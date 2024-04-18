Сегодня социал-демократ Яак Ааб внес в производство Рийгикогу инициированный 52 депутатами проект заявления парламента, которое объявляет Московский Патриархат институцией, поддерживающей военную агрессию России, и жестко осуждает действия патриархата по оправданию и разжиганию кровавой войны в Украине.
По словам Ааба, патриарх Московский и всея Руси Кирилл с февраля 2022 года публично поддерживает террористический режим Кремля и войну в Украине.
«Недавно под руководством патриарха Кирилла пошли еще дальше в оправдании войны и убийств, заявив о "священной войне" как против Украины, так и всего западного мира, что, безусловно касается и угрожает также и Эстонии. Рийгикогу в этой ситуации не может оставаться безучастным наблюдателем и должно занять четкую позицию для защиты в Эстонии правопорядка и свободы вероисповедания людей», - отметил Ааб.
В проекте заявления говорится, что «27 марта 2024 года созданный под эгидой Русской Православной Церкви Всемирный русский народный собор (ВРНС), который возглавляет патриарх Кирилл, принял программный документ "Настоящее и будущее "Русского Мира", согласно которому военная агрессия против Украины названа священной войной как против Украины, так и всего западного мира. Документ также рассматривает всё постсоветское пространство как входящее в сферу влияния Российской Федерации. Подобные призывы содержат в себе угрозу для безопасности и существования Эстонии, являясь прямой угрозой против конституционного строя и общественного порядка Эстонии».
Rus.Postimees ранее подроно рассказывал о нашумевшем документе ВРНС в материале «Митрополит Эстонский опять отмолчался».
В проекте заявления Рийгикогу также подчеркивается, что Эстонское государство защищает принцип свободы вероисповедания, но должно защищать людей и от террористической и иной враждебной пропаганды, а также от призывов к насилию.
«Защита от подобной пропаганды касается и живущих в Эстонии православных, независимо от их родного языка, национальности или религиозной принадлежности. Рийгикогу выражает свое возмущение в связи со злоупотреблением и искажением религии и православной традиции со стороны Московского Патриархата и сегодняшнего режима России», - говорится в проекте заявления.
Также подчеркивается, что признание Московского Патриархата институцией, поддерживающей военную агрессию Российской Федерации, касается Московского Патриархата как религиозной институции и руководящего органа, а не верующих людей, следующих православным традициям.
«Православные объединения и приходы должны и сами оценить угрозу враждебного влияния на общественный порядок и своих прихожан, и предпринять необходимые шаги для прекращения связей с Московским Патриархатом», - отмечается в проекте заявления.
Ранее Яак Ааб рассказал Rus.Postimees, каких именно православных центров в Эстонии может коснуться признание РПЦ МП террорстической организацией.
Глава МВД, председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс 11 апреля 2024 года озвучил инициативу признать РПЦ МП террористической организацией.
«Россия объявила не только Рийгикогу, но и Европарламент сторонниками терроризма. Агрессии России необходимо дать максимально сильный отпор как во внутренней, так и во внешней политике Эстонии, и мы продолжим действовать в этом направлении и в будущем», - прокомментировал Rus.Postimees инициативу коллеги по действующему правительству Эстонии глава МИД Маргус Цахкна.
Представители лидирующей в рейтингах партии «Отечество» не стали отвечать на вопрос Rus.Postimees о готовности поддержать инициативу лидера моциал-демократов.
«Единственным решением может стать прекращение деятельности церковной структуры Московского патриархата на территории Эстонии и объединение приходов. В качестве примера переходного периода можно рассматривать довоенную структуру ЭАПЦ - одна епархия включала и эстонские, и другие русские приходы», - заявила нам заместитель председателя партии «Отечество» Рийна Солман.
Единственная партия выступившая против инициативы Ляэнеметса - Центристская партия. Депутаты Рийгикогу от EKRE и Партии реформ не стали отвечать на запросы Rus.Postimees по этой теме.
Тем временем в Кремле предпочли воздержаться от внятных комментариев, а представители РПЦ МП ограничились пропагандистскими заявлениями. «Заявление министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса возвращает Эстонию в темные времена религиозных войн, Варфоломеевской ночи и охоты на ведьм», - заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ МП с обществом и СМИ Владимир Легойда. «Все определяется директивами органов НАТО и ЕС», - отозвался на инициативу Ляэнеметса и советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов.
В самой ЭПЦ МП заявили, что «государство не имеет полномочий вмешиваться в каноническую организацию церкви».
«Мы намерены отстаивать нашу свободу вероисповедания, но надеемся, что нам не придется столкнуться с ее ограничением в Эстонии», - сказал викарий Таллиннской епархии Эстонской православной церкви Московского патриархата, тартуский епископ Даниил.
На этом фоне на страницах Rus.Postimees состоялась заочная дискуссия священников о правдивости утверждения руководства ЭПЦ МП об их независимости от патриарха Кирилла и его антихристианских заявлений. Настоятель Храма во имя преподобного Сергия Радонежского в Палдиски Игорь Прекуп утверждает, что диакон Андрей Кураев «чересчур усердствует, выставляя представителей ЭПЦ МП лжецами» в материале Rus.Postimees «Эстонская епархия врет». Кураев в ответ привел примеры незаконного управления патриарха Кирилла митрополиями РПЦ МП.
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