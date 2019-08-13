Картина дня: ЧП на озере, пенсионная реформа и жестокость на куриной ферме

Ребенка унесло далеко от берега, а паникующие родители не получили помощи от спасателей

Сегодня после полудня спасатели получили вызов на Пайдеское искусственное озеро из-за попавшего в беду ребенка. Читать далее...

Тернистый путь матери: сын-чемпион прикован к инвалидному креслу после операции

«Я хочу снова ходить, это моя единственная мечта. Хочу снова ходить на работу», - с трудом произносит Андрей Головань. 49-летний мужчина, завоевавший серебро на паралимпиаде в 1995 году и удостоенный гражданства Эстонии за особые заслуги прикован к кровати в результате того, что во время операции на плече получил повреждение спинного мозга. Читать далее...

Пенсионная реформа будет целостной, свободные деньги пойдут на повышение пенсий

Представители коалиционных партий договорились в понедельник вечером, что пенсионная реформа пройдет одновременно, т.е. будет отрегулирован и выход из второй пенсионной системы, и выплата накопленных денег. Также стороны договорились о том, что деньги, освободившиеся при выходе людей из второй пенсионной ступени, будут использованы для внеочередного повышения пенсий. Читать далее...

Видео: на эстонской ферме кур убивают чудовищным и мучительным способом

Курица спокойно прогуливается по коридору между клетками. Она выбралась из малюсенькой клетки, в которой высиживает яйца и проводит всю жизнь. Вдруг раздается выстрел, курицу пронизывает боль, поскольку в нее попала пуля из пневматического оружия. Читать далее...

Связанная с Путиным компания получила из Эстонии полмиллиона евро

Находящаяся в Швейцарии компания которая ранее принадлежала лицу из ближнего круга доверия Путина, решила получить от эстонского филиала 500 000 евро дивидендов. Читать далее...

Никто ничего не слышал: жизнь человека трагически оборвалась под окнами многоквартирного дома

В пятницу в волости Саарде в деревне Камали в яблоневом саду позади многоквартирного дома в колодце был найден труп 76-летнего мужчины. При каких обстоятельствах он туда попал, неизвестно и, видимо, точно узнать не удастся, но растущий возле колодца куст красной смородины и наполовину заполненное ягодами ведро позволяют предположить, что он собирал там ягоду. Читать далее...

Несчастный случай на производстве: рабочий получил тяжелые травмы

На Сааремаа тяжелые увечья получил рабочий, рука которого попала в станок. Читать далее...

Государство может стать поручителем для желающих получить жилищный кредит

За пределами Харьюского уезда и города Тарту жители сталкиваются с тем, что не могут получить кредит на строительство жилья, поскольку во многих регионах страны недвижимость имеет низкую цену, а семьи не располагают имуществом, которое могло бы стать залогом при получении кредита. Поэтому политики задумались о том, что в данной ситуации государство могло бы прийти на помощь, став поручителем. Читать далее...

Эстония создает подразделение добровольцев на случай войны и массовых беспорядков