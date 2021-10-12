Картина дня: новый рекорд заболеваемости, опасный птичий грипп и энергокризис в Европе

Умер бывший официальный представитель СК Владимир Маркин

Скончался бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Читать далее...

SYNLAB снижает стоимость ПЦР-теста на коронавирус

Благодаря последовательной автоматизации работы лаборатории, повышению эффективности рабочих процессов и более низким закупочным ценам на лабораторные принадлежности и реактивы начиная с завтрашнего дня (13 октября) SYNLAB снижает стоимость ПЦР-теста на коронавирус. Вместо прежних 58 евро такой ПЦР-тест теперь будет стоить 45 евро. Читать далее...

Молодые граждане Эстонии могут подать заявку на бесплатный проезд по ЕC в течение 30 дней

​В рамках инициативы DiscoverEU Еврокомиссия раздает бесплатные проездные билеты преимущественно на поезда 60 тысячам молодых граждан ЕС в возрасте от 18 до 20 лет. Заявку на проездной билет на 2022 год можно подавать со вторника, 12 октября до полудня 26 октября. Очень приветствуются заявки от молодых людей с особыми потребностями. Читать далее...

Маргус Курм: я все рассказал и беру длительную паузу

Руководитель фонда Mare Liberum Маргус Курм дал сегодня пресс-конференцию, на которой поделился промежуточными итогами независимой экспедиции к останкам парома «Эстония». Читать далее...

Путин поручил "Газпрому" разрушить спотовый рынок газа в Европе?

Все это очень напоминает рекламную кампанию. "Те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать", - заявляет президент России Владимир Путин. "Те, кто подписали с нами долгосрочные контракты, сейчас наслаждаются этой ценой", - вторит ему заместитель главы "Газпрома" Елена Бурмистрова, отвечающая за весь экспорт российской госкомпании. "Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезными в некоторых ситуациях, но совершенно бесполезными в других", - объясняет европейцам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Читать далее...

Умарова – Евграфову: даже президент знал о проблемах Нарвы больше, чем наш мэр

Что нужно менять в Нарве? Два взгляда на будущее города представили в предвыборной студии Rus.Postimees лидеры двух списков. Читать далее...

Кая Каллас: поддерживаю введение дополнительных ограничений для невакцинированных людей

Премьер-министр Кая Каллас сказал, что поддерживает введение дополнительных ограничений для невакцинированных людей, например, в случае остановки планового лечения, смещение именно невакцинированных в конец очереди на операцию. Читать далее...

Афтершоки в нарвских общежитиях: перед выборами всплыли скандалы июня и сентября

В Нарве снова возникли политические споры вокруг руководителя муниципального фонда Narva Linnaelamu Марека Бенди, который был в этой должности всего два месяца - июль и август. Он собирался значительно реформировать общежития, провести в комнаты горячую воду, но после смены власти в городе его отправили в отставку. Это произошло уже больше месяца назад, но сейчас возникли сразу два скандала, связанные с управлением общежитиями в то время. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Обнаженный мужчина с ножом пытался напасть на полицейских в Ласнамяэ

В соцсетях вновь распространяются невероятные ролики с улиц Ласнамяэ. Посреди дня полиции пришлось задерживать обнаженного мужчину, вооруженного холодным оружием. Читать далее...

ГРАФИК 〉 На местных выборах проголосовали около 106 тысяч человек

Сегодня вечером по состоянию на 20.00 на выборах в собрания местных самоуправлений 31 283 избирателя по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 74 642 – электронно. Читать далее...

Завтрашняя биржевая цена на электроэнергию - вторая по дороговизне в истории