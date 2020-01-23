Картина дня: сбой в эстонском интернете, будущее аптечной реформы и пожар на борту Ryanair

Первая женщина на Луне? Американка эстонского происхождения Николь Аунапу Манн входит в космическую историю

Если все пойдет по плану, Николь Аунапу Манн (42), имеющая эстонские корни, очень скоро станет первой женщиной, которая ступит на поверхность Луны. Но еще до этого Манн полетит на международную космическую станцию как тест-пилот новой космической капсулы, которую разрабатывает «Боинг». Postimees пообщался с Николь Манн в космическом центре NASA имени Линдона Джонсона, где она проходят последние тренировки перед полетом на орбиту. Читать далее...

Вы среди них? Более полумиллиона жителей Эстонии дали правительству бесплатный кредит

530 000 человек использовали меньшую сумму не облагаемого налогом дохода, чем разрешено и таким образом дали правительству в качестве беспроцентного кредита 147 миллионов евро. Получается, что в среднем государство должно получателю дохода 277 евро. Читать далее...

В ловушке: история гражданки Латвии, которой грозит 15 лет тюрьмы в ЮАР за похищение собственного ребенка

"Я по почте присылаю Кристине в тюрьму пижаму дочери, чтобы она могла почувствовать запах своего ребенка", - говорит Марите Батрака, сестра Кристине Мисане. Дочь она не видела год и больше всего боится, что никогда уже не увидит. В ближайшее время Дания может выдать Кристине Южно-Африканской Республике (ЮАР), где ее ждет тюремное заключение за похищение собственного ребенка и другие преступления. Латвия начала борьбу за судьбу своей гражданки слишком поздно. Читать далее...

Мартин Хельме: EKRE выступит с меняющим аптечную реформу законопроектом

Министр финансов Мартин Хельме сказал в интервью ERR, что Консервативная народная партия Эстонии передаст в Рийгикогу законопроект, меняющий аптечную реформу. Читать далее...

В Эстонию пришли снегопады: на дорогах скользко, уже столкнулись легковушка и автобус

Полицейские Идаской префектуры в четверг вечером просят водителей быть очень осторожными, поскольку на востоке страны идут небольшие снегопады и по многим регионам на дорогах скользко. Читать далее...

Запутавшийся в правилах читатель: не пойму, как в подобных ситуациях правильно совершать поворот

По словам обратившегося в редакцию Rus.Postimees читателя Сергея, его давно интересовал вопрос, связанный с правилами дорожного движения. Получить ответ ему не помог ни знакомый инструктор по вождению, ни Закон о дорожном движении. Читать далее...

Угроза миновала: треть Эстонии могла остаться без интернета

Сегодня почти треть Эстонии могла лишиться доступа в интернет, поскольку в ходе обслуживания главной магистрали передачи данных возникли проблемы. Читать далее...

Опасные дороги Эстонии: департамент составил для водителей полезную карту

Департамент шоссейных дорог в сотрудничестве с фирмой Hendrikson & Ko анализировали произошедшие на госдорогах с 2014 до 2018 ДТП с участием животным и заносили их в регистр. На основании этих данных была создана карта, на которой отмечены опасные участки дорог. Читать далее...

Дым заполнил салон за считанные минуты: самолет Ryanair загорелся в полете, у пассажиров началась паника

Самолет Ryanair, который вылетел из столицы Румынии Бухареста, был вынужден пойти на экстренную посадку, поскольку салон самолета наполнился густым дымом. Читать далее...

Многомиллионный бизнес эстонских предпринимателей продолжает расширяться

KPG Kaubanduse OÜ, владелец эстонской сети Magaziin, собирается открыть магазин на Сааремаа уже летом. Читать далее...

Репинскому не удалось собрать деньги на строительство гигантской фермы в Куремяэ

Если прошлой весной член Рийгикогу Мартин Репинский надеялся, что строительство планировавшихся несколько лет в Куремяэ фермы на 4000 коз и сырного производства начнется в 2019 году, то на сегодня необходимых денег для этого у него все еще не собрано. Читать далее...

Рейтинги партий: поддержка "Ээсти 200" достигла самого высокого уровня в этом году

Как показывают данные опроса, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований, Партия реформ по-прежнему возглавляет рейтинг. Читать далее...

Британский парламент утвердил законопроект о Брекзите