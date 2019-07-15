Картина дня: приговор производителям амфетамина, смерть школьника в Силламяэ, застрявший в России эстонский капитан

Смерть десятилетнего школьника в Силламяэ: как такое стало возможным?

В Силламяэ покончил с собой десятилетний мальчик. Возможно, основной причиной такого поступка стали сложные отношения в школе и во дворе. По словам сестры школьника, особенно его обижал мальчик, живущий в соседнем подъезде. Покончивший с собой ребенок учился в Силламяэской Ваналиннаской школе. Читать далее...

Производители рекордного количества амфетамина надолго сядут в тюрьму

Харьюский уездный суд признал сегодня виновными в производстве и распространении наркотиков преступную группировку. Один из злоумышленников в качестве дополнительного наказания получил более 19 лет тюремного заключения. Читать далее...

Эстонию ждет массовое слияние ведомств

Эстонию, оказавшуюся за время нахождения у власти правительства Юри Ратаса в ситуации перерасхода госбюджета, теперь ожидает масштабное объединение госведомств. Слить в одно целое хотят учреждения, даже находящиеся в сфере ответственности разных министерств. Читать далее...

Идет строительство сцены для крупнейшего концерта в истории Тарту

В предстоящий четверг в Тарту пройдет концерт легендарной рок-группы Metallica, который соберет на старом летном поле на задворках Эстонского национального музея около 60 000 любителей музыки. Это будет крупнейший концерт за всю историю Тарту. Читать далее...

Михаил Лотман: для новых националистов Путин – не враг

Посреди лета в Эстонии неожиданно обострилась военная риторика. Глава МИДа Урмас Рейнсалу усмотрел провокацию в планах России отметить салютом 22 сентября, а партия EKRE пообещала восстановить скандальный памятник в Лихула. Тему прокомментировал депутат Рийгикогу Михаил Лотман. Читать далее...

Находящийся в России эстонский капитан: «Зачем им нужно меня здесь удерживать?»

Сидящий под арестом в калининградской гостинице эстонский капитан не понимает, почему российские пограничники его удерживают, когда залог в размере 700 000 евро внесен, а рыболовное судно Roxen и остальных трех членов экипажа отпустили домой. Читать далее...

МИД Литвы: планы России праздновать взятие Вильнюса и Каунаса неприемлемы

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал неприемлемым решение России отметить артиллерийскими салютами 75-ю годовщину освобождения Вильнюса и Каунаса от фашистских войск. Читать далее...

Зарплаты в Эстонии растут с бешеной скоростью: но на каких должностях больше всего?

Рост зарплат работников по обслуживанию клиентов, бухгалтеров и агентов по продаже замедлился, а заработки разработчиков программного обеспечения вновь стали увеличиваться. Читать далее...

Марш по граблям: будущее эстонского сланцевого завода будет зависеть от цены на нефть

Ровно пять лет назад тогдашний премьер-министр Таави Рыйвас вместе со своим приятелем, депутатом парламента и членом совета Eesti Energia Калле Паллингом радовались в соцсетях, что цена на сырую нефть марки Brent выросла до рекордного за девять месяцев уровня, что стало хорошей новостью для производителей сланца. Читать далее...

Дети-убийцы, совершившие самые безжалостные преступления