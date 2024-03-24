Вс, 24.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Неделя в фокусе ⟩ Россия выбирает смерть, Кая Каллас зовет к оружию, Вадима Орлова исключают, Михаилу Кылварту не доверяют

rus.postimees.ee
Copy
Михаил Кылварт, Вадим Орлов и Кая Каллас на фоне посольства РФ в Таллинне.
Михаил Кылварт, Вадим Орлов и Кая Каллас на фоне посольства РФ в Таллинне. Фото: Коллаж Rus.Postimees

Главными событиями уходящей недели стали последствия выборов Путина, увенчавшиеся терактом в Подмосковье; разъезды Каи Каллас по Европе в поисках оружия; мнимая смерть английского короля и реальная – российского спортивного журналиста; расплата Вадима Орлова за просоветские заявления и резкий подкоп под Михаила Кылварта.

Rus.Postimees представляет вниманию читателя выбор основных событий недели.

Выборы в сталинском стиле

В прошлое воскресенье рассредоточенные по всему миру граждане России сделали свой выбор в пользу Путина. Некоторая их часть силилась показать, что они вышли и стоят в очереди совсем не для этого, а чтобы протестовать, но выглядело кучно и для путинской пропаганды выгодно. Победа с небывалыми 87 процентами голосов поддерживалась картинкой как с пенсионерами и военнослужащими, так и с явной на вид интеллигенцией.

В Таллинне на выборы пришло в пять раз меньше людей, чем в 2018 году. Впрочем, освещавших процесс журналистов Rus.Postimees даже немногочисленные недовольные граждане РФ обвинили в «проплаченности», что было голом в пустые ворота (журналистский труд обычно оплачивается). В Нарве также не наблюдалось ажиотажа в связи с голосованием на другом берегу реки. Было, напротив, даже непривычно пусто. 

Очередь в посольство РФ 17 марта объединила и путинистов и его непримиримых противников.
Очередь в посольство РФ 17 марта объединила и путинистов и его непримиримых противников. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Всю последующую неделю появлялись комментарии к событию от экспертов из Эстонии и других стран. Член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия Реформ) посоветовал «фанатам Путина оставаться дома и впредь», а председатель комиссии Рийгикогу по обороне Калев Стойческу («Ээсти 200») уточнил, что «фанат Путина, который остался дома, остается фанатом Путина». 

Мнимая и настоящая смерть

В понедельник на платформе X (экс-Твиттер) появились сведения о смерти страдающего раком простаты короля Великобритании Карла III. Эту же новость поспешил растиражировать на своем канале - правда, с необходимыми оговорками - журналист Александр Невзоров. Странным образом вброс о смерти монарха совпал с с таинственным исчезновением и чудесным возвращением в светскую хронику принцессы Уэльской - Кейт Миддлтон, снохи правящего короля. Выяснилось, что она, как и августейший свекор, лечится от рака, хотя и на ранней стадии. 

Наружная реклама одной из ведущих британских радиостанций, где король Карл III восхваляет смелость Кэтрин, принцессы Уэльской, в их совместной борьбе против рака.
Наружная реклама одной из ведущих британских радиостанций, где король Карл III восхваляет смелость Кэтрин, принцессы Уэльской, в их совместной борьбе против рака. Фото: Vuk Valcic/ZUMAPRESS.com

К сожалению, в среду пришла новость о реальной смерти известного спортивного журналиста Василия Уткина. Он скончался в возрасте 52 лет от тромбоэмболии легочной артерии. В отличие от Алексея Навального, которому был поставлен аналогичный диагноз, легендарный футбольный комментатор страдал от болезни сердечно-сосудистой системы. Он оставался в России, хотя и не поддерживал вторжение в Украину. Об этом он активно писал в соцсетях в начале острой фазы конфликта, но затем замолчал, как и многие люди, решившие не уезжать.

