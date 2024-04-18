По словам Ааба, патриарх Московский и всея Руси Кирилл с февраля 2022 года публично поддерживает террористический режим Кремля и войну в Украине.

«Недавно под руководством патриарха Кирилла пошли еще дальше в оправдании войны и убийств, заявив о "священной войне" как против Украины, так и всего западного мира, что, безусловно касается и угрожает также и Эстонии. Рийгикогу в этой ситуации не может оставаться безучастным наблюдателем и должно занять четкую позицию для защиты в Эстонии правопорядка и свободы вероисповедания людей», - отметил Ааб.

В проекте заявления говорится, что «27 марта 2024 года созданный под эгидой Русской Православной Церкви Всемирный русский народный собор (ВРНС), который возглавляет патриарх Кирилл, принял программный документ "Настоящее и будущее "Русского Мира", согласно которому военная агрессия против Украины названа священной войной как против Украины, так и всего западного мира. Документ также рассматривает всё постсоветское пространство как входящее в сферу влияния Российской Федерации. Подобные призывы содержат в себе угрозу для безопасности и существования Эстонии, являясь прямой угрозой против конституционного строя и общественного порядка Эстонии».



Rus.Postimees ранее подроно рассказывал о нашумевшем документе ВРНС в материале «Митрополит Эстонский опять отмолчался».