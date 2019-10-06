Картина дня: критика ТУ в адрес министра, акция протеста в Киеве и успехи эстонских спортсменов

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями воскресенья.
Экс-министр Урве Пало похвалила правительство
Бывший министр Урве Пало, которая весной ушла из политики и приступила к работе в игорном бизнесе, похвалило новое правительство за то, что оно осмеливается говорить на темы, которые долгое время в нашем обществе были табуированными. Читать далее...
Синоптики рассказали о погоде на следующей неделе
По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни максимальная температура воздуха будет достигать девяти градусов тепла, но по ночам местами ожидается минусовая температура. Читать далее...
Таллинн ужесточает правила уборки снега
«Улицы, где есть детские сады, где ходят люди, будут чистить быстрее. Чтобы не ждать пять часов после окончания снегопада – тогда уже безнадежно поздно», - заявил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, добавив, что соответствующее распоряжение горуправа дала районам города. Читать далее...
Тартуский университет: министр социальных дел препятствует работе генного фонда
За полгода министр социальных дел Танель Кийк не выполнил свое обязательство сформировать комитет по этике исследований, что напрямую препятствует научной работе Эстонского генного фонда и других занимающихся исследованием человеческой генетики учреждений, заявил Тартуский университет. Читать далее...
Названы лучшие страны для работы, поиска друзей и создания семьи
Большинство живущих в Эстонии иностранцев довольны местной экономической ситуацией и сбалансированностью между временем на работу и отдых. Но все-таки многие жалуются, что тяжело учить местным язык, тяжело найти новых друзей и привыкнуть к местной культуре. По словам одного уроженца Германии, большой проблемой является нарастающая враждебность в отношении иностранцев. Читать далее...
Полиция предупреждает: наклейка ЕС на номерном знаке автомобиля обязательна
Центр надзора за дорожным движением Департамента полиции и погранохраны напомнил в социальных сетях, что на номерном знаке автомобиля в обязательном порядке должна быть наклейка Европейского союза. Читать далее...
Отть Тянак выжал с Ралли Уэльса максимум
По итогам Ралли Уэльса эстонские раллисты Отть Тянак и Мартин Ярвеоя практически гарантировали себе титул чемпионов мира сезона 2019 года. Читать далее...
В Киеве тысячи человек вышли на акцию протеста
Подписанные Украиной документы предусматривают предоставление особого статуса сепаратистским районам Донбасса. Демонстранты не согласны с этим и требуют "остановить капитуляцию" Украины. Читать далее...
На Октоберфесте прогремела серия взрывов
В американском Хантингтон-Бич, штат Калифорния, неподалеку от места проведения пивного фестиваля Октоберфест прогремело как минимум три взрыва. Читать далее...
Священники в Ираке поставляют девушек клиентам
Священнослужители в Ираке патронируют и сами организовывают занятия проституцией при помощи шиитской практики временного «брака для удовольствия», выяснили журналисты Арабской службы Би-би-си. Читать далее...
В Тарту среди мусора оказалась ценная вещь
Дворники во время своей работы частенько находят необычные вещи: то взрывные устройства, то скелеты. В четверг в Тарту во время ремонтных работ на поверхности земли появилось нечто неожиданное - герб университетского города. Читать далее...
Сотрудники ФБР допросили в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы
Посольство РФ в Вашингтоне направило ноту протеста в госдепартамент США в связи с допросом депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Читать далее...
Полиция не будет штрафовать за шипованную резину
Полиция не будет штрафовать автовладельцев за использование шипованной резины, которая разрешена только с 15 октября. Читать далее...
Удачная случайность: занятость продавца и неожиданный поход в Rimi принесли жителю Эстонии 20 000 евро
В Eesti Loto оформить свой выигрыш пришел житель Вильянди, который приобрел экспресс-лотерею Kullapada и стал обладателем 20 000 евро. Читать далее...
Министерство социальных дел не согласовало проект постановления об иммиграционной квоте
Министерство социальных дел не согласовало проект постановления главы МВД о временном распределении иммиграционной квоты на следующий год, поскольку ее воздействие на ряд сфер остается неясным и нуждается в уточнении. Читать далее...
Травмированный Кирт сумел выиграть серебро чемпионата мира
На чемпионате мира в Дохе Магнус Кирт выиграл серебро в метании копья. Читать далее...
В этой области Эстония находится на уровне Мали
Пока Силы обороны Эстонии находятся на миссии в Мали и, вероятно, будут направлять туда спецподразделения, что по сути должно означать, что Силы обороны у нас находятся на международном уровне, есть одна область, где мы находимся на том же уровне, что и Мали. Эта область является рынком капитала. Читать далее...