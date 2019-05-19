Картина дня: последствия пожара на подстанции, критика Керсти Кальюлайд в адрес Совета Европы и обещание Хельме

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Пожар на подстанции привел к аварийному отключению энергоблока Eesti Energia
Произошедшая в субботу вечером авария на подстанции Elering оставила без электричества Нарву, Нарва-Йыесуу и Силламяе, а также привела к аварийному останову одного энергоблока Eesti Energia и завода масел Enefit280. Читайте далее...
Галерея: в Таллинне собралось руководство EKRE
Сегодня в Таллинне проходит собрание руководства Консервативной народной партии Эстонии. Читайте далее...
Март Хельме: мы перевернем госбюджет с ног на голову
Председатель EKRE, министр внутренних дел Март Хельме сказал сегодня на съезде партии, что в госбюджете необходимо внести принципиальные изменения и, образно говоря, весь госбюджет надо перевернуть с ног на голову. Читайте далее...
Керсти Кальюлайд резко раскритиковала решение восстановить права России в Совете Европы
"Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, что она нарушила международное право и свои обещания", - сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем выступлении на конференции имени Леннарта Мери в Таллинне в воскресенье. Читайте далее...
ЧП с Sukhoi Superjet 100: пассажиры отказались лететь дальше
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту города вылета. Читайте далее...
Кадри Лийк: вскоре Запад перестанет быть для России отправной точкой для сравнения
Среди будущих архитекторов внешней политики России все больше распространяется отчужденность от Запада и это может привести к тому, что Запад в какой-то момент перестанет быть для России точкой сравнения, считает эстонский эксперт по российской тематике Кадри Лийк. Читайте далее...
Boeing признал наличие ошибки в бортовой электронике лайнера 737 Max
Американский авиастроительный концерн Boeing признал наличие ошибок в бортовом программном обеспечении самолетов типа Boeing 737 Max. Читайте далее...
"Мы чувствовали себя в опасности": на пярнуском пляже прилюдно мастурбировал мужчина
Читатель Pärnu Postimees пожаловался в газету, что на пярнуском женском пляже мужчина мастурбирует на глазах у загорающих женщин. Читайте далее...
Непредсказуемо и очень опасно: спасатели предупредили общественность
Спасательный департамент продолжит начатую месяц назад акцию по сбору просроченных и в морских целях используемых сигнальных ракет, а также другой пиротехники с дымовыми и световыми эффектами. Читайте далее...
МИД Эстонии получил ноту протеста из-за Ильвеса
Власти Китая заявили протест Эстонии в связи со встречей президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса с президентом Тайваня — об этом экс-президент Ильвес рассказал на проходящей в воскресенье в Таллинне конференции имени Леннарта Мери. Читайте далее...
Почти 30 градусов: новая неделя в Эстонии начнется с летней жары
Эстония находится на границе между усиливающимся над Россией антициклоном и медленно смещающимся с Центральной Европы на север циклоном. Читайте далее...