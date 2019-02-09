Картина дня: бум недвижимости в Таллинне, адский отпуск туристов из Эстонии и опасный товар в магазинах

«Они должны где-то жить»: тысячи строителей из Украины снимают квартиры в Таллинне

Индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга стоимости квадратного метра квартир в крупнейших городах Эстонии, в январе понизился на 1,7%, достигнув 1498 евро за квадратный метр. Читать далее...

Адский отпуск: вместо пятизвездочного отеля туристов ждала грязная и полная москитов дыра

В комиссию по потребительским спорам пришла жалоба от туриста, который купил тур в пятизвездочный отель в Греции у оператора Tez Tour, но оказался в грязной и полной москитов ночлежке, которую местные власти ранее закрывали за нарушение санитарных норм. Читать далее...

Галерея: смотрите, как изменит Эстонию появление трассы Rail Baltica

Rail Baltic Estonia опубликовал новые эскизы и аэрофотографии того, как железнодорожная трасса будет пролегать по шоссе и экодукам и как будет расположена железная дорога возле Пярнуского моста. Читать далее...

Человеческая ошибка: как опасный просроченный товар попал в магазины Эстонии?

Трудовая инспекция обратилась к Департаменту защиты прав потребителей и Департаменту технического надзора с просьбой провести в магазинах интсрументов проверки, чтобы обнаружить и изъять из продажи все диски с истекшим сроком годности. Читать далее...

«Настало время умирать»: фоторепортаж из пустующего в Таллинне арестного дома

Помещения расположенного на Рахумяэ-теэ бывшего арестного дома пустуют, но стены камер заполнены фольклором. Директор арестного дома и Центра содержания заключенных Вамбо Оолберг показал Postimees, какая жизнь скрывается за закрытыми дверями. Читать далее...

Галерея и видео: на борьбу со снегом на таллиннские улицы вышел коммунист!

Сегодня, начиная с 9 часов утра, на столичной улице Лийвалайа начал работать снегопогрузчик "коммунист", и с помощью трактора и рабочих будут удалены снежные валы по обе стороны улицы. Читать далее...

Видеорепортаж: какую роль сыграли эстонские корабли во время блокады Ленинграда?

Пятого января в ангаре Летной гаване состоялся «Морской форум», на котором Алексей Гайдук, исследователь военно-морской истории из Санкт-Петербурга, рассказал о судьбе эстонских кораблей, участвовавших в обороне блокированного Ленинграда. Читать далее...

Сплошной лед: водителей Эстонии предупреждают об опасных дорогах