Картина дня: водитель с битой предстанет перед судом, отчет внешней разведки, уволенная судья и дело об убийстве у Певческого поля

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями четверга.
Подробности дела об убийстве у Певческого поля в Таллинне
Сегодня показания на процессе по делу 21-летней Елизаветы, признавшейся в нанесении ножевого ранения молодому человеку в июне прошлого года рядом с таллиннским Певческим полем, давал предоставивший ей место для проживания 46-летний Тоомас. Читать далее...
Обвиняемый в жестоком убийстве водитель с битой предстанет перед судом
Урмас Эйнроос, который летом 2016 года получил известность после инцидента в ласнамяэской канаве, обвиняется еще и в жестоком убийстве своей бывшей сожительницы. Согласно обвинению, убийство было совершенно из-за денег, женщину перед смертью избили и изнасиловали. Читать далее...
Чем выше доходы, тем больше штраф: правительство одобрило новый законопроект
Правительство в четверг одобрило законопроект, привязывающий штраф за серьезные нарушения ПДД к уровню доходов нарушителя, снижающий строгость наказания, назначенного в порядке ускоренного делопроизводства, и допускающий условное освобождение от лишения водительских прав в качестве наказания за проступок. Читайте далее...
Эстонская внешняя разведка: агенты Москвы атакуют евродепутатов и политиков
Хотя в прошлом году Россию уличили во вмешательстве во внутренние дела других стран, это не помешало Кремлю пойти на новые операции. В 2018 году влияние России будет таким же активным, как и раньше, отмечается в опубликованном сегодня отчете Департамента внешней разведки «Эстония в международной среде безопасности 2018». Читайте далее...
Водитель автобуса: культура вождения хромает в Эстонии на все четыре колеса
Количество смертей на дорогах Эстонии уменьшается и по сравнению с десятилетней давностью ситуация действительно улучшилась, но нужно все-таки признать, что есть куда стремиться, пишет водитель автобуса фирмы Lux Express Тоомас Райд. Читать далее...
Департамент внешней разведки ЭР: риск прямого военного нападения со стороны России является низким
По мнению Департамента внешней разведки, единственным источником угрозы для независимости Эстонии и других стран региона Балтийского моря является Россия, но риск прямого военного нападения со стороны России на страны НАТО в 2018 году является низким. Читайте далее...
Не попадитесь на удочку телефонных мошенников
Об одном из возможных вариантов развода Rus.Postimees рассказал читатель по имени Сергей. Читать далее...
CAS частично удовлетворит апелляции российских атлетов
Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворит апелляции 47 российских атлетов и тренеров, сообщает портал Inside the Games. Читайте далее...
Судья, оскорбившая женщину, вышедшую замуж за мусульманина, осталась без работы
В понедельник судья Вируского уездного суда Пилле Авер стала четвертым судьей, которого отстранили от занимаемой должности. Авер вменяли в вину то, что во время судебного заседания она оскорбляла женщину, желавшую развестись с мужем-мусульманином. Читайте далее...
Олимпиада началась: россияне, финны, канадцы проиграли в керлинге, эстонцы стартуют в прыжках с трамплина
Хотя официальное открытие игр состоится только завтра, сегoдня утром в Корее начались квалификационные матчи керлингистов. Вечером свой турнир начнут прыгуны с трамплина. Читайте далее...
Цепь вросла в шею собаке
Член правления Общества защиты животных Эстонии Хейки Вальнер рассказал о вопиющем случае, когда у собаки в шею вросла цепь, а хозяева этого не заметили. Читать далее...
Жертвами педофила стали дети десяти лет и младше
Государственный суд вынес сегодня решение, которым оправдал по нескольким пунктам мужчину, обвиняемого в сексуальных преступлениях против детей. Для назначения наказания Госсуд отправил дело в уездный суд. Читать далее...
В Табасалу перед Tallegg прошел пикет в поддержку бастующих в Раквере работников
В четверг в Табасалу перед зданием птицефабрики Tallegg, предприятия, которое входит в состав концерна HKScan, владеющего Раквереским мясокомбинатом, прошел пикет в поддержку бастующих в Раквере работников. Читайте далее...
Фото: на место трагедии вблизи порта Муналайд продолжают нести цветы и свечи
В порту Муналайд, где позавчера под лед провалился фургон, в память о погибших горят десятки свечей. Читайте далее...
Разоблачительница связи Сависаара и Кремля стала советником мэра Таллинна
Бывший журналист Postimees Туули Кох, получившая престижную журналистскую премию за разоблачение связи между Сависааром и Кремлем, стала советником мэра Таллинна Таави Ааса. Читайте далее...
Как в расчеты стоимости строительства границы закралась крупнейшая за десять лет ошибка
На самом деле в 2015 году Департамент полиции и погранохраны не знал, как строится граница. Дополнительные расходы в размере 118 миллионов евро стали холодным душем для общественности по той причине, что чиновники за прошедшие годы так и не осмелились охладить оптимистические ожидания политиков. Читайте далее...
Написавшая книгу об Ансипе бывшая журналистка получила новый пост в EKRE
Cоветник по СМИ парламентской фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Кадри Паас, которая в 2014 году вместе с Катарийной Крючковой написала скандальную книгу об Андрусе Ансипе, стала главой партийной ячейки в Кесклинне. Читайте далее...
Фото: мужчина, у которого жила обвиняемая в убийстве Елизавета, расплакался, рассказывая о ее жизни
Сегодня показания на процессе по делу 21-летней Елизаветы, признавшейся в нанесении ножевого ранения молодому человеку в июне прошлого года рядом с таллиннским Певческим полем, давал предложивший ей место для проживания 46-летний Тоомас. Читайте далее...