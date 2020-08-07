Картина дня: Иса Халилов останется под стражей, стрельба в Таллинне и надвигающаяся жара

Суд не выпустил на свободу Ису Халилова

Сегодня Таллиннский окружной суд оставил решение об аресте Исы Халилова в силе. Халилов останется под стражей, его не отпустили домой даже с электронным браслетом. Читать далее...

Роман Лейбов: специфика русской культуры в Эстонии в том, что здесь нет старых традиций

Доцент Тартуского университета, филолог и специалист в области digital humanities Роман Григорьевич Лейбов рассказал о преподавании во время карантина, таящем опасности для для гуманитарных наук интернете, русскоязычном культурном пространстве в Эстонии и проекте «Сильные тексты». Читать далее...

Студия Postimees: Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад

Президентские выборы в Белоруссии пройдут уже в это воскресенье, 9 августа. Кандидатов на этот пост осталось немного, кроме действующего главы государства, который в преддверии выборов умудрился поссориться даже с Россией. Сможет ли кто-то пошатнуть власть Лукашенко? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире белорусский диссидент Андрей Обозов, проживающий с 2006 года в Эстонии.

Синоптики обещают жителям Эстонии жаркий конец недели

Расположившийся над Балтийскими странами антициклон принес в собой очень теплую воздушную массу. Благодаря этому температуры поднимутся в субботу до 25 градусов, прохладнее будет только на подветренном побережье. Читать далее...

Тарту не может обуздать новую волну коронавируса в одиночку

Волна коронавируса, отправной точкой которой три недели назад стал ночной клуб Vabank, напоминает весеннюю вспышку, когда 25 марта в Тартуском уезде было рекордное количество людей, инфицированных коронавирусом - 43. По состоянию на вчерашний день коронавирус в Тартуском уезде выявлен у 41 человека, львиная доля из них - жители Тарту. Читать далее...

Эстонка в Бейруте: все явно станет еще хуже

Взрывная волна, вызванная прогремевшим во вторник в порту столицы Ливана Бейруте мощнейшего взрыва, ударила в стену, расположенную рядом с окном жилого дома, и выбила из рук мобильный телефон, рассказала Postimees живущая в Бейруте эстонка Элизабет Вийналасс.

Коронавирус диагностирован у десяти жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 961 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, десять проб дали положительный результат. Читать далее...

Банк Эстонии обещает: жизнь в Эстонии станет труднее, но дешевле

Главный экономист Банка Эстонии Сулев Перт прогнозирует падение цен на эстонские товары и услуги в течение этого года. Читать далее...

Марек Страндберг: новый стандарт гигиены

Халатное поведение людей неизбежно приведет к новой вспышке коронавируса. Для того чтобы на этот раз не держать взаперти все общество, нужно ввести новый стандарт гигиены, пишет в Postimees инженер и материаловед Марек Страндберг.

Антитела исчезают? Можно заразиться повторно? Отвечаем на вопросы об иммунитете к Covid-19