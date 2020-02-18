Картина дня: судебный процесс над учительнией, напряженная обстановка на рынке таксоизвоза и возможный визит Путина

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
"В какой-то момент она подошла ко мне и поцеловала": за что судят нарвскую учительницу?
Сообщение о том, что на этой неделе начнется рассмотрение уголовного дела, в рамках которого бывшую нарвскую учительницу фактически обвиняют в сожительстве со своей ученицей, наделало много шума. На момент совершения инкриминируемого учителю преступления жертве было 14 лет. Читать далее...
Муниципальная полиция обратилась к маардуским таксистам с предупреждением
Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) разослала предупреждения всем таксистам, зарегистрированным в Маарду, но фактически оказывающим услуги таксоизвоза в столице. Читать далее...
Yandex.Taxi работает в Эстонии с нарушением закона
Эстонские ведомства установили, что компания Yandex.Taxi, предлагающая в Эстонии с мая 2018 года услугу заказа такси через мобильное приложение, работает в стране с нарушением закона, поскольку у предприятия отсутствуют необходимые для деятельности документы. Читать далее...
Прокурор потребовал приговорить к 20 годам тюрьмы расчленившего женщину в Ласнамяэ
Во вторник в ходе судебных прений прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Келли Круузимяги потребовала приговорить обвиняемого в жестоком убийстве женщины в Ласнамяэ Николая Кузнецова к 20 годам лишения свободы. Читать далее...
Тарту готовится к возможному визиту Владимира Путина
Ровно через четыре месяца в Эстонском национальном музее в Тарту состоится восьмой Всемирный конгресс финно-угорских народов. И хотя президент Эстонии Керсти Кальюлайд передала приглашение от имени организаторов российскому лидеру Владимиру Путину, нет уверенности, что он все-таки приедет. Читать далее...
Обрушение Maxima в Риге: инженер-строитель осужден, остальные оправданы
Пардаугавский суд Риги в рамках дела о золитудской трагедии приговорил инженера-строителя Ивара Сергетса к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет, сообщает Русский TVNET со ссылкой на LETA. Читать далее...
Яак Мадисон: критика внешней разведки Эстонии Китаем портит отношения между странами
Избранный депутатом Европарламента из рядов Консервативной народной партии Эстонии Яак Мадисон считает, что критика со стороны Китая в адрес Департамента внешней разведки Эстонии нарушает отношения между двумя странами. Читать далее...
Таллинн поставил на паузу крупные дорожные проекты до утверждения нового бюджета ЕС
Из-за отсутствия европейского финансирования в Таллинне в этом году будет отремонтировано меньше дорог, и по крупным объектам будут вестись только проектировочные работы, которые позволят быстрее приступить к строительству, когда средства из нового семилетнего бюджета ЕС снова станут доступными. Читать далее...
Предприятие Levikom обвиняет Катри Райк в серьезном преступлении
Levikom Eesti OÜ обратилось в прокуратуру с сообщением о преступлении в отношении главы комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк. Читать далее...
Приговор водителю с битой Урмасу Эйнроосу вступил в силу: он проведет в тюрьме 18 лет
Государственный суд не принял к рассмотрению кассацию адвоката Урмаса Эйнрооса, известного как водитель с битой. Это значит, что вступил в силу приговор окружного суда, согласно которому Эйнроос должен провести в тюрьме 18 лет. Читать далее...