Картина дня: полицейский-взяточник, эстонский самогон и годовщина терактов в США

Теракт 11 сентября: трагедия, перевернувшая мир

Сегодня, 11 сентября, исполняется 20 лет с того дня, как в США произошла одна из крупнейших трагедий в новейшей истории человечества - группа террористов захватила четыре пассажирских самолета, два из которых впоследствии врезались в башни Всемирного торгового центра (ВТЦ). Читать далее...

За взятку сотрудник эстонской полиции рылся в секретных базах данных

Харьюский уездный суд в августе признал виновным полицейского, который последние десять лет работал в бюро внутреннего контроля PPA, Дмитрия Полякова. Госпрокуратура обвинила его в принятии десятков тысяч евро в качестве взятки от руководителя скандального кредитно-сберегательного общества ERIAL Ильи Дягелева. Читать далее...

В Таллинне из-за густого тумана самолеты не могли взлететь и приземлиться

В субботу утром, 11 сентября, густой туман нарушил работу Таллиннского аэропорта. К полудню погодные условия улучшились, что восстановило работу летного транспорта. Читать далее...

На Сааремаа в ДТП погиб 19-летний водитель

На Сааремаа в деревне Панга ночью, 11 сентября произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончался 19-летний мужчина. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 493 жителей Эстонии, скончался один человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6321 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 493. Среди новых заразившихся 381 человек не был вакцинирован и 122 полностью прошли курс вакцинации. Читать далее...

Очаг коронавируса в школе: все ученики отправлены на дистанционное обучение

Хотя министерство образования объявило перед началом учебного года, что детей больше не будут отправлять целыми классами на домашнее обучение из-за случаев коронавируса, а только инфицированные ученики будут отлучены от школы, очаг коронавируса, поразивший основную школы Аудру, увеличился до такой степени, что вся школа останется на дистанционном обучении всю следующую неделю. Читать далее...

Скандальный экс-центрист идет на местные выборы в списке "белок"

Бывший вице-мэр Таллинна Яанус Мутли, позднее занимавший кресло депутата таллиннского горсобрания, уже несколько лет назад ушедший из активной политической деятельности, теперь баллотируется в местный совет Ляэне-Вирумаа. Читать далее...

Керсти Кальюлайд: Украину от ЕС отделяют "световые года", за пять лет - никакого прогресса

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддерживает членство Украины в Европейском Союзе, но условием вступления является выполнение украинской стороной Копенгагенских критериев. Читать далее...

В России отреагировали на заявление о возможном нападении России на Эстонию

Член Совета Федерации Алексей Пушков отреагировал на заявление командующего Силами обороны Эстонии генерал-лейтенанта Мартина Херема о скором нападении России на Эстонию. По мнению сенатора, таким образом Таллинн хочет выбить себе больше бюджетных средств от Евросоюза. Таким мнением Пушков поделился в своем Telegram-канале. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Какое все зеленое, какое все красивое

На этой неделе Таллинн одержал важную победу: город получил право носить в 2023 году титул "Зеленой столицы Европы". Таллинн претендовал на это право не первый год, доходя порой до шорт-листа (финала), и вот, наконец, добился почетного звания. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Человек системы против системы

На следующей неделе к останкам парома «Эстония» выдвинется новая, вторая в этом году исследовательская экспедиция. На сей раз неофициальная, ищущая ответов на терзающие многих вопросы по собственной инициативе. Во главе команды стоит бывший руководитель экспертной комиссии по расследованию причин гибели парома и бывший же генеральный прокурор Эстонии Маргус Курм. Читать далее...

Вне дома: эстонский самогон на экспорт, открытие музея и рекорд Гиннеса