Картина дня: новый рекорд заболеваемости, опасный птичий грипп и энергокризис в Европе
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 12 октября.
Из-за коронавируса в стационарном лечении нуждается все больше людей. Работа с ними требует от медиков времени и усилий, что в свою очередь уменьшает возможности планового лечения. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7364 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1260. Двое скончались. Читать далее…
У двух хищных птиц в Эстонии был диагностирован особо опасный птичий грипп. Обычно хищные птицы получают вирус от птиц, ставших их добычей, поэтому нет причин полагать, что речь идет о единичном случае. Читать далее…
На прошлой неделе в Страсбурге обсуждался настигший Европу энергетический кризис и пути выхода из него. О том, как смягчить последствия высоких цен на различные виды топлива для потребителей ЕС и стоит ли искать помощи у России, мы поговорили с эстонскими евродепутатами. Читать далее…
Новый фильм Алексея Германа-младшего вызвал большой интерес на Каннском международном кинофестивале. У нас он идет в «Артисе» и «Сыпрусе». Когда я смотрел фильм, вместе со мной в зале было три человека. Читать далее…
10 октября после непродолжительной болезни скончалась кохтла-ярвеская учительница химии Надежда Федоровна Павлють. У нее был обнаружен коронавирус. Надежда Федоровна 29 лет проработала в Таммикуской основной школе Кохтла-Ярве, оставшись в памяти коллег и многочисленных учеников светлым, позитивным человеком. Читать далее…
От тяжелого течения болезни и больницы по-прежнему защищают все использующиеся сейчас вакцины от Covid-19, отмечает в Postimees профессор клеточной иммунологии Тартуского университета Кай Кисанд. Читать далее...
В минувшие выходные в Facebook-сообществе «Kained autojuhid Tartus ja Tartumaal» («Трезвые водители в Тарту и Тартумаа») была опубликована фотография, вызвавшая среди комментаторов негодование. Ради красивых снимков владелец BMW заехал на машине в недавно построенный велосипедно-пешеходный туннель на улице Рийа. По мнению руководства города и полиции, подобное поведение недопустимо. Читать далее…
В воскресенье Rus.Postimees писал о том, что в деревне Тискре (Харьюмаа) пьяная женщина на новейшем кабриолете BMW угодила в кювет. Bolt подтвердил, что речь идет об одной из самых шикарных машин их автопарка. Читать далее…
Руководитель фонда Mare Liberum Маргус Курм дал сегодня пресс-конференцию, на которой поделился промежуточными итогами независимой экспедиции к останкам парома «Эстония». Читать далее…
Скончался бывший официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. Читать далее...
Благодаря последовательной автоматизации работы лаборатории, повышению эффективности рабочих процессов и более низким закупочным ценам на лабораторные принадлежности и реактивы начиная с завтрашнего дня (13 октября) SYNLAB снижает стоимость ПЦР-теста на коронавирус. Вместо прежних 58 евро такой ПЦР-тест теперь будет стоить 45 евро. Читать далее...
В рамках инициативы DiscoverEU Еврокомиссия раздает бесплатные проездные билеты преимущественно на поезда 60 тысячам молодых граждан ЕС в возрасте от 18 до 20 лет. Заявку на проездной билет на 2022 год можно подавать со вторника, 12 октября до полудня 26 октября. Очень приветствуются заявки от молодых людей с особыми потребностями. Читать далее...
Руководитель фонда Mare Liberum Маргус Курм дал сегодня пресс-конференцию, на которой поделился промежуточными итогами независимой экспедиции к останкам парома «Эстония». Читать далее...
Все это очень напоминает рекламную кампанию. "Те, кто согласился заключать с нами в Европе долгосрочные контракты, сейчас могут только руки потирать и ликовать", - заявляет президент России Владимир Путин. "Те, кто подписали с нами долгосрочные контракты, сейчас наслаждаются этой ценой", - вторит ему заместитель главы "Газпрома" Елена Бурмистрова, отвечающая за весь экспорт российской госкомпании. "Мы знаем, что рыночные правила могут быть полезными в некоторых ситуациях, но совершенно бесполезными в других", - объясняет европейцам постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Читать далее...
Что нужно менять в Нарве? Два взгляда на будущее города представили в предвыборной студии Rus.Postimees лидеры двух списков. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас сказал, что поддерживает введение дополнительных ограничений для невакцинированных людей, например, в случае остановки планового лечения, смещение именно невакцинированных в конец очереди на операцию. Читать далее...
В Нарве снова возникли политические споры вокруг руководителя муниципального фонда Narva Linnaelamu Марека Бенди, который был в этой должности всего два месяца - июль и август. Он собирался значительно реформировать общежития, провести в комнаты горячую воду, но после смены власти в городе его отправили в отставку. Это произошло уже больше месяца назад, но сейчас возникли сразу два скандала, связанные с управлением общежитиями в то время. Читать далее...
В соцсетях вновь распространяются невероятные ролики с улиц Ласнамяэ. Посреди дня полиции пришлось задерживать обнаженного мужчину, вооруженного холодным оружием. Читать далее...
Сегодня вечером по состоянию на 20.00 на выборах в собрания местных самоуправлений 31 283 избирателя по всей Эстонии проголосовали на избирательных участках и 74 642 – электронно. Читать далее...
Цена на электроэнергию на бирже Nord Pool в Эстонии в среду выросла по сравнению со вторником почти на 24 процента до 169,66 евро, что является второй по величине ценой в истории цен на электроэнергию. Читать далее...