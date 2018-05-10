Картина дня: осквернение памятников, нападение на журналиста Eesti Meedia и подробности секс-скандала с известным астрологом

Фото: вандалы осквернили памятники в Раквере

Сегодня утром житель Раквере Георг, принесший цветы к памятнику павшим красноармейцам, обнаружил, что его осквернили вандалы. Как позже сообщили в полиции, пострадал также монумент погибшим в Освободительной войне. Читать далее...

Окружной суд: глумившегося на параде по случаю годовщины Эстонии спасателя уволили оправданно

Таллиннский окружной суд вынес вчера решение, который признал законным освобождение от исполнения служебных обязанностей Сергея Менькова. Читать далее...

Руководитель портала Limon стал жертвой разбойного нападения в Лиссабоне

В ночь с 9 на 10 мая трое темнокожих мужчин напали в Лиссабоне на руководителя портала Limon.ee Эдгара Гергеля и его коллегу из России. Читать далее...

«Он схватил меня за промежность»: известный астролог обвиняется в домогательствах

В конце прошлого года в редакцию передачи «Очевидец»обратилась женщина, которая утверждала, что ее сексуально домогался известный в Эстонии астролог Игорь Манг. С этого началось длившееся полгода журналистское расследование и эксперимент. Читать далее...

Партия реформ инициировала законопроект о двойном гражданстве

Парламентская фракция оппозиционной Партии реформ 9 мая представила в Рийгикогу законопроект, разрешающий гражданам Эстонии по рождению также иметь гражданство США, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Швейцарии и стран-членов ЕС или Европейской экономической зоны. Читать далее...

Девять историй Арнольда Рюйтеля

Поздравляем! Сегодня президенту Арнольду Рюйтелю исполнилось 90 лет. В интервью, данном на прошлой неделе в Кадриорге, юбиляр вспомнил некоторые события, произошедшие с ним за годы его жизни. Читать далее...

Видео: бесстрашный лосенок на учениях «Еж» покорил соцсети

Участники учений «Еж» много времени проводят в лесах, поэтому встречи с тамошними обитателями неизбежны. Тем не менее, солдаты очень удивились, когда встретили маленького заблудившегося лосенка. Читать далее...

Видео: Иран обстрелял Израиль из советской системы "Ураган"

Иранские вооруженные формирования, действующие на территории Сирии, в ночь на четверг, 10 мая, выпустили около 20 ракет по позициям ЦАХАЛа в районе сирийско-израильской границы на Голанских высотах. Об этом сообщает NEWSru Israel cо ссылкой на сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля. Читать далее...

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