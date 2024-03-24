Главными событиями уходящей недели стали последствия выборов Путина, увенчавшиеся терактом в Подмосковье; разъезды Каи Каллас по Европе в поисках оружия; мнимая смерть английского короля и реальная – российского спортивного журналиста; расплата Вадима Орлова за просоветские заявления и резкий подкоп под Михаила Кылварта.
Неделя в фокусе ⟩ Россия выбирает смерть, Кая Каллас зовет к оружию, Вадима Орлова исключают, Михаилу Кылварту не доверяют
Rus.Postimees представляет вниманию читателя выбор основных событий недели.
Выборы в сталинском стиле
В прошлое воскресенье рассредоточенные по всему миру граждане России сделали свой выбор в пользу Путина. Некоторая их часть силилась показать, что они вышли и стоят в очереди совсем не для этого, а чтобы протестовать, но выглядело кучно и для путинской пропаганды выгодно. Победа с небывалыми 87 процентами голосов поддерживалась картинкой как с пенсионерами и военнослужащими, так и с явной на вид интеллигенцией.
В Таллинне на выборы пришло в пять раз меньше людей, чем в 2018 году. Впрочем, освещавших процесс журналистов Rus.Postimees даже немногочисленные недовольные граждане РФ обвинили в «проплаченности», что было голом в пустые ворота (журналистский труд обычно оплачивается). В Нарве также не наблюдалось ажиотажа в связи с голосованием на другом берегу реки. Было, напротив, даже непривычно пусто.
Всю последующую неделю появлялись комментарии к событию от экспертов из Эстонии и других стран. Член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия Реформ) посоветовал «фанатам Путина оставаться дома и впредь», а председатель комиссии Рийгикогу по обороне Калев Стойческу («Ээсти 200») уточнил, что «фанат Путина, который остался дома, остается фанатом Путина».
Мнимая и настоящая смерть
В понедельник на платформе X (экс-Твиттер) появились сведения о смерти страдающего раком простаты короля Великобритании Карла III. Эту же новость поспешил растиражировать на своем канале - правда, с необходимыми оговорками - журналист Александр Невзоров. Странным образом вброс о смерти монарха совпал с с таинственным исчезновением и чудесным возвращением в светскую хронику принцессы Уэльской - Кейт Миддлтон, снохи правящего короля. Выяснилось, что она, как и августейший свекор, лечится от рака, хотя и на ранней стадии.
К сожалению, в среду пришла новость о реальной смерти известного спортивного журналиста Василия Уткина. Он скончался в возрасте 52 лет от тромбоэмболии легочной артерии. В отличие от Алексея Навального, которому был поставлен аналогичный диагноз, легендарный футбольный комментатор страдал от болезни сердечно-сосудистой системы. Он оставался в России, хотя и не поддерживал вторжение в Украину. Об этом он активно писал в соцсетях в начале острой фазы конфликта, но затем замолчал, как и многие люди, решившие не уезжать.
Европе не до пацифизма
Во вторник во время своего визита в Берлин Кая Каллас решительно призвала Европу давать больше денег на оборону. На церемонии вручения ей премии Вальтера Ратенау за выдающиеся заслуги во внешней политике премьер-министр Эстонии, в частности, сказала, что предаваться пацифизму - самоубийственно. Но «если они (русские - прим. ред.) поймут, что мы достаточно сильны, они не осмелятся сделать шаг в сторону НАТО».
В среду на инфочасе в Рийгикогу министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстонии необходимо полностью запретить ввоз продуктов питания из России. Это намерение объяснимо и обоснованно, хотя его реализация и потребует сильной перестройки действующих правил. В ситуации, когда Эстония находится в такой зоне риска, невозможно оставлять без внимания это фактическое сотрудничество с агрессором. Оно вступает в вопиющее противоречие с ростом расходов на оборону и повышением налогов, которое проводит в жизнь кабинет Каи Каллас.
В продолжение своего европейского визита премьер-министр Эстонии заявила, что и ее политика может показаться кому-то самоубйственной. В интервью EUObserver Каллас, в частности, сказала: «Проблема с инвестированием в оборону для лидеров, у которых соседи лучше, чем у нас, заключается в том, что это очень сложно объяснить людям, потому что в мирное время существует так много вещей, на которые можно потратить деньги налогоплательщиков».
Неуместные слова и накопившееся недоверие
В среду стало известно, что депутата нарвского горсобрания Вадима Орлова исключили из Партии Реформ. Поводом к чистке партийных рядов послужила высказанная им фактическая поддержка бомбардировки Нарвы советскими войсками в 1944 году. Через два дня депутат и бизнесмен был также уволен с поста руководителя Нарвского промпарка. По словам самого Орлова, это произошло «в связи с реорганизацией по сокращению».
Напомним, что Вадим Орлов как член совета Нарвского музея потребовал у директора Марии Сморжевских-Смирновой дать разъяснения по поводу листовок, приуроченных к открытию выставки «Нарва 44». Он был недоволен знаком равенства между бомбардировками Украины в 2022-23 годах и разрушением Нарвы во время ее штурма советскими войсками в 1944.
В четверг вновь заходило ходуном кресло под Михаилом Кылвартом. Оппозиция, объединяющая в таллиннском горсобрании членов Партии Реформ, «Ээсти 200» и «Отечество», инициировала вотум недоверия действующему мэру. Напряжение растет: к оппозиционному блоку потянулись ранее державшиеся в стороне соцдемы.
При этом такие их представители, как Раймонд Кальюлайд, уже некоторое время ратуют за болеее решительный разрыв с Центристской партией. В итоге вотум недоверия поддержали 37 членов городского собрания, возмущенных уже подтвержденным участием Кылварта в коррупционном скандале Porto Franco.
Кровавый финал рабочей недели
В пятницу вечером в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» группа вооруженных людей напала на зрителей, пришедших на концерт группы «Пикник». Террористы открыли огонь на поражение, а также из огнемета подожгли зал и эвакуационные выходы. Пожар быстро охватил здание. Тщательно подготовленный теракт унес жизни свыше 150 человек, в больницах Москвы и Подмосковья остается несколько сотен жертв, ущерб составляет свыше 100 миллионов евро.
После задержания предполагаемых террористов на шоссе в направлении Украины свежеизбранный президент Владимир Путин выступил с дежурным обращением, где пообещал сделать все, что в его силах. Это зловещее событие, отсылающее к другим громким и странным терактам в России, значительно омрачило уикенд 22-23 марта. Воскресенье объявлено в России днем траура по погибшим.