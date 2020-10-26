Картина дня: армянин, отправившийся в Нагорный Карабах, результаты полицейского рейда и новые случаи коронавируса

Урмас Рейтельманн покидает совет ERR

Член фракции EKRE Урмас Рейтельманн сообщил после собрания фракции Эстонской консервативной народной партии, что покидает совет ERR. Фракция еще не решила, кто займет его место. Читать далее...

«Батинг», шествие, забастовка: чего не было в Минске, что было и что еще может быть

В воскресенье, 25 октября, в Белоруссии оппозиция провела одну из самых массовых акций последнего времени. Ее главной темой стала забастовка, к которой призвала баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская. Читать далее...

"У нас творится ад". Курганские врачи просят Путина прислать военных медиков

Врачи зауральского города Кургана заявили об "огромной неконтролируемой эпидемии коронавируса" в регионе и обратились к президенту России с просьбой прислать военных медиков - "пока народ не стал умирать у нас прямо на улицах". Читать далее...

Работодателей Эстонии призывают не пускать людей на работу и оплачивать первые дни болезни

Поскольку заражение на рабочем месте в Ида-Вирумаа – основной путь распространения коронавируса, Спасательный департамент, а также Департаменты полиции и погранохраны и здоровья призывают работодателей обратить внимание именно на эту опасность и помочь ее предотвратить. Читать далее...

Мать и трое детей отравились угарным газом

Сегодня в 10.10 спасатели получили сообщение о том, что в доме в деревне Ваопере волости Рапла, в котором проживает семья с шестью детьми, угарным газом отравились мать и трое детей. Скорая помощь доставила всю семью в больницу. Читать далее...

ФОТО 〉 Полиция развернула масштабные поиски попавшего в беду велосипедиста: в воздух был поднят и вертолет

В субботу в волости Куусалу полиция развернула масштабные поиски 82-летнего велосипедиста, у которого во время поездки по лесу возникли проблемы со здоровьем. Вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны нашел пожилого человека на участке между лесом и полем и передал скорой помощи. Читать далее...

Балтийский пузырь под угрозой? Правительство Эстонии обсудит резкий рост заражений в Литве

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, во вторник, 27 октября, в правительстве будет обсуждаться ситуация с ростом числа инфицированных в Литве в последние дни. Читать далее...

ГРАФИКИ 〉 Число безработных в Эстонии снова выросло до 50 000

По данным Кассы страхования от безработицы, 25 октября в Эстонии было зарегистрировано 50 004 безработных. Читать далее...

Департамент статистики нашел существенный минус в переходе на зимнее время

Расчеты Департамента статистики показывают, что в результате перехода на зимнее время жители Эстонии спят значительную часть светлого времени суток, а это означает, что круглогодичное летнее время более полезно для режима сна. Читать далее...

ФОТО 〉 На шоссе попал в аварию лесовоз, две машины получили повреждения

В Пылвамаа, недалеко от Канепи, в понедельник вечером по шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа попал в аварию лесовоз. Одно направление было закрыто по состоянию на 18.15, движение регулировала полиция. Читать далее...