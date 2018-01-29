Картина дня: черные риелторы, мошенники в Facebook и на Эстонию надвигается метель

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Черные риелторы в Таллинне: искали социально уязвимых, оставляя их без денег и жилья
Сегодня, 29 января, в Харьюском уездном суде прошло второе предварительное заседание по уголовному делу, в рамках которого Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет двух человек и юридическое лицо в совершении мошенничества. Кроме того, эти люди обвиняются в содействии проституции. Читайте далее...
Предварительные данные: новый алкогольный акциз обернется многомиллионными потерями
В конце 2016 года Министерство финансов прогнозировало, что в 2017 году поступление акцизов на алкоголь принесут в госбюджет 276 млн евро. Летом прогноз подкорректировали – сумма снизилась до 237,5 млн евро, но даже в этом случае бюджет, скорее всего, недосчитается порядка 40-50 млн евро. Читайте далее...
Завтра Эстонию заметет метель
Атлантические циклоны по-прежнему атакуют Балтику, но теперь их траектории будут пролегать южнее Эстонии, а значит и тепло достанется более южным регионам. Читайте далее...
В Facebook появились мошенники, заманивающие подарочными картами Prisma
В последние дни среди аккаунтов многих финнов распространяется мошенническая схема, где от имени пользователей в различных группах делаются публикации сомнительного содержания. Читайте далее...
При столкновении четырех автомобилей пострадали три человека
Сегодня около 8.04 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в деревне Реола волости Камбья. Читайте далее...
Концерн VKG хочет установить электронный контроль за своими работниками
Концерн VKG хочет наладить электронный контроль за своими сотрудниками, чтобы предотвращать несчастные случаи и более эффективно вести учет рабочего времени. Читайте далее...
«Люди идут мимо магазина и всем своим видом показывают: смотри, мы едем в Латвию!»
Собственник магазина, который пока еще не прекратил торговлю на границе с Латвией, пытается любой ценой найти новые источники доходов, с печалью думая о своих работниках и последних клиентах, еще не уехавших их деревень. Читайте далее...
Кальюлайд и Ратас поздравили Нийнистё с победой на президентских выборах
Глава эстонского государства Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас поздравили Саули Нийнистё с переизбранием на пост президента Финляндии. Читайте далее...
В Таллинне орудуют мошенники: работают и по новой, и по старой схемам
Пару недель назад один из едва не пострадавших от рук нечестных людей рассказал о новой схеме, которую придумали мошенники: они спрашивают дорогу в аэропорт, а потом говорят, что у них после ярмарки осталось множество кастрюль и прочей утвари, и они хотят ее отдать. Читайте далее...
Конец эпохи: Swedbank прекращает выдачу новых карточек паролей
С 1 февраля Swedbank больше не будет выдавать новые карточки паролей. Читайте далее...
Как это было в Петербурге: «Мы не хотим жить в авторитарной стране!»
28 января в ряде российских городов прошла общероссийская акция в поддержку забастовки избирателей, организованная Фондом борьбы с коррупцией. Читайте далее...
Проект: на трамвае до Виймси, Маарду и Табасалу
Союз самоуправлений Харьюмаа закажет исследование, которое должно выяснить, есть ли смысл в строительстве трамвайной линии из Таллинна в сторону Юри, Виймси, Маарду и Табасалу. Читайте далее...
Налоговики обещают несладкую жизнь получателям зарплат в конвертах
По словам заместителя гендиректора Налогово-таможенного департамента (НТД) Риво Рейтманна, в 2018 году департамент сильнее всего сфокусируется на снижении размеров зарплат в конверте. За четыре года планируется сократить их вполовину. Читайте далее...