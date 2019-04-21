Картина дня: взрывы на Шри-Ланке, послание таллиннским медикам и выборы президента Украины

Блог, фото и видео: на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов

В результате серии взрывов, произошедших сегодня на Шри-Ланке, погибли 207 человек, более 400 получили ранения. Читать далее... Эстонцы на Шри-Ланке: из отелей на улицу не выпускают, введен комендантский час. Читать далее...

Пока медики скорой помощи боролись за жизнь человека, водитель оставил им гневное послание

Пока в пятницу утром в центре Таллинна бригада скорой помощи почти час реанимировала молодого отца семейства, неизвестный оставил между дворниками машины скорой помощи листок с призывом учиться парковаться. Читать далее...

Фото: автомобиль врезался в пассажирский поезд

Сегодня, 21 апреля, в 13 часов поступила информация, что в Ярвамаа в деревне Энари столкнулись автомобиль и пассажирский поезд. Читать далее...

В многоквартирном доме вспыхнул пожар: два человека погибли, шестеро пострадали

В Кунда в многоквартирном доме на улице Мяэ в результате пожара погибли двое. Всего три дня назад, 17 апреля, в Ляэне-Вирумаа был еще один трагический пожар, в результате которого в Лехтсе погиб человек. Читать далее...

Последняя битва Зеленского и Порошенко: Украина сегодня выбирает президента

В воскресенье, 21 апреля начался второй тур выборов президента Украины. С 08:00 до 20:00 избиратели могут отдать свои голоса за одного из двух кандидатов на пост главы государства. Читать далее...

Синоптики: с каждым днем в Эстонии будет становиться все теплее