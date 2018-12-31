Картина дня: итоги уходящего года, обвал цен на заправках и встреча Нового года

«Мира и взаимопонимания»: Владимир Путин поздравил Керсти Кальюлайд с Новым годом

Глава РФ Владимир Путин поздравил свою коллегу президента Эстонии Керсти Кальюлайд с наступающим новым 2019 годом, сообщило посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook. Читайте далее...

ТОП-ЛЯП или знатный косяк: лучшие опечатки на Rus.Postimees за 2018 год

Человеку свойственно ошибаться, и мы это делаем не реже других. Предлагаем вашему вниманию горячую десятку косяков, которые мы успели отловить в наших текстах и которые доставили немало приятных минут не только авторам, но и нашему литературному редактору. Читайте далее...

Таких цен жители Эстонии еще не видели: на эстонских заправках резко упала стоимость бензина

Эстонские продавцы топлива сегодня утром значительно снизили цены на заправках, сообщает Postimees. Цены на 95-й бензин на нескольких заправках снизились до самого низкого уровня в 2018 году. Читайте далее...

В Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома: есть погибшие

Три человека погибли при взрыве бытового газа утром в жилом доме в Магнитогорске Челябинской области, судьба еще 79 человек остается неизвестной, сообщил журналистам в понедельник заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов. Читайте далее...

Уже завтра бесплатные полиэтиленовые пакеты пропадут из магазинов

В конце года вступает в силу поправка Закона об упаковке, согласно которой магазины больше не будут раздавать людям бесплатные тонкие пластиковые пакетики. В качестве исключения бесплатно можно будет раздавать пакеты, если это необходимо для обеспечения гигиены или для первичной упаковки развесного товара. Читайте далее...

Ключевые слова: вождение в пьяном виде, курение, отсутствие дымового датчика

В огне и на дороге в этом году погибших оказалось больше, чем в прошлом. А смертей в результате несчастных случаев на воде, убийств и иного – примерно столько же, подводит печальные итоги Postimees. Читайте далее...

Держитесь крепче, взлетаем: цены на такси сегодня ночью вырастут в несколько раз

Крупнейшая в Эстонии платформа посредничества при поездках Taxify предсказывает, что сегодня ночью цены на извоз могут вырасти в несколько раз. Читайте далее...

Слишком много аварий: в Таллинне хотят изменить организацию движения на опасном перекрестке

Председатель правления муниципального предприятия "Таллиннский городской транспорт" (TLT) Денис Бородич направил столичным властям свои предложения по организации движения в городе. Читайте далее...

Фонд, возглавляемый Райном Лыхмусом, купил известного производителя окон