, после продолжавшейся почти два года реконструкции башни Толстая Маргарита и Больших морских ворот вновь откроется новая постоянная экспозиция Морского музея Эстонии. Читать далее...

Ночью водитель BMW снес ворота погранпункта в Нарве

Ранним утром 28 ноября, около половины пятого, водитель на автомобиле BMW не справился с управлением на повороте с улицы Вестервалли на улицу Койдула в Нарве. Автомобиль снес расположенные здесь ворота погранпункта и застрял на пешеходной дорожке внутри погранпункта. Читать далее...

В Европе объявили чрезвычайное климатическое положение