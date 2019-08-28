Картина дня: Тарту будет культурной столицей, что делают французские военные в Тапа, товары из конопли и смерть 12-летней Алисы в Турции

Департамент по ошибке сообщил, что в озере Маарду безопасно купаться. Это не так

Во вторник на сайте Департамента здоровья появилось сообщение, что показатели в пробах из озера Маарду вновь в норме, поэтому купаться в озере безопасно. Сообщение было опубликовано из-за сбоя в системе и на самом деле купаться в озере пока не стоит. Читать далее...

В Турции умерла 12-летняя петербурженка, которую засосало в трубу в бассейне

Девочка из Санкт-Петербурга, которая пострадала в бассейне отеля в турецком Бодруме, умерла в больнице. Об этом сообщил в среду отец ребенка Андрис Лейкуцис. Читать далее...

В Стокгольме мужчины в масках убили 18-летнюю девушку

В результате произошедшей вчера ночью стрельбы в стокгольмском районе Рокста была убита 18-летняя девушка. Читать далее...

Госконтроль: организация обучения взрослых эстонскому языку хромает

Госконтроль считает, что организация предусмотренного для взрослых обучения эстонскому языку на базе государственного финансирования раздроблена, количество курсов не соответствует потребностям, наблюдается острая нехватка квалифицированных учителей, а финансирование курсов в большой степени зависит от денег Кассы страхования от безработицы и денег Европейского союза. Читать далее...

Почти миллиард евро лежит в Эстонии в ожидании экономического кризиса

Несмотря на то, что резерв Кассы страхования от безработицы уже бьет рекорд десятилетия и в будущем году приблизится к отметке в 900 миллионов евро, из опасений перед приближением кризиса ставка налога на страхование от безработицы не снижалась уже шесть лет. Читать далее...

Дизель с биодобавками подкинул Эстонии новую проблему

Дизель с биодобавками быстро портится, что создает большие проблемы при хранении запасов топлива для обеспечения бесперебойной работы систем отопления и электроснабжения в аварийных ситуациях. Читать далее...

Со следующего года пользователей бесконтактных банковских карт ждут важные перемены

Во втором квартале 2019 года выданными в Эстонии банковскими картами ежедневно совершалось около миллиона платежей, из которых каждый четвертый платеж совершался бесконтактным способом, причем с начала следующего года платежные терминалы смогут принимать бесконтактные платежи на любую сумму, но с вводом PIN-кода при превышении лимита. Читать далее...

Опубликовали в Сети запись с камеры видеонаблюдения для поимки преступника? А наказать могут вас

В соцсетях довольно часто встречаются посты, в которых призывают опознать каких-нибудь злоумышленников. И хотя публикация материалов с камеры видеонаблюдения – действенный способ поймать нарушителей, может получится так, что в итоге именно пострадавший понесет наказание, потому что Закон о защите данных гласит, что для публикации фото или видео с участием других лиц, следует получить их согласие. Читать далее...

Таави Котка: Аавиксоо грубо лжет, попадается на этом, но ничего не происходит!

Инженер-программист и предприниматель Таави Котка подверг острой критике образовавшуюся в эстонской науке систему круговой поруки и оправдания обмана. Котка написал в соцсетях, что ложь ректора Аавиксоо публично подтвердилась, но академическую элиту это ничуть не беспокоит. Читать далее...

ТТУ выразил желание и готовность тесно сотрудничать с прокуратурой

Таллиннский технический университет (ТТУ) желает и готов тесно сотрудничать с прокуратурой и необходимыми следственными органами для проверки законности использования вузом европейских грантов. Читать далее...

Рейтинги: поддержка Центристской партии растет третью неделю подряд