Картина дня: гнев пассажиров ATKO, поимка браконьеров и проблемы с мобильной связью

Гнев пассажиров ATKO: автобусы ломаются на ходу, а водители нагло нарушают ПДД

Проблемы с автобусной фирмой ATKO, обслуживающей большинство линий в Хаарьюмаа, продолжаются, несмотря на пристальное внимание общественности и достигнутые договоренности. Неужели автобусное предприятие махнуло рукой и больше не борется за качество услуг? Читать далее...

Разгадка мистического убийства в лесу: жительница Эстонии помогла выйти на след дерзких преступников

Жительница деревни на премию, выплаченную за поимку браконьеров, отправилась отдыхать в теплые края. Читать далее...

Вне зоны доступа: у некоторых жителей Эстонии могут возникнуть проблемы с мобильной связью. Вы среди них?

Telia в октябре и ноябре будет проводить масштабные работы по развитию сети, из-за чего по ночам в различных регионах Эстонии могут возникнуть кратковременные сбои в мобильной связи. Читать далее...

В эстонской рыбе была обнаружена смертельная бактерия: что нужно знать и как уберечься

ERR Novaator составил список советов потребителю, как уберечься от бактерии листериоза. Читать далее...

В результате тайфуна "Хагибис" в Японии погибли не менее 26 человек

В Японии в результате сильного тайфуна "Хагибис" погибли не менее 23 человек, сообщает в воскресенье, 13 октября, агентство dpa со ссылкой на японскую телекомпанию NHK. В результате стихийного бедствия пострадали более 160 человек, 16 числятся пропавшими без вести. Спасательные службы эвакуируют людей при помощи вертолетов и резиновых лодок. Читать далее...

На Штромке проходит большая осенняя ярмарка

В воскресенье, 13 октября, районная управа Пыхья-Таллинна приглашает всех на Штромку, где вновь проходит большая осенняя ярмарка. «Это последнее массовое мероприятие под открытым небом в этом году, так что не упустите возможность провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе», - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. Читать далее...

Двое подростков на мопедах попали в больницу после столкновения с автомобилем

Вчера в Харьюмаа двое подростков на мопедах попали в больницу после столкновения с автомобилем. Читать далее...

В Таллинне мужчина потерял контроль над автомобилем, врезался в столб и вылетел на полосу встречного движения

Вчера в Таллинне произошла авария, в ходе которой пострадали два человека, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Галерея: пьяный и без прав водитель фургона вылетел в пруд, пытаясь скрыться от полиции

Вчера поздно ночью в Синди пьяный водитель, проигнорировавший сигнал полиции остановиться и набравший скорость, чтобы скрыться от блюстителей порядка, въехал в пруд. Читать далее...

Весь Саратов искал девятилетнюю Лизу. Теперь народ требует смерти для ее убийцы

Резонансное убийство девятилетней девочки в Саратове вызвало в российском обществе дискуссии о возвращении смертной казни. На официальной странице Госдумы РФ в соцсети «ВКонтакте» запустили опрос о необходимости вернуть высшую меру наказания для убийц детей и педофилов. На момент написания материала в голосовании приняли участие более 116 тысяч человек, почти 80% поддержали возвращение смертной казни. Читать далее...

Трагедия на Таллиннском шоссе: при лобовом столкновении автомобилей погибли два человека

Этим утром на Таллиннском шоссе, недалеко от Адажи, при лобовом столкновении автомобилей погибли двое. Читать далее...

Заключенный потребовал в суде у тюрьмы калькулятор для анализа финансовых рынков

Отбывающий наказание в Вируской тюрьме заключенный пожаловался на тюрьму в суд, поскольку ему не предоставили калькулятор, который ему якобы требуется для анализа валютных рынков. Читать далее...

Волк убил собаку: людей призывают к осторожности