Картина дня: последствия пожара на подстанции, критика Керсти Кальюлайд в адрес Совета Европы и обещание Хельме

Пожар на подстанции привел к аварийному отключению энергоблока Eesti Energia

Произошедшая в субботу вечером авария на подстанции Elering оставила без электричества Нарву, Нарва-Йыесуу и Силламяе, а также привела к аварийному останову одного энергоблока Eesti Energia и завода масел Enefit280. Читайте далее...

Галерея: в Таллинне собралось руководство EKRE

Сегодня в Таллинне проходит собрание руководства Консервативной народной партии Эстонии. Читайте далее...

Март Хельме: мы перевернем госбюджет с ног на голову

Председатель EKRE, министр внутренних дел Март Хельме сказал сегодня на съезде партии, что в госбюджете необходимо внести принципиальные изменения и, образно говоря, весь госбюджет надо перевернуть с ног на голову. Читайте далее...

Керсти Кальюлайд резко раскритиковала решение восстановить права России в Совете Европы

"Я верю в диалог с Россией, однако это не означает возвращения российской стороны к партнерству после того, что она нарушила международное право и свои обещания", - сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своем выступлении на конференции имени Леннарта Мери в Таллинне в воскресенье. Читайте далее...

ЧП с Sukhoi Superjet 100: пассажиры отказались лететь дальше

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту города вылета. Читайте далее...

Кадри Лийк: вскоре Запад перестанет быть для России отправной точкой для сравнения

Среди будущих архитекторов внешней политики России все больше распространяется отчужденность от Запада и это может привести к тому, что Запад в какой-то момент перестанет быть для России точкой сравнения, считает эстонский эксперт по российской тематике Кадри Лийк. Читайте далее...

Boeing признал наличие ошибки в бортовой электронике лайнера 737 Max

Американский авиастроительный концерн Boeing признал наличие ошибок в бортовом программном обеспечении самолетов типа Boeing 737 Max. Читайте далее...

"Мы чувствовали себя в опасности": на пярнуском пляже прилюдно мастурбировал мужчина

Читатель Pärnu Postimees пожаловался в газету, что на пярнуском женском пляже мужчина мастурбирует на глазах у загорающих женщин. Читайте далее...

Непредсказуемо и очень опасно: спасатели предупредили общественность

Спасательный департамент продолжит начатую месяц назад акцию по сбору просроченных и в морских целях используемых сигнальных ракет, а также другой пиротехники с дымовыми и световыми эффектами. Читайте далее...

МИД Эстонии получил ноту протеста из-за Ильвеса

Власти Китая заявили протест Эстонии в связи со встречей президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса с президентом Тайваня — об этом экс-президент Ильвес рассказал на проходящей в воскресенье в Таллинне конференции имени Леннарта Мери. Читайте далее...

Почти 30 градусов: новая неделя в Эстонии начнется с летней жары