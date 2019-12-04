Картина дня: эксперимент маклера, обман продавца автомобиля, самоубийственный маневр и новый магазин стройматериалов

Эксперимент итальянского маклера на рынке недвижимости Таллинна: ​​ложь, пустые обещания и чудовищная алчность

Обосновавшийся в Таллине итальянец Роберто Лаутерио решил более глубоко изучить рынок съемного жилья и увидел столько ненадежных, неопытных и даже фальшивых маклеров, что молчать больше не смог. Читать далее...

95-летняя жительница осталась без помощи. Почему?

В редакцию Rus.Postimees обратилась 95-летняя жительница таллиннского района Ласнамяэ, которую, по ее словам, управа оставила без подарка к праздникам. Причиной этого стали проблемы со здоровьем и недопонимание ситуации. Читать далее...

В Таллинне заложен краеугольный камень строительного магазина стоимостью 45 млн евро

Сегодня в деловом квартале Авала был заложен краеугольный камень магазина латвийской строительной сети Depo, в развитие и строительство которого инвестировано 45 миллионов евро. Строительный магазин площадью 25 000 квадратных метров откроется в Таллинне следующим летом. Читать далее...

Покупатель подержанного авто стал жертвой обмана, но продавец не ушел от наказания

При покупке подержанного автомобиля всегда существует риск того, что уже после приобретения машины, к удивлению покупателя, всплывут неожиданные повреждения, ремонт которых не был запланирован в бюджете. Партнер и присяжный адвокат Hedman Partners Урмас Кийк объясняет, кто в такой ситуации несет ответственность и что может сделать покупатель для защиты своих прав. Читать далее...

Скандал годичной давности: Eesti Energia неоднократно добивалась своего, угрожая правительству

В ноябре прошлого года лидер Социал-демократической партии Евгений Осиновский сообщил, что госпредприятие Eesti Energia диктует законодательство. Он привел конкретный пример того, как государственная компания благодаря угрозам в адрес правительства получила разрешение на сжигание дров в Нарве. Читать далее...

Иностранцы: Таллинн круче Скандинавии

Как ни удивительно, Таллинн опережает скандинавские столицы –Хельсинки, Стокгольм, Копенгаген и Осло – как город, где иностранцам хорошо жить, работать, воспитывать детей и искать жилье. Читать далее...

Десять встреч и давление на чиновников: Сынаялги нашли союзника в лице Мартина Хельме

Руководитель PRIA был не единственным. И генерального директора Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Каура Каяка этой осенью министр от партии EKRE вызывал на ковер и высказывал ему пожелание обращаться с предпринимателями помягче. Игра с оказанием влияния велась ради миллионов евро, информация дошла до прокуратуры. Читать далее...

Ратас прокомментировал условие Эрдогана по обороне стран Балтии

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, у Эстонии нет противостояния с Турцией в вопросе обновления оборонных планов для региона. Читать далее...

Министерство обороны опровергло слова Мартина Хельме: радар работает

Если министр финансов Мартин Хельме заявил, что слышал, что радар в Келлавере не работает, то Министерство обороны утверждает, что радар работает. Читать далее...

Видео самоубийственного маневра: водитель не учел начала четырехполосного шоссе

Видеорегистратор читателя Järva Teataja зафиксировал сумасшедший маневр другого участника движения на шоссе Таллинн-Тарту в Ярвамаа. Читать далее...

Не повторите ее ошибку: жительница Эстонии лишилась 4000 евро

Проживающая в Раазику в Харьюмаа женщина сообщила мошенникам, предложившим возможность инвестиции, данные своего банковского счета и тем самым лишилась более 4000 евро. Читать далее...

Посольство РФ: популярное российское СМИ подвергается в Эстонии гонениям

На прошлой неделе стало известно, что санкции в отношении прокремлевского пропагандистского канала «Россия Сегодня» вынуждают действующую в Таллинне организацию под названием «Спутник» выехать из арендуемых ею помещений. Читать далее...

Страшный пожар в Одесском колледже: число жертв возросло до 24