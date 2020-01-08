Картина дня: крушение украинского самолета, дополнительные санкции в отношении Ирана и трагическая смерть работника склада

Пациент Нарвской больницы: чтобы получить хоть какую-то информацию, нужно быть Штирлицем

Пациент Нарвской больницы обратился в приемное отделение с острой болью, но столкнулся с равнодушным отношением и даже грубостью. Информацию о своей болезни ему пришлось искать в интернете, поскольку общение с медиками совсем не заладилось. Часть претензий руководство больницы признало, но при этом заверило Rus.Postimees, что пациент преувеличил обнаруженные проблемы. Читать далее...

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич дали официальный старт началу эксплуатации морского газопровода «Турецкий поток», повернув символический вентиль, передает корреспондент «Интерфакса» с торжественной церемонии в стамбульском конгресс-центре «Халич». Читать далее...

Русский класс в Синди не закроют посреди года, но и перспективы нет

Вопрос о будущем русскоязычного образования неизменно вызывает эмоции и волну слухов. Незадолго до Рождества редакция Rus.Postimees получила сообщение о предстоящем в середине учебного года, то есть с 1 января, закрытии русскоязычного класса в Гимназии Синди, насчитывающего девять детей. Страхи оказались преувеличены, однако и перспективы сохранения русского класса нулевые. Читать далее...

В отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета найден труп ребенка

Тело ребенка было найдено в отсеке шасси самолета, приземлившегося в парижском аэропорту. Читать далее...

В Эстонии циркулируют три типа вируса гриппа

По данным Департамента здоровья, в Эстонии циркулируют три типа вируса гриппа. Читать далее...

В аэропорту Дублина произошел захват заложников

Газета Irish Times сообщает о захвате автобуса ранним утром 8 января в аэропорту ирландской столицы. Читать далее...

airBaltic открывает новый маршрут из Риги в российский город-миллионник

Латвийская авиакомпания "airBaltic" с 1 апреля начнет полеты по новому маршруту Рига-Екатеринбург (Россия), сообщили в компании. Читать далее...

Государство хочет следить за строителями в режиме реального времени

Высокая доля теневой экономики и связанная с ней нечестная конкуренция в строительном секторе должны снизиться, однако намерение с точностью до минут отслеживать время пребывания строителей на площадках Союз строительных предпринимателей Эстонии считает непропорциональным. Читать далее...

«Красная секунда»: почему поездка на общественном транспорте может закончиться в больнице

У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений. Читать далее...

Выставка в Нарве знакомит с художниками Кренгольма, которые придумали знакомые с детства узоры для тканей