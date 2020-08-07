Картина дня: Иса Халилов останется под стражей, стрельба в Таллинне и надвигающаяся жара

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 августа.
Суд не выпустил на свободу Ису Халилова
Сегодня Таллиннский окружной суд оставил решение об аресте Исы Халилова в силе. Халилов останется под стражей, его не отпустили домой даже с электронным браслетом. Читать далее...
Роман Лейбов: специфика русской культуры в Эстонии в том, что здесь нет старых традиций
Доцент Тартуского университета, филолог и специалист в области digital humanities Роман Григорьевич Лейбов рассказал о преподавании во время карантина, таящем опасности для для гуманитарных наук интернете, русскоязычном культурном пространстве в Эстонии и проекте «Сильные тексты». Читать далее...
Студия Postimees: Лукашенко рассчитывает, что Россия поверит, что он уходит на Запад
Президентские выборы в Белоруссии пройдут уже в это воскресенье, 9 августа. Кандидатов на этот пост осталось немного, кроме действующего главы государства, который в преддверии выборов умудрился поссориться даже с Россией. Сможет ли кто-то пошатнуть власть Лукашенко? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире белорусский диссидент Андрей Обозов, проживающий с 2006 года в Эстонии.
Синоптики обещают жителям Эстонии жаркий конец недели
Расположившийся над Балтийскими странами антициклон принес в собой очень теплую воздушную массу. Благодаря этому температуры поднимутся в субботу до 25 градусов, прохладнее будет только на подветренном побережье. Читать далее...
Тарту не может обуздать новую волну коронавируса в одиночку
Волна коронавируса, отправной точкой которой три недели назад стал ночной клуб Vabank, напоминает весеннюю вспышку, когда 25 марта в Тартуском уезде было рекордное количество людей, инфицированных коронавирусом - 43. По состоянию на вчерашний день коронавирус в Тартуском уезде выявлен у 41 человека, львиная доля из них - жители Тарту. Читать далее...
Эстонка в Бейруте: все явно станет еще хуже
Взрывная волна, вызванная прогремевшим во вторник в порту столицы Ливана Бейруте мощнейшего взрыва, ударила в стену, расположенную рядом с окном жилого дома, и выбила из рук мобильный телефон, рассказала Postimees живущая в Бейруте эстонка Элизабет Вийналасс.
Коронавирус диагностирован у десяти жителей Эстонии
За последние сутки в Эстонии был проанализирован 961 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, десять проб дали положительный результат. Читать далее...
Банк Эстонии обещает: жизнь в Эстонии станет труднее, но дешевле
Главный экономист Банка Эстонии Сулев Перт прогнозирует падение цен на эстонские товары и услуги в течение этого года. Читать далее...
Марек Страндберг: новый стандарт гигиены
Халатное поведение людей неизбежно приведет к новой вспышке коронавируса. Для того чтобы на этот раз не держать взаперти все общество, нужно ввести новый стандарт гигиены, пишет в Postimees инженер и материаловед Марек Страндберг.
Антитела исчезают? Можно заразиться повторно? Отвечаем на вопросы об иммунитете к Covid-19
Когда в начале года выяснилось, что возбудителем загадочной болезни в Китае является новый коронавирус, тревога ученых по поводу разрастающейся в стране эпидемии чуть не сменилась отчаянием. Как правило, представители этого семейства не формируют у переболевших сильного иммунитета: уже спустя полгода-год после выздоровления ту же инфекцию легко можно подхватить повторно. Читать далее...
Медведь дышал в затылок: молодая семья отделалась испугом после встречи с диким животным
В понедельник вечером Маргус Тарто отправился на рыбалку на реке Амме возле озера Кайавере со своей спутницей жизни Кадри Аллас и двух с половиной летним сыном. Однако обычная рыбалка приняла довольно неожиданный поворот и закончилась встречей с медведем. Читать далее...
Страховщики рекомендуют избегать поездок за границу
В связи с возросшим распространением COVID-19 страховая компания PZU Kindlustus рекомендует избегать путешествий, поскольку в разных странах вводятся новые ограничения, и в быстро меняющейся ситуации уже есть примеры возникших у эстонских туристов проблем, сообщила в пятницу пресс-служба компании. Читать далее...
В Таллинне мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим, пострадал один человек
В 8:32 полиция получила сообщение, что на бульваре Сыпрузе в Таллинне мужчина стреляет пластиковыми пулями из окна квартиры на пятом этаже по прохожим. В настоящий момент стрелок задержан, в ближайшее время он будет допрошен, сообщила Пыхьяская префектура.
Злостная мошенница-рецидивистка орудует в Пярну? Полиция проверяет поступившие сигналы
Вчера в полицию поступило сообщение о том, что в Пярну в районе в Ряэма видели женщину лет сорока, которая пыталась проникнуть в чужой двор. В соцсетях распространяется информация о том, что это может быть серийный мошенник Элоиз-Катерине Хаавел (ранее Лийз Хаавел), которая стала известна тем, что обманным путем завладевала недвижимостью и деньгами пожилых людей. Читать далее...
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!