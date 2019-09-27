Картина дня: полицейская ошибка, изъятие из продажи скандальной продукции и подоходный налог для пенсионеров

Вице-губернатор Санкт-Петербурга о проблемах с лизинговыми машинами на границе: «Будем стараться снимать все организационные и правовые барьеры»

Как отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, руководитель делегации, представляющей город на Неве на традиционных Петербургских встречах, руководство города и области заинтересовано в снятии всех преград, мешающих жителям Эстонии чаще посещать Россию и Северную Пальмиру. Читать далее...

Участок вокруг дома Айвара Рехе не обыскивали по просьбе семьи

Руководивший поисками пропавшего Айвара Рехе глава оперативной службы Валдо Пыдер признает, что полиция могла выполнить свою работу лучше. Читать далее...

Maxima прекращает продажу предположительно опасных продуктов

Maxima стала первой торговой сетью, которая изъяла из продажи оказавшуюся в центре скандала с листериозом рыбную продукцию M.V. Wool. Другие магазины не видят повода для паники. Читать далее...

Новая напасть: укусы клеща вызывают у жителей Эстонии аллергию на мясо

В Эстонии, помимо нескольких известных заболеваний, укус клеща может привести к относительно малоизвестному в мире синдрому альфа-гал. Читать далее...

После повышения пенсии 80 500 пенсионеров начнут платить подоходный налог

По состоянию на сентябрь 2019 года, в Эстонии насчитывается 332 000 пенсионеров, из которых 211 000 человек имеют ежемесячный доход менее 500 евро. По состоянию на апрель следующего года, число пенсионеров, чей ежемесячный доход будет менее 500 евро, сократится до 130 000 человек. Читать далее...

В Таллинне ехавший на вызов полицейский пострадал в ДТП

Сегодня в 19 часов в Таллинне на перекрестке улиц Техника и Адамсони в Таллинне произошло ДТП: ехавшая на вызов полицейская машина Škoda столкнулась с автомобилем Subaru. Читать далее...

Рассмотрите свой дом со всех сторон: Земельный департамент обнародовал миллионы обзорных аэроснимков

Сделанные во время весенних и летних картографических полетов обзорные аэрофотоснимки можно увидеть на фотоскладе департамента, где сегодня находится 2,5 миллиона фотографий. Новые изображения добавляются каждый год, это необходимо для картографирования недвижимости, да и просто красиво. Читать далее...

Запутанная история: владелица дома внезапно узнала, что живет на чужой земле

Жительница волости Валга Светлана Костюк оказалась в неприятной ситуации, когда выяснилось, что она живет на земле, которая ей не принадлежит, а в регистре в качестве справки указывается, что здания не используются. Читать далее...

Нарвитянин, вернувшийся на родину после жизни в Лондоне и Токио: в Нарве много возможностей, которых местные не видят

Александр Бичков родился в Нарве, но уехал с родителями в Лондон в 12-летнем возрасте. В Англии семье пришлось начинать всё сначала - работодатели не признавали советский диплом отца, поначалу не было вида на жительство. Читать далее...

Северо-Эстонский центр общественного транспорта досрочно расторг договор с ATKO