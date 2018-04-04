Картина дня: пожар в московском ТЦ, умер Андрес Аммас и подробности скандала в TLT

В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей»: погиб один человек

На востоке Москвы произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Персей для детей». По предварительным данным, возгорание возникло на четвертом этаже. Читайте далее...

В штаб-квартире Youtube произошла стрельба, пострадали три человека

В результате стрельбы, открытой во вторник, 3 апреля, в штаб-квартире интернет-сервиса YouTube в американском городе Сан-Бруно (штат Калифорния), пострадали три человека. Нападавшей оказалась женщина, которая после стрельбы покончила с собой. Читайте далее...

Кремль ждет извинений от Великобритании в связи с делом Скрипаля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил о том, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и министру иностранных дел королевства Борису Джонсону придется приносить извинения России по поводу ситуации вокруг дела Скрипаля. Он подчеркнул, что "теория" Лондона в любом случае не подтвердится. Читайте далее...

Лишивший себя жизни молодой заключенный был осужден за резню на улице Раатузе

В ночь на понедельник в Тартуской тюрьме покончил с собой 22-летний заключенный. По данным Tartu Postimees, самоубийство совершил молодой человек, который в прошлом году ворвался в квартиру на улице Раатузе и ранил ножом трех человек. Читайте далее...

Подозрение в получении взятки в два миллиона евро

Среди лиц, задержанных вчера по подозрению в коррупции при покупке использованных автобусов для города Таллинна, есть как бывший высокопоставленный государственный чиновник, нынешний присяжных адвокат Алар Урм, так и единоличный собственник зарегистрированной в Рапласком уезде фирмы KTK Tehnika OÜ, занимающейся транспортными средствами, Таави Коплимяэ. Читайте далее...

Прокуратура: известный производитель молока содействовал мошенничеству

Один из крупнейших производителей молока в странах Балтии Halinga OÜ оказался под уголовным следствием. Прокуратура обвиняет фирму в содействии мошенничеству. Читайте далее...

Бизнес-империя Олега Гросса решилась на экспансию в Нарву

Сегодня у Гросса на предприятиях порядка 1600 работников, 63 магазина по всей Эстонии. Годовой оборот - 130 миллионов евро. В ответ на вопрос корреспондента Rus.Postimees, почему прежде он не расширял свой бизнес до Нарвы, Гросс признается: "Мы просто были маленькие, сил столько не было". Читайте далее...

Умер член Рийгикогу Андрес Аммас

Сегодня ночью скончался эстонский политик, создатель первой в Эстонии независимой уездной газеты Lääne Elu, радиожурналист, преподаватель и директор школы Андрес Аммас. Читайте далее...

Стало известно, кто заменит Аммаса в Рийгикогу

Скончавшегося в ночь на среду члена парламентской фракции Свободной партии в Рийгикогу заменит Энн Мери. Читайте далее...

Встреча Трампа с лидерами стран Балтии: избранные цитаты

Формальным поводом для общей пресс-конференции главы Белого дома и президентов Литвы, Латвии и Эстонии было столетие со дня провозглашения независимости тремя Балтийскими странами. Читайте далее...

Российские СМИ о визите лидеров стран Балтии в США: унижение и холодный душ

Встреча президента США Дональда Трампа с лидерами стран Балтии была не настолько в фокусе российских СМИ, как, например, вчерашние новости из Великобритании по делу Скрипаля, однако и из нее пропагандисты почерпнули материал для своих экзерсисов. Читайте далее...

На Балтийском море стартуют российские ракетные учения

В среду в международных водах в южной части Балтийского моря стартуют российские ракетные учения, которые продлятся до пятницы. Читайте далее...

В деле Скрипалей появился подозрительный россиянин