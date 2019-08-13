Картина дня: ЧП на озере, пенсионная реформа и жестокость на куриной ферме

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
Ребенка унесло далеко от берега, а паникующие родители не получили помощи от спасателей
Сегодня после полудня спасатели получили вызов на Пайдеское искусственное озеро из-за попавшего в беду ребенка. Читать далее...
Тернистый путь матери: сын-чемпион прикован к инвалидному креслу после операции
«Я хочу снова ходить, это моя единственная мечта. Хочу снова ходить на работу», - с трудом произносит Андрей Головань. 49-летний мужчина, завоевавший серебро на паралимпиаде в 1995 году и удостоенный гражданства Эстонии за особые заслуги прикован к кровати в результате того, что во время операции на плече получил повреждение спинного мозга. Читать далее...
Пенсионная реформа будет целостной, свободные деньги пойдут на повышение пенсий
Представители коалиционных партий договорились в понедельник вечером, что пенсионная реформа пройдет одновременно, т.е. будет отрегулирован и выход из второй пенсионной системы, и выплата накопленных денег. Также стороны договорились о том, что деньги, освободившиеся при выходе людей из второй пенсионной ступени, будут использованы для внеочередного повышения пенсий. Читать далее...
Видео: на эстонской ферме кур убивают чудовищным и мучительным способом
Курица спокойно прогуливается по коридору между клетками. Она выбралась из малюсенькой клетки, в которой высиживает яйца и проводит всю жизнь. Вдруг раздается выстрел, курицу пронизывает боль, поскольку в нее попала пуля из пневматического оружия. Читать далее...
Связанная с Путиным компания получила из Эстонии полмиллиона евро
Находящаяся в Швейцарии компания которая ранее принадлежала лицу из ближнего круга доверия Путина, решила получить от эстонского филиала 500 000 евро дивидендов. Читать далее...
Никто ничего не слышал: жизнь человека трагически оборвалась под окнами многоквартирного дома
В пятницу в волости Саарде в деревне Камали в яблоневом саду позади многоквартирного дома в колодце был найден труп 76-летнего мужчины. При каких обстоятельствах он туда попал, неизвестно и, видимо, точно узнать не удастся, но растущий возле колодца куст красной смородины и наполовину заполненное ягодами ведро позволяют предположить, что он собирал там ягоду. Читать далее...
Несчастный случай на производстве: рабочий получил тяжелые травмы
На Сааремаа тяжелые увечья получил рабочий, рука которого попала в станок. Читать далее...
Государство может стать поручителем для желающих получить жилищный кредит
За пределами Харьюского уезда и города Тарту жители сталкиваются с тем, что не могут получить кредит на строительство жилья, поскольку во многих регионах страны недвижимость имеет низкую цену, а семьи не располагают имуществом, которое могло бы стать залогом при получении кредита. Поэтому политики задумались о том, что в данной ситуации государство могло бы прийти на помощь, став поручителем. Читать далее...
Эстония создает подразделение добровольцев на случай войны и массовых беспорядков
Министерство внутренних дел за 20 миллионов евро создает состоящее из добровольцев вооруженное резервное подразделение внутренней обороны, которое будут отправлять на подавление бунтов в случае, если кайтселийтчики и солдаты-срочники на помощь прийти не смогут. Читать далее...
Миксер раскритиковал идею Хельме, которая обойдется казне в 20 миллионов
Бывший министр обороны и социал-демократ Свен Миксер считает план Министерства внутренних дел создать вооруженное резервное подразделение из добровольцев бессмысленным. Читать далее...
Эстония изучает, как можно запретить российские пропагандистские каналы
Анализирующий антиэстонскую деятельность Propastop собирает подписи, чтобы вопрос о закрытии доменов Baltnews и Sputnik попал на обсуждение в большой зал парламента. Читайте далее...
Зеленский упростил для россиян получение украинского гражданства
Граждане Российской Федерации, которые подверглись на родине преследованию по политическим мотивам, могут получить украинский паспорт по упрощенной системе. Читать далее...
Предсказана новая смертоносная эпидемия
Международная группа ученых выяснила, что бактерия Clostridium difficile, вызывающая инфекционные заболеваний кишечника, эволюционирует с появлением вида, который устойчив к дезинфицирующим средствам и легко распространяется. Микроорганизм может спровоцировать как легкую диарею, так и опасные для жизни состояния, например сепсис. Читать далее...
Видео: в Ласнамяэ молния ударила в метре от парковки
На видео видно, как молния ударила в дерево в метре от автомобильной парковки на улице Юмера. Смотреть видео...
Почему в Доме попечения Нарва-Йыэсуу клиентам не разрешают использовать собственную одежду?
В редакцию Rus.Postimees обратилась нарвитянка Наталья, которая на прошлой неделе поместила свою престарелую мать в Дом попечения в соседнем городе Нарва-Йыэсуу. Наталья рассказала, что персонал не разрешает клиентам использовать собственную одежду - вместо нее в обязательном порядке выдают бывшую в употреблении одежду, принадлежащую учреждению. Директор Дома попечения рассказал, что это правило касается не всех постояльцев. Читать далее...
В 20 раз дешевле: эстонскую фирму продали по неожиданно низкой цене
Принадлежащая британскому инвестору Барклаю Роуленду фирма Liwathon за сделку приобретения независимого оператора нефтяного терминала Vopak E.O.S. - крупнейшего в регионе Балтийского моря — заплатила 32,8 млн евро. Еще в 2012 году стоимость фирмы оценили в 20 раз выше. Читать далее...
Вот такое лето: на Эстонию надвигается новая порция дождей
Северную Европу покрывает область низкого давления и по ее периферии с юго-западным потоком поступают в Прибалтику новые и новые порции влаги. Читать далее...
В Таллинне пройдет бесплатное представление для детей «Маша и медведь»
В воскресенье, 18 августа будет показано представление для детей на русском языке «Маша и медведь». Читать далее...
Евросезон для эстонского футбола окончен
"Нымме Калью" и в домашней игре против люксембургского "Дюделанжа" ничего не смог противопоставить своему сопернику, уступив 0:1. Читать далее...