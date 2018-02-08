Картина дня: водитель с битой предстанет перед судом, отчет внешней разведки, уволенная судья и дело об убийстве у Певческого поля

Подробности дела об убийстве у Певческого поля в Таллинне

Сегодня показания на процессе по делу 21-летней Елизаветы, признавшейся в нанесении ножевого ранения молодому человеку в июне прошлого года рядом с таллиннским Певческим полем, давал предоставивший ей место для проживания 46-летний Тоомас. Читать далее...

Обвиняемый в жестоком убийстве водитель с битой предстанет перед судом

Урмас Эйнроос, который летом 2016 года получил известность после инцидента в ласнамяэской канаве, обвиняется еще и в жестоком убийстве своей бывшей сожительницы. Согласно обвинению, убийство было совершенно из-за денег, женщину перед смертью избили и изнасиловали. Читать далее...

Чем выше доходы, тем больше штраф: правительство одобрило новый законопроект

Правительство в четверг одобрило законопроект, привязывающий штраф за серьезные нарушения ПДД к уровню доходов нарушителя, снижающий строгость наказания, назначенного в порядке ускоренного делопроизводства, и допускающий условное освобождение от лишения водительских прав в качестве наказания за проступок. Читайте далее...

Эстонская внешняя разведка: агенты Москвы атакуют евродепутатов и политиков

Хотя в прошлом году Россию уличили во вмешательстве во внутренние дела других стран, это не помешало Кремлю пойти на новые операции. В 2018 году влияние России будет таким же активным, как и раньше, отмечается в опубликованном сегодня отчете Департамента внешней разведки «Эстония в международной среде безопасности 2018». Читайте далее...

Водитель автобуса: культура вождения хромает в Эстонии на все четыре колеса

Количество смертей на дорогах Эстонии уменьшается и по сравнению с десятилетней давностью ситуация действительно улучшилась, но нужно все-таки признать, что есть куда стремиться, пишет водитель автобуса фирмы Lux Express Тоомас Райд. Читать далее...

Департамент внешней разведки ЭР: риск прямого военного нападения со стороны России является низким

По мнению Департамента внешней разведки, единственным источником угрозы для независимости Эстонии и других стран региона Балтийского моря является Россия, но риск прямого военного нападения со стороны России на страны НАТО в 2018 году является низким. Читайте далее...

Не попадитесь на удочку телефонных мошенников

Об одном из возможных вариантов развода Rus.Postimees рассказал читатель по имени Сергей. Читать далее...

CAS частично удовлетворит апелляции российских атлетов

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворит апелляции 47 российских атлетов и тренеров, сообщает портал Inside the Games. Читайте далее...

Судья, оскорбившая женщину, вышедшую замуж за мусульманина, осталась без работы

В понедельник судья Вируского уездного суда Пилле Авер стала четвертым судьей, которого отстранили от занимаемой должности. Авер вменяли в вину то, что во время судебного заседания она оскорбляла женщину, желавшую развестись с мужем-мусульманином. Читайте далее...

Олимпиада началась: россияне, финны, канадцы проиграли в керлинге, эстонцы стартуют в прыжках с трамплина