Картина дня: черные риелторы, мошенники в Facebook и на Эстонию надвигается метель

Черные риелторы в Таллинне: искали социально уязвимых, оставляя их без денег и жилья

Сегодня, 29 января, в Харьюском уездном суде прошло второе предварительное заседание по уголовному делу, в рамках которого Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет двух человек и юридическое лицо в совершении мошенничества. Кроме того, эти люди обвиняются в содействии проституции. Читайте далее...

Предварительные данные: новый алкогольный акциз обернется многомиллионными потерями

В конце 2016 года Министерство финансов прогнозировало, что в 2017 году поступление акцизов на алкоголь принесут в госбюджет 276 млн евро. Летом прогноз подкорректировали – сумма снизилась до 237,5 млн евро, но даже в этом случае бюджет, скорее всего, недосчитается порядка 40-50 млн евро. Читайте далее...

Завтра Эстонию заметет метель

Атлантические циклоны по-прежнему атакуют Балтику, но теперь их траектории будут пролегать южнее Эстонии, а значит и тепло достанется более южным регионам. Читайте далее...

В Facebook появились мошенники, заманивающие подарочными картами Prisma

В последние дни среди аккаунтов многих финнов распространяется мошенническая схема, где от имени пользователей в различных группах делаются публикации сомнительного содержания. Читайте далее...

При столкновении четырех автомобилей пострадали три человека

Сегодня около 8.04 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в деревне Реола волости Камбья. Читайте далее...

Концерн VKG хочет установить электронный контроль за своими работниками

Концерн VKG хочет наладить электронный контроль за своими сотрудниками, чтобы предотвращать несчастные случаи и более эффективно вести учет рабочего времени. Читайте далее...

«Люди идут мимо магазина и всем своим видом показывают: смотри, мы едем в Латвию!»

Собственник магазина, который пока еще не прекратил торговлю на границе с Латвией, пытается любой ценой найти новые источники доходов, с печалью думая о своих работниках и последних клиентах, еще не уехавших их деревень. Читайте далее...

Кальюлайд и Ратас поздравили Нийнистё с победой на президентских выборах

Глава эстонского государства Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас поздравили Саули Нийнистё с переизбранием на пост президента Финляндии. Читайте далее...

В Таллинне орудуют мошенники: работают и по новой, и по старой схемам

Пару недель назад один из едва не пострадавших от рук нечестных людей рассказал о новой схеме, которую придумали мошенники: они спрашивают дорогу в аэропорт, а потом говорят, что у них после ярмарки осталось множество кастрюль и прочей утвари, и они хотят ее отдать. Читайте далее...

Конец эпохи: Swedbank прекращает выдачу новых карточек паролей

С 1 февраля Swedbank больше не будет выдавать новые карточки паролей. Читайте далее...

Как это было в Петербурге: «Мы не хотим жить в авторитарной стране!»

28 января в ряде российских городов прошла общероссийская акция в поддержку забастовки избирателей, организованная Фондом борьбы с коррупцией. Читайте далее...

Проект: на трамвае до Виймси, Маарду и Табасалу

Союз самоуправлений Харьюмаа закажет исследование, которое должно выяснить, есть ли смысл в строительстве трамвайной линии из Таллинна в сторону Юри, Виймси, Маарду и Табасалу. Читайте далее...

Налоговики обещают несладкую жизнь получателям зарплат в конвертах