Европе не до пацифизма

Во вторник во время своего визита в Берлин Кая Каллас решительно призвала Европу давать больше денег на оборону. На церемонии вручения ей премии Вальтера Ратенау за выдающиеся заслуги во внешней политике премьер-министр Эстонии, в частности, сказала, что предаваться пацифизму - самоубийственно. Но «если они (русские - прим. ред.) поймут, что мы достаточно сильны, они не осмелятся сделать шаг в сторону НАТО».  

Выступление Каи Каллас на конференции фонда Фридриха Августа фон Хайека, Берлин, 20 марта 2024.
Выступление Каи Каллас на конференции фонда Фридриха Августа фон Хайека, Берлин, 20 марта 2024. Фото: BERND VON JUTRCZENKA

В среду на инфочасе в Рийгикогу министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстонии необходимо полностью запретить ввоз продуктов питания из России. Это намерение объяснимо и обоснованно, хотя его реализация и потребует сильной перестройки действующих правил. В ситуации, когда Эстония находится в такой зоне риска, невозможно оставлять без внимания это фактическое сотрудничество с агрессором. Оно вступает в вопиющее противоречие с ростом расходов на оборону и повышением налогов, которое проводит в жизнь кабинет Каи Каллас.

В продолжение своего европейского визита премьер-министр Эстонии заявила, что и ее политика может показаться кому-то самоубйственной. В интервью EUObserver Каллас, в частности, сказала: «Проблема с инвестированием в оборону для лидеров, у которых соседи лучше, чем у нас, заключается в том, что это очень сложно объяснить людям, потому что в мирное время существует так много вещей, на которые можно потратить деньги налогоплательщиков».

Неуместные слова и накопившееся недоверие

В среду стало известно, что депутата нарвского горсобрания Вадима Орлова исключили из Партии Реформ. Поводом к чистке партийных рядов послужила высказанная им фактическая поддержка бомбардировки Нарвы советскими войсками в 1944 году. Через два дня депутат и бизнесмен был также уволен с поста руководителя Нарвского промпарка. По словам самого Орлова, это произошло «в связи с реорганизацией по сокращению». 

Напомним, что Вадим Орлов как член совета Нарвского музея потребовал у директора Марии Сморжевских-Смирновой дать разъяснения по поводу листовок, приуроченных к открытию выставки «Нарва 44». Он был недоволен знаком равенства между бомбардировками Украины в 2022-23 годах и разрушением Нарвы во время ее штурма советскими войсками в 1944.

Вадим Орлрв, которого неприятно поразили параллели между войной в Украине и Второй мировой.
Вадим Орлрв, которого неприятно поразили параллели между войной в Украине и Второй мировой. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В четверг вновь заходило ходуном кресло под Михаилом Кылвартом. Оппозиция, объединяющая в таллиннском горсобрании членов Партии Реформ, «Ээсти 200» и «Отечество», инициировала вотум недоверия действующему мэру. Напряжение растет: к оппозиционному блоку потянулись ранее державшиеся в стороне соцдемы.

При этом такие их представители, как Раймонд Кальюлайд, уже некоторое время ратуют за болеее решительный разрыв с Центристской партией. В итоге вотум недоверия поддержали 37 членов городского собрания, возмущенных уже подтвержденным участием Кылварта в коррупционном скандале Porto Franco

Кровавый финал рабочей недели

В пятницу вечером в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» группа вооруженных людей напала на зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». Террористы открыли огонь на поражение, а также из огнемета подожгли зал и эвакуационные выходы. Пожар быстро охватил здание. Тщательно подготовленный теракт унес жизни свыше 150 человек, в больницах Москвы и Подмосковья остается несколько сотен жертв, ущерб составляет свыше 100 миллионов евро.

Догорающее здание «Крокус Сити Холла».
Догорающее здание «Крокус Сити Холла». Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

После задержания предполагаемых террористов на шоссе в направлении Украины свежеизбранный президент Владимир Путин выступил с дежурным обращением, где пообещал сделать все, что в его силах. Это зловещее событие, отсылающее к другим  громким и странным терактам в России, значительно омрачило уикенд 22-23 марта. Воскресенье объявлено в России днем траура по погибшим. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх