Картина дня: важные сведения о коронавирусе, ДТП на границе и закрытие школы

Подробная инструкция для жителей Эстонии: все, что нужно знать о коронавирусе и защите от него

Департамент здоровья Эстонии предоставил самую важную информацию и рекомендации относительно нового типа коронавируса. Читать далее...

Вместо праха - тачка с компостом: дойдет ли до Эстонии самый современный способ захоронения?

Дедушка лежит под кустами черной смородины, которые были у него самыми любимыми: красивые ягодные кусты, каждая смородина размером в вишню. Бабушка писала, что хочет, чтобы ее насыпали на грядку с розами, но пока еще она сама следит за этими грядками и заботится о своих любимых цветах. Читать далее...

В Нарве автомобиль разогнался и протаранил ворота погранпункта

В ночь на воскресенье на Нарвском погранпункте ехавший с российской стороны автомобиль разогнался и протаранил ворота. Нарушитель задержан. Читать далее...

Tallink начал портовую войну

В среду город Таллинн, компания Tallink и принадлежащая крупному собственнику Tallink инвестиционная фирма Infortar объявили о намерении создать совместное предприятие по реконструкции Таллиннского горхолла и строительству концертного и конференц-центра, отеля, торгового центра и собственного порта. Читать далее...

Общеобразовательная школа лишилась лицензии: ученикам некуда возвращаться после каникул

С воскресенья вступает в силу подписанный Министерством образования и науки приказ, согласно которому закрывает школа Краби для детей с особыми образовательными потребностями. Читать далее...

Кто они - "три мушкетера" делового мира Эстонии?

Кто бы мог подумать, что два государственных чиновника и один глава банка станут владельцами крупнейшей судоходной компании региона Балтийского моря и важнейшими фигурами деловой жизни в Эстонии. Читать далее...

Департамент предупреждает: четверть продавцов на ярмарках и базарах торгует едой незаконно

В прошлом году Ветеринарно-пищевой департамент сделал одним из своих приоритетов надзор за торговцами на общественных мероприятиях, улицах и обочинах шоссе. Читать далее...

МВД Турции: 76 000 беженцев направились в Европу

Анкара утверждает, что турецкие пограничники пропустили в ЕС 76 тысяч мигрантов, в Греции и Болгарии эти данные пока не подтверждают. Читать далее...

В Финляндии подтвердилось два новых случая заражения коронавирусом

Заразившиеся – близкие женщины, у которой было выявлено заражение в пятницу. Один из них – ребенок, второй – пенсионер. Читать далее...

Первая смерть от коронавируса в США: в Вашингтоне введен режим ЧП, Трамп обратился к нации