Картина дня: подробности о погибшем пилоте Су-25, дети с астмой и сроки эстонским контрабандистам в Латвии

В Латвии четырех граждан Эстонии отправили в тюрьму за контрабанду людей

Алуксненский районный суд приговорил четырех граждан Эстонии и одного гражданина России, обвиняемых в переправке через границу 17 нелегальных иммигрантов, к реальным тюремным срокам. Читать далее...

Дети с астмой и пособия

В практике семейного врача из Йыхвиской волости Марины Шалкаускене за 2017 год было, по данным Эстонской больничной кассы, 92 пациента-ребенка с астмой. Это почти что высший показатель среди всех семейных врачей по республике. Читать далее...

Cтали известны подробности о погибшем пилоте сбитого Су-25

Стали известны подробности о погибшем в Сирии пилоте российского штурмовика Су-25, сбитого накануне боевиками в сирийском Идлибе. Были обнаружены фотографии документов и оружия, предположительно принадлежавшие летчику. Читать далее...

В январе многие ринулись менять работу

На предлагаемые веб-каналом рынка труда CV-Online вакантные рабочие места в январе этого года подавали заявки 27 000 раз, что стало рекордом за последние пять лет. Читать далее...

Появление нового бренда вызвало небывалый ажиотаж

Сегодня утром еще до открытия перед магазином I.L.U. в торговом центре Pärnu Keskus толпились десятки молодых людей, которых привлекло появление в городе профессиональной декоративной косметики популярного американского бренда NYX. Читать далее...

Карилайд: за неправильные расчеты о стоимости обустройства границы должны нести ответственность реформисты

По словам зампредседателя Центристской партии и председателя правовой комиссии Рийгикогу Яануса Карилайда, желание переложить ответственность за собственный промах на другого лишь доказывает, что Партия реформ по-прежнему живет в иллюзиях, что за ошибки не нужно расплачиваться. Читать далее...

Керсти Кальюлайд пробежала 30-километровый лыжный марафон

Сегодня в Алутагузе прошел Тамсалу-Неэрутский лыжный марафон. Дистанцию в 30 километров преодолела и президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Читать далее...

Обрушится ли мощнейший снегопад на Эстонию?

Над Скандинавией господствует антициклон с центром над югом Норвегии. В тоже время центральную Россию атакует циклон со снегопадами и метелями. Синоптики рассказали, чего ждать жителям Эстонии. Читать далее...

График: в январе на дорогах Эстонии не было ни дня без пьяного водителя

В январе ежедневно полиция задерживала минимум трех нетрезвых водителей. Все больше полиции попадаются водители, опьянение которых превышает 0,5 промилле. Читать далее...

Оштрафованный за необоснованное применение силы полицейский настаивает на оправдании

Оштрафованный в ноябре прошлого года на 2910 евро за превышение власти патрульный полицейский Мартин Лохк настаивает на своем оправдании в Тартуском окружном суде. Читать далее...

Покушавшийся на бывшего комиссара полиции может досрочно выйти из тюрьмы

Во второй половине февраля Вируский уездный суд рассмотрит возможность досрочного освобождения из тюрьмы Сергея Махова (40), пытавшегося убить бывшего комиссара полиции, а затем ведущего специалиста фирмы Falck Вейко Кулла и его жену. Читать далее...

Фото и видео: Саакашвили провел в Киеве очередной марш против Порошенко

В Киеве возле парка Тараса Шевченко днем 4 февраля началась акция "Марш за будущее", организованная партией "Движение новых сил", которую возглавляет грузино-украинский политик Михаил Саакашвили. Участники акции требуют отставки президента Украины Петра Порошенко. Читать далее...

Фото: на Москву обрушился мощнейший с начала века снегопад

В результате стихии в городе повалило десятки деревьев, нарушено движение общественного транспорта, задержаны или отменены многочисленные рейсы в аэропортах. Читать далее...

Как снизить риск развития рака? Мифы о болезни и советы онколога