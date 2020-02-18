Вт, 18.02.2020
Интересно, способны ли мы найти и делать что-то, что у нас, стран Евросоюза, выходило бы лучше, чем у Китая и Америки? Кейт Пентус-Розиманнус
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  • Картина дня: судебный процесс над учительнией, напряженная обстановка на рынке таксоизвоза и возможный визит Путина

Картина дня: судебный процесс над учительнией, напряженная обстановка на рынке таксоизвоза и возможный визит Путина

Такси.

ФОТО: Силле Аннук

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.

"В какой-то момент она подошла ко мне и поцеловала": за что судят нарвскую учительницу?

Сообщение о том, что на этой неделе начнется рассмотрение уголовного дела, в рамках которого бывшую нарвскую учительницу фактически обвиняют в сожительстве со своей ученицей, наделало много шума. На момент совершения инкриминируемого учителю преступления жертве было 14 лет. Читать далее...

Муниципальная полиция обратилась к маардуским таксистам с предупреждением

Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) разослала предупреждения всем таксистам, зарегистрированным в Маарду, но фактически оказывающим услуги таксоизвоза в столице. Читать далее...

Yandex.Taxi работает в Эстонии с нарушением закона

Эстонские ведомства установили, что компания Yandex.Taxi, предлагающая в Эстонии с мая 2018 года услугу заказа такси через мобильное приложение, работает в стране с нарушением закона, поскольку у предприятия отсутствуют необходимые для деятельности документы. Читать далее...

Прокурор потребовал приговорить к 20 годам тюрьмы расчленившего женщину в Ласнамяэ

Во вторник в ходе судебных прений прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги потребовала приговорить обвиняемого в жестоком убийстве женщины в Ласнамяэ Николая Кузнецова к 20 годам лишения свободы. Читать далее...

Тарту готовится к возможному визиту Владимира Путина

Ровно через четыре месяца в Эстонском национальном музее в Тарту состоится восьмой Всемирный конгресс финно-угорских народов. И хотя президент Эстонии Керсти Кальюлайд передала приглашение от имени организаторов российскому лидеру Владимиру Путину, нет уверенности, что он все-таки приедет. Читать далее...

Обрушение Maxima в Риге: инженер-строитель осужден, остальные оправданы

Пардаугавский суд Риги в рамках дела о золитудской трагедии приговорил инженера-строителя Ивара Сергетса к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет, сообщает Русский TVNET со ссылкой на LETA. Читать далее...

Яак Мадисон: критика внешней разведки Эстонии Китаем портит отношения между странами

Избранный депутатом Европарламента из рядов Консервативной народной партии Эстонии Яак Мадисон считает, что критика со стороны Китая в адрес Департамента внешней разведки Эстонии нарушает отношения между двумя странами. Читать далее...

Таллинн поставил на паузу крупные дорожные проекты до утверждения нового бюджета ЕС

Из-за отсутствия европейского финансирования в Таллинне в этом году будет отремонтировано меньше дорог, и по крупным объектам будут вестись только проектировочные работы, которые позволят быстрее приступить к строительству, когда средства из нового семилетнего бюджета ЕС снова станут доступными. Читать далее...

Предприятие Levikom обвиняет Катри Райк в серьезном преступлении

Levikom Eesti OÜ обратилось в прокуратуру с сообщением о преступлении в отношении главы комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк. Читать далее...

Приговор водителю с битой Урмасу Эйнроосу вступил в силу: он проведет в тюрьме 18 лет

Государственный суд не принял к рассмотрению кассацию адвоката Урмаса Эйнрооса, известного как водитель с битой. Это значит, что вступил в силу приговор окружного суда, согласно которому Эйнроос должен провести в тюрьме 18 лет. Читать далее...

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