Картина дня: смертельное ДТП, авария на автовокзале и черный список департамента

Пьяный водитель без прав насмерть сбил женщину

Сегодня, 8 декабря, утром в Рапламаа пьяный водитель на фургоне насмерть сбил женщину, которая шла вдоль дороги. Читать далее...

Фото: на Таллиннском автовокзале столкнулись автобусы

Сегодня вечером на Таллиннском автовокзале произошла авария. Утверждается, что водитель Ecolines въехал в Lux Express. Читать далее...

В Эстонии не хотят брать на работу вернувшихся из Финляндии людей

В Финляндии живет сейчас 70 тысяч эстонцев. Вдобавок к переехавшим туда насовсем, между Эстонией и Финляндией постоянно мотаются (каждую неделю) где-то 15 тысяч, возможно, даже 17 тысяч эстонцев. Читать далее...

Э-выборы - позорное пятно Эстонии? Спустя полгода рабочая группа готова представить отчет

Рабочая группа по электронным выборам, созванная по инициативе партии EKRE распоряжением экс-министра Керт Кинго, представит результаты длившегося полгода исследования, в которых дается оценка безопасности э-выборов. Читать далее...

Полиция ищет пропавшего 25-летнего мужчину

Полиция разыскивает пропавшего в Тарту в ночь на пятницу 25-летнего мужчину. По словам близких, он позвонил в ночь на пятницу другу, а затем пошел через пешеходный мост Туру и должен был прийти в общежитие на Нарвском шоссе. Читать далее...

Одинокий мужчина умер в собственном доме

В воскресенье, 8 декабря, в 6.53 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Вильянди, в деревне Саарепеэди горит жилое здание. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже вырывался из-под крыши. Читать далее...

Галерея: открылся самый скоростной железнодорожный участок в Эстонии

В воскресенье был открыт новый участок железной дороги между Рийзипере и Турба, где поезд будет курсировать до 11 раз в день. Читать далее...

В черный список попали несколько известных эстонских интернет-магазинов

Департамент защиты прав потребителей сообщил, что за последний месяц черный список пополнили 18 предприятий, которые не исполнили решения комисси по потребительским спорам. Читать далее...

У главы Elron есть плохие новости для автобусных фирм, но хорошие для пассажиров

Совершившая подъем по карьерной лестнице от канцлера Минэкономики до главы железнодорожной фирмы Elron Мерике Сакс сказала в интервью Postimees, что если когда-то обсуждалась идея упразднения эстонской железнодорожной сети, то сегодня все наоборот. Читать далее...

У соседей бушует пурга: дойдет ли непогода до Эстонии?

Сегодня ночью в Санкт-Петербурге бушевала непогода: пурга даже помешала самолетам приземлиться в аэропорту Пулково. В Эстонии сегодня ночью также ожидается сильный ветер и мокрый снег, но к вечеру понедельника непогода должна стихнуть. Читать далее...

Центр управления движением обратился к водителям в связи с надвигающимся штормом

Центр управления движением предупреждает, что в воскресенье из-за штормового ветра на трассах могут оказаться сломанные деревья и ветки. Читать далее...

Путин и Лукашенко говорили пять с половиной часов. Чем завершились переговоры?

В начале встречи Лукашенко удивил журналистов заявлением о том, что перед поездкой к Путину не только смотрел российские телеканалы, но и "перечитал телеграм-каналы, как многие сейчас". Читать далее...

На шоссе Таллинн-Нарва автомобиль вылетел в кювет

Сегодня после полудня на шоссе Таллинн-Нарва в Салатсе автомобиль съехал в кювет. Читать далее...

График: акционеры Tallink не получили прибыли на бирже в Хельсинки

Год назад листинг акций Tallink на Хельсинкской фондовой бирже (FDR) не привел к какому-либо увеличению торговой активности ценных бумаг или к увеличению их стоимости. Читать далее...

Галерея: на западе Эстонии полыхает гостевой дом