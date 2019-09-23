Картина дня: исчезновение Айвара Рехе, повышение пенсий и издевательства над учителями

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями понедельника.
Галерея: полиция ищет бывшего главу эстонского филиала Danske Айвара Рехе
Полиция просит помощи в поисках 56-летнего Айвара Рехе, которого в последний раз видели сегодня утром. Речь идет о бывшем руководителе эстонского филиала банка Danske. Читать далее...
Центристская партия сможет поднять пенсии во внеочередном порядке лишь на семь евро
С большой долей вероятности правительство подведет черту под законопроектом о государственном бюджете 2020 года и обнародует его во вторник вечером. В законопроект в небольшом объеме попадет и главное предвыборное обещание Центристской партии, то есть внеочередное повышение пенсий. Читать далее...
Кятлин Юрисаар: когда учитель становится жертвой
Издевательства над учителями происходят не только в школе: результаты магистерской работы, анализирующей опыт учителей, ставших жертвами кибербуллинга, показывают, что ученики издеваются над учителями и в интернете. Читать далее...
МИД Эстонии: Россия продолжает приуменьшать преступления советского режима
Министерство иностранных дел Эстонии осудило опубликованные вчера в Твиттере российского МИДа утверждения о том, что советские войска освободили Эстонскую Республику от нацистской Германии. Внешнеполитической ведомство Эстонии назвало эти утверждения исторически неверными. Читать далее...
Старейший туроператор в мире прекратил работу: более 600 000 туристов оказались в непростой ситуации
Британская туристическая компания Thomas Cook, ведущая свою историю с 1841 года и считающаяся старейшей в мире в этом сегменте, объявила в понедельник, 23 сентября, о своем банкротстве и ликвидации. Читать далее...
Мартин Эхала: необходимо восстановить авторитет учителя как представителя власти
Когда в начале года я опубликовал статью о массовом издевательстве над учителями, я тихо надеялся, что в поддержку выскажутся и борцы против насилия над женщинами, а возможно, и будет проявлена какая-нибудь более серьезная инициатива, поскольку большая часть издевательств над учителями имеет сексуальный подтекст и жертвами в основном являются женщины. Но, по моим сведениям, этого не случилось. Я попытался понять, откуда такая мягкость, пишет Мартин Эхала в Postimees.
Поправки к закону: рожденным в Эстонии детям станет проще получить гражданство
Рийгикогу в понедельник в первом чтении рассмотрит законопроект, благодаря которому родившиеся в Эстонии несовершеннолетние, чьи родители жили в стране до восстановления независимости, смогут в упрощенном порядке ходатайствовать о гражданстве. Читать далее...
Заявление банкротного управляющего: оплатить долги пенсионными деньгами – это неплохая идея
Выплата долгов за счет накопленных на пенсионных ступенях средств могла бы стать большой помощью для многих людей, считает заместитель председателя Палаты судебных исполнителей и банкротных управляющих Терье Эйпре. Читать далее...
Стала известна дальнейшая судьба медведя Проши, пришедшего в Эстонию из России
Пришедший в Эстонию из России и пойманный в Валгамаа медведь Проша, скорее всего, поселится в лесах Марий Эл после того, как российская сторона приведет документацию в порядок и Таллиннский зоопарк передаст ей медведя. Читать далее...
Украинские мигранты – проблема или возможность для нашей страны
"Несколько лет назад наше общество всерьез опасалось наплыва мигрантов и беженцев из далеких стран, которые являются носителями иной культуры и религии. Однако практика показывает, что беженцы из Северной Африки и региона Средиземного моря, как правило, задерживаются в Эстонии ненадолго и скорее используют нашу страну как транзитный коридор", - пишет Мария Юферева-Скуратовски.
Лжепарковка ограничивает доступ во двор жилого дома
В конце августа жители двух домов, расположенных в Ласнамяэ на Калевипоя-пыйк, обнаружили, что больше не могут попасть в свой двор и на детскую игровую площадку. Читать далее...
Исследование: низкооплачиваемые работники планируют потратить пенсионные накопления на погашение кредитов
Как показал опрос, проведенный Kantar Emor по заказу Postimees, после вступления в силу пенсионной реформы жители Эстонии, имеющие невысокий доход, планируют потратить пенсионные накопления на погашение кредитов и на текущие расходы. Читать далее...
Сумасшедшая погоня: компания на BMW удирала от полиции со скоростью под 200 км/ч
В воскресенье около 20.30 полицейские измеряли скорость на шоссе Пярну-Раквере, в какой-то момент их внимание привлек мчавшийся со скоростью 144 км/ч BMW. Читать далее...
У семьи уроженца Эстонии Антона Вайно обнаружили недвижимость на полтора миллиарда рублей
Семья главы администрации президента РФ Антона Вайно владеет недвижимостью в Москве и Подмосковье общей стоимостью 1,6 миллиарда рублей. Читать далее...
Галерея: с улиц Пыхья-Таллинна убрали полсотни брошенных автомобилей
За первыe девять месяцев года при содействии муниципальной полиции с улиц Пыхья-Таллинна было убрано более полусотни брошенных автомобилей. В результате в районе освободилось пятьдесят парковочных мест, что соответствует парковке торгового центра средних размеров. Читать далее...
Житель Эстонии затолкал женщину в багажник и полчаса ездил по городу
В ночь на понедельник мужчина, поссорившийся со своей возлюбленной на улице Якобсони в Вильянди, затолкал женщину в багажник своей машины, а затем полчаса просто ездил по городу. Затем мужчина освободил свою жертву и отвез домой. Читать далее...
Шахтер: на стройках Кохтла-Ярве – больше половины украинцев
«Трудовые мигранты из Украины держат зарплату на уровне 500-600 евро. Для них в Кохтла-Ярве построили общежитие на 80 мест», – рассказал в программе «Своя правда» на канале ETV+ Владислав Пересыпченко, доверенное лицо шахты «Эстония». Читать далее...