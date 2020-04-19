Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 730 тестов на вирус COVID-19, из которых 2,2 %, т.е. 16 тестов показали положительный результат. За последние сутки в Эстонии от COVID-19 скончались находившиеся на лечении в Ида-Вируской центральной больнице 86-летний мужчина и в Курессаареской больнице 83-летний мужчина.

Тем временем, мэрия Тарту, Тартуский университет, Департамент здоровья, Лыунаский центр спасения, Лыунаская префектура, тартуская скорая помощь и другие учреждения прилагают совместные усилия для обеспечения того, чтобы вспышка вируса, которая началась в общежитии на Раатузе, не распространилась за пределы здания общежития.

От нового коронавируса в Европе скончались уже более 100 000 человек, это почти две трети смертей по всему миру, сообщило, опираясь на официальные данные, французское информагентство AFP.

Исследуя новую коронавирусную инфекцию, латвийские ученые выявили уже 12 уникальных мутаций вируса, о которых пока не сообщалось нигде в мире.

Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6060 человек. Всего на сегодня в России зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом. Новые заболевшие обнаружены в 78 регионах страны. Больше всего в Москве - 3570. Таким образом в столице РФ общее число заболевших достигло 24 324 человек.

После первой волны пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2, которая, по прогнозам ученых, может сойти к началу сентября, государства могут начать постепенно открывать границы. Но опасения, что бессимптомные носители могут стать причиной новой вспышки заболевания, заставляют задуматься о всевозможных мерах предосторожности.

Одна из крупных торговых сетей Эстонии возвращается к привычному режиму работы. С 20 апреля большинство cупермаркетов и гипермаркетов Rimi будет вновь открыто с 8:00 до 22:00.

Хотя некоторое время назад поступила информация, что событие года для Тюри, то есть цветочная ярмарка в мае в этом году не состоится, нельзя сказать, что в весенней столице Эстонии царит затишье.

В субботу православные церкви в разных уголках мира провели службы в пустых храмах из-за требований, введеных с целью остановки распространения пандемии коронавируса.