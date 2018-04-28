Картина дня: высказывание потенциального министра, новый центр развлечений и авария с пьяным подростком

Будущий министр о закрытии родильных отделений: в Эстонии можно рожать и в поле

Будущий министр государственного управления Янек Мягги, комментируя закрытие родильных отделений в Валга и Пыльва, сказал в интервью «Актуальной камере», что в Эстонии можно рожать и в поле. Читайте далее...

Юри Ратас выступил в защиту Мягги: он еще не стал министром, но уже подвергся нападкам

Сегодня на своей странице в Facebook Юри Ратас выступил в защиту будущего министра государственного управления Янека Мягги: «Я с уважением отношусь к Янеку!». Читайте далее...

Фото: скоро в Таллинне откроется гигантский центр развлечений

1 июня в торговом центре Kristiine двери откроет большой двухэтажный центр развлечений O’Learys Event Center. Читайте далее...

Полицейские прекратили поиски на местности пропавшего коллеги

Полицейские вчера вечером прекратили поиски пропавшего коллеги Марека в Харьюмаа в Аегвийду и сегодня его активно не ищут. Читайте далее...

Пьяный подросток с подругой попали в ДТП, машина сгорела

Сегодня утром в ДТП в Ляэнемаа в деревне Кадарбику попали двое несовершеннолетних. Водитель был в состоянии опьянения и не имел права на управление транспортным средством. Принадлежавший другу автомобиль сгорел. Читайте далее...

В ход пошли кулаки: столкновение двух BMW закончилось жестокой разборкой

18 февраля этого года в половину девятого вечера перед многоквартирным домом в Пярну пьяная женщина на BMW протаранила другой автомобиль той же марки и напала на его владелицу. Читайте далее...

Медведев пригласил Обаму посмотреть на разорванную в клочья российскую экономику

"Пусть приезжает, посмотрит на эти "клочья". Мы действительно уже перешли в категорию стран, у которых относительно развитая современная медицина. <…> В этом показателе, помимо медицинского фактора, естественно и зарплаты, и пенсии, и все, что должно обеспечивать государство", - отметил Медведев.

В Словакии неспокойно: тысячи людей вышли на улицы с требованием досрочных выборов