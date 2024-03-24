Неделя в фокусе ⟩ Россия выбирает смерть, Кая Каллас зовет к оружию, Вадима Орлова исключают, Михаилу Кылварту не доверяют

Rus.Postimees представляет вниманию читателя выбор основных событий недели.

Выборы в сталинском стиле

В прошлое воскресенье рассредоточенные по всему миру граждане России сделали свой выбор в пользу Путина. Некоторая их часть силилась показать, что они вышли и стоят в очереди совсем не для этого, а чтобы протестовать, но выглядело кучно и для путинской пропаганды выгодно. Победа с небывалыми 87 процентами голосов поддерживалась картинкой как с пенсионерами и военнослужащими, так и с явной на вид интеллигенцией.

В Таллинне на выборы пришло в пять раз меньше людей, чем в 2018 году. Впрочем, освещавших процесс журналистов Rus.Postimees даже немногочисленные недовольные граждане РФ обвинили в «проплаченности», что было голом в пустые ворота (журналистский труд обычно оплачивается). В Нарве также не наблюдалось ажиотажа в связи с голосованием на другом берегу реки. Было, напротив, даже непривычно пусто.

Очередь в посольство РФ 17 марта объединила и путинистов и его непримиримых противников. Фото: Иван Скрябин / Rus.Postimees

Всю последующую неделю появлялись комментарии к событию от экспертов из Эстонии и других стран. Член комиссии Рийгикогу по иностранным делам Ээрик-Нийлес Кроссь (Партия Реформ) посоветовал «фанатам Путина оставаться дома и впредь», а председатель комиссии Рийгикогу по обороне Калев Стойческу («Ээсти 200») уточнил, что «фанат Путина, который остался дома, остается фанатом Путина».

Мнимая и настоящая смерть