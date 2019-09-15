Картина дня: шторм, цепная авария в Таллинне и новый нефтяной кризис

В этом регионе Эстонии шторм свирепствует с особенной силой

Из-за штормового ветра метеослужба объявила по всей Эстонии предупреждение первого уровня, это значит, что в определенных случаях погода может представлять опасность. Скорость юго-западного и западного ветра в материковой части порывами 15-18, на островах и побережье – 20-25 м/с. Также синоптики обещают дождь, местами молнию – осадков выпадет 15-25 мм. Читать далее...

Фото: на Петербургском шоссе столкнулись пять автомобилей

В Таллинне на Петербургском шоссе сегодня произошла авария, в ходе которой столкнулись пять автомобилей. Читать далее...

Мировой кризис наступил? Саудовская Аравия лишилась половины нефти

Саудовская Аравия терпит огромные убытки из-за атак беспилотников на нефтезаводы. Производство нефти снизилось на 5 млн баррелей в день, это половина текущего объема добычи королевства. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники хуситы. Читать далее...

Эстонский чиновник: не надо сеять слухи, будто биотопливо - это что-то плохое!

Чиновник Министерства экономики и коммуникаций Рейн Вакс считает разговоры о том, что биотопливо - это плохо, неправильным подходом. "Прошу не распространять это", - говорит Вакс, который занимает пост руководителя сектора топливных рынков. Читать далее...

IKEA ответила на критику: то, что мы делаем в Эстонии, уникально!

Подвергшийся вчера критике шведский мебельный универмаг IKEA признал, что интерес со стороны эстонских клиентов оказался выше, чем ожидалось, вследствие чего компания не всегда успевает с доставкой товаров на дом в срок. Читать далее...

Женщина-бизнесмен: мода на административное управление в ТТУ - это катастрофа!

Основатель и руководитель эстонского предприятия химической промышленности Chemi-Pharm Рут Олтьер считает, что вместо административного управления и других трендовых специальностей молодежи стоило бы изучать робототехнику и инженерное дело. Читать далее...

В Ласнамяэ Toyota сбила выбежавшего на дорогу 6-летнего ребенка

В субботу вечером, около 18 часов, произошло дорожно-транспортное происшествие в таллиннском районе Ласнамяэ. Как сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, возле дома на улице Паэ,43 автомобиль Toyota Avensis под управлением 28-летнего мужчины совершал левый поворот с улицы Паэ на ведущую к дому дорогу. Читать далее...

Уснувший за рулем водитель съехал в кювет

Сегодня ночью в волости Тори уснувший за рулем водитель съехал в кювет, пассажира увезли в больницу на проверку здоровья. Читать далее...

Прячьте кошек и собак: начинается вакцинация диких животных от бешенства

Ветеринарно-пищевой департамент с новой недели начинает в Cеверо-Восточно и Юго-Восточной Эстонии осеннюю вакцинацию от бешенства лис и енотовидных собак. Во время вакцинации и в течение пары следующих дней кошек и собак следует держать во дворах. Читать далее...

Зеленский на встрече с Кальюлайд: Украина рассчитывает на эстонские инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что реализация реформ в Украинском государстве станет мощным стимулом для роста двусторонней торговли и увеличения эстонских инвестиций в украинскую экономику. Читать далее...

Норвежский криптовалютный миллионер выпрыгнул из окна, спасаясь от грабителя

В Норвегии произошло нападение на местного биткойн-миллионера, которое едва не стоило ему жизни. Мужчина, никогда не скрывавший своего успешного криптотрейдинга, рассказал, что в тот день открыл дверь своей квартиры, услышав звонок, и обнаружил на пороге человека с пистолетом в руке. Читать далее...

Галерея: автомобиль врезался в стену жилого дома

Сегодня в час ночи в деревне Капу, Ярвамаа, произошла авария, в ходе которой пострадал водитель. Читать далее...

Пропавшая в Таллинне 14-летняя Анна найдена

Полиция сообщила, что пропавшая в Таллинне 14-летняя Анна найдена, с ней все в порядке. Читать далее...

В ближайшие дни синоптики обещают похолодание

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет становиться все прохладнее. Читать далее...

Абсурдная ситуация: получить в наследство пахотную землю можно только при одном условии