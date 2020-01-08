Картина дня: крушение украинского самолета, дополнительные санкции в отношении Ирана и трагическая смерть работника склада

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями среды.
Блог: в Иране разбился украинский пассажирский самолет
Боинг 737 со 176 пассажирами и членами экипажа на борту, принадлежащий компании МАУ («Международных авиалиний Украины»), потерпел крушение вскоре после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил. Читать далее...
Трамп объявил о дополнительных санкциях в отношении Ирана
Президент США Дональд Трамп осудил ракетные удары Ирана по военным объектам c американскими военнослужащими в Ираке. "Иран не получит ядерного оружия, пока я являюсь главой государства", - заявил Дональд Трамп, обращаясь к нации в Белом доме в среду, 8 января. Читать далее...
Работника склада насмерть придавило погрузчиком
Сегодня утром несчастный случай на рабочем месте произошел на складе, расположенном на улице Папиару-теэ в Раквере. Читать далее...
Невероятно: люди отдают деньги мошенникам, даже несмотря на предупреждения банков
Как сказали в банке SEB, возникали ситуации, когда банк передавал клиенту информацию об инвестиционных мошенниках, но человек все равно продолжал делать переводы. Читать далее...
Покупателей недвижимости не пугает даже чудовищный рост цен на квартиры в Таллинне
По словам Игоря Хабала, аналитика бюро недвижимости Uus Maa, цены на недвижимость в Эстонии достигли самого высокого уровня за всю историю. Несмотря это, спрос не снижается, и люди продолжают делать покупки, пишет Kodustiil со ссылкой на портал недвижимости City24. Читать далее...
Долой прозрачность? Министр Ааб хочет скрыть от общественности процесс госпоставок
Министр государственного управления Яак Ааб хочет исключить из регистра государственных закупок все менее значимые государственные закупки, что, по мнению IT-компаний, делает многие тендеры совершенно непрозрачными. Читать далее...
Ратас: ратификация пограндоговора с РФ в ближайшие годы маловероятна
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что ратификация договора о государственной границе между Эстонией и РФ в ближайшие годы маловероятна, подчеркнув при этом важность поддержания диалога с Москвой. Читать далее...
Скончалась одна из самых авторитетных тренеров и судей в эстонском фигурном катании
На 91-м году жизни ушла из жизни один из самых авторитетных тренеров и судей в фигурном катании Эстонии Ли Пийр. Читать далее...
Глава Департамента статистики нацелен на мировой рекорд
Во время следующей переписи населения и жилых помещений большую часть данных о жителях Эстонии можно получить из государственных регистров. Читать далее...
Убийство Сулеймани: Иран атаковал американские военные базы в качестве возмездия
На Ближнем Востоке конфликт: по приказу президента США Дональда Трампа убит иранский генарал Касем Сулеймани. Верховный лидер Ирана уже заявил, что это не останется без отмщения. Цены на нефть мгновенно выросли, как и индикаторы геополитических рисков. Читать далее...
Эвакуированный из Ирака в Кувейт эстонский полковник: обстановка очень напряженная!
Cтарший полковник иракского контингента сил обороны Эстонии Тыну Мийль сегодня рано утром переехал из иракской столицы, Багдада, в Кувейт вместе со штабом международной операции Inherent Resolve. Читать далее...
Пациент Нарвской больницы: чтобы получить хоть какую-то информацию, нужно быть Штирлицем
Пациент Нарвской больницы обратился в приемное отделение с острой болью, но столкнулся с равнодушным отношением и даже грубостью. Информацию о своей болезни ему пришлось искать в интернете, поскольку общение с медиками совсем не заладилось. Часть претензий руководство больницы признало, но при этом заверило Rus.Postimees, что пациент преувеличил обнаруженные проблемы. Читать далее...
Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич дали официальный старт началу эксплуатации морского газопровода «Турецкий поток», повернув символический вентиль, передает корреспондент «Интерфакса» с торжественной церемонии в стамбульском конгресс-центре «Халич». Читать далее...
Русский класс в Синди не закроют посреди года, но и перспективы нет
Вопрос о будущем русскоязычного образования неизменно вызывает эмоции и волну слухов. Незадолго до Рождества редакция Rus.Postimees получила сообщение о предстоящем в середине учебного года, то есть с 1 января, закрытии русскоязычного класса в Гимназии Синди, насчитывающего девять детей. Страхи оказались преувеличены, однако и перспективы сохранения русского класса нулевые. Читать далее...
В отсеке шасси приземлившегося в Париже самолета найден труп ребенка
Тело ребенка было найдено в отсеке шасси самолета, приземлившегося в парижском аэропорту. Читать далее...
В Эстонии циркулируют три типа вируса гриппа
По данным Департамента здоровья, в Эстонии циркулируют три типа вируса гриппа. Читать далее...
В аэропорту Дублина произошел захват заложников
Газета Irish Times сообщает о захвате автобуса ранним утром 8 января в аэропорту ирландской столицы. Читать далее...
airBaltic открывает новый маршрут из Риги в российский город-миллионник
Латвийская авиакомпания "airBaltic" с 1 апреля начнет полеты по новому маршруту Рига-Екатеринбург (Россия), сообщили в компании. Читать далее...
Государство хочет следить за строителями в режиме реального времени
Высокая доля теневой экономики и связанная с ней нечестная конкуренция в строительном секторе должны снизиться, однако намерение с точностью до минут отслеживать время пребывания строителей на площадках Союз строительных предпринимателей Эстонии считает непропорциональным. Читать далее...
«Красная секунда»: почему поездка на общественном транспорте может закончиться в больнице
У нас всегда есть возможность сделать правильный выбор — как в качестве пешехода или водителя, так и пассажира, но не каждому из нас это удается. Иногда всему виной бывает череда неверных решений. Читать далее...
Выставка в Нарве знакомит с художниками Кренгольма, которые придумали знакомые с детства узоры для тканей
В воскресенье 12 декабря в Художественной галерее Нарвского музея завершает работу выставка, на которой представлены образцы кренгольмских тканей, а также рассказывается о художниках, которые их разрабатывали. Многие рисунки знакомы жителям Эстонии с детства, но, в то же время, немногим известно, кто именно их придумал. А чтобы установить авторство некоторых тканей, организаторам выставки пришлось проводить целое расследование. Читать далее...