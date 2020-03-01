Картина дня: важные сведения о коронавирусе, ДТП на границе и закрытие школы

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Подробная инструкция для жителей Эстонии: все, что нужно знать о коронавирусе и защите от него
Департамент здоровья Эстонии предоставил самую важную информацию и рекомендации относительно нового типа коронавируса. Читать далее...
Вместо праха - тачка с компостом: дойдет ли до Эстонии самый современный способ захоронения?
Дедушка лежит под кустами черной смородины, которые были у него самыми любимыми: красивые ягодные кусты, каждая смородина размером в вишню. Бабушка писала, что хочет, чтобы ее насыпали на грядку с розами, но пока еще она сама следит за этими грядками и заботится о своих любимых цветах. Читать далее...
В Нарве автомобиль разогнался и протаранил ворота погранпункта
В ночь на воскресенье на Нарвском погранпункте ехавший с российской стороны автомобиль разогнался и протаранил ворота. Нарушитель задержан. Читать далее...
Tallink начал портовую войну
В среду город Таллинн, компания Tallink и принадлежащая крупному собственнику Tallink инвестиционная фирма Infortar объявили о намерении создать совместное предприятие по реконструкции Таллиннского горхолла и строительству концертного и конференц-центра, отеля, торгового центра и собственного порта. Читать далее...
Общеобразовательная школа лишилась лицензии: ученикам некуда возвращаться после каникул
С воскресенья вступает в силу подписанный Министерством образования и науки приказ, согласно которому закрывает школа Краби для детей с особыми образовательными потребностями. Читать далее...
Кто они - "три мушкетера" делового мира Эстонии?
Кто бы мог подумать, что два государственных чиновника и один глава банка станут владельцами крупнейшей судоходной компании региона Балтийского моря и важнейшими фигурами деловой жизни в Эстонии. Читать далее...
Департамент предупреждает: четверть продавцов на ярмарках и базарах торгует едой незаконно
В прошлом году Ветеринарно-пищевой департамент сделал одним из своих приоритетов надзор за торговцами на общественных мероприятиях, улицах и обочинах шоссе. Читать далее...
МВД Турции: 76 000 беженцев направились в Европу
Анкара утверждает, что турецкие пограничники пропустили в ЕС 76 тысяч мигрантов, в Греции и Болгарии эти данные пока не подтверждают. Читать далее...
В Финляндии подтвердилось два новых случая заражения коронавирусом
Заразившиеся – близкие женщины, у которой было выявлено заражение в пятницу. Один из них – ребенок, второй – пенсионер. Читать далее...
Первая смерть от коронавируса в США: в Вашингтоне введен режим ЧП, Трамп обратился к нации
Департамент здравоохранения штата Вашингтон сообщил, что в штате была зафиксирована первая на территории США смерть от коронавируса. В одной из больниц Сиэтла в округе Кинг скончался мужчина в возрасте старше 50 лет. Читать далее...