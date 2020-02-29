Картина дня: последствия коронавируса для эстонцев, Масленица и подробности строительства нового таллиннского квартала

Эстонцы наводят ужас на иностранцев

Обнаруженный в Эстонии коронавирус принес с собой неожиданные проблемы. В то время как эстонцы с опаской оглядывались на людей с азиатской внешностью, задаваясь вопросом, могут ли они быть переносчиками коронавируса, теперь иностранцы видят в жителях Эстонии потенциальных переносчиков инфекции. Читать далее...

С сегодняшнего дня в связи с коронавирусом в Таллинне приступает к работе специальная бригада скорой

В дополнение к стандартной команде скорой помощи, состоящей из трех человек, сегодня в Таллинне начала работать бригада из двух человек (сотрудник здравоохранения и техник скорой помощи) для обслуживания вызовов, связанных с подозрением на коронавирус. Читать далее...

Смотрите, как жители Ласнамяэ отмечают Масленицу в парке Паэ

Сегодня, 29 февраля, в парке Паэ по случаю Масленицы проходят традиционные гуляния с играми, конкурсами, ярмаркой и концертом. Читать далее...

Новый квартал в Таллинне построят с помощью крупнейшего в истории кредита

Европейский банк реконструкции и развития и банк Luminor подписали в пятницу в Таллинне с застройщиком столичного района Porto Franco кредитный договор — с ЕБРР на 63 млн евро и с Luminor на 39 млн евро. Читать далее...

Недавно освобожденный из тюрьмы пьяный водитель сел за руль и вновь оказался за решеткой

Благодаря бдительному местному жителю выяснилось, что в момент аварии за рулем Audi находился 31-летний мужчина, который к прибытию полицейских сидел на заднем сидении машины. Читать далее...

Все взятые в Эстонии в пятницу пробы на коронавирус оказались отрицательными

Лаборатория Департамента здоровья провела анализ проб на коронавирус, взятых в пятницу у 12 человек. Ни один из них не заражен. Читать далее...

Предупредите близких! Хитрая мошенница втирается в доверие к людям

В Козе была замечена женщина, которая ищет знакомств с пожилыми людьми. Речь идет о хитрой схеме мошенничества, которая используется для получения собственной выгоды. Читать далее...

В Нарву! В Нарву! К нам едут петербургские театры

В Vaba Lava в Нарве пройдет мини-фестиваль театров из Петербурга. Один из них вскоре даст спектакль и в Таллинне. Читать далее...

«Не хочу обратно в тюрьму»: мужчина пытался ограбить эстонскую фирму, а после неудачной попытки упал на колени

Угрожавший сотруднице ножом преступник даже не подозревал, что эта фирма вообще не работает с наличными. Читать далее...

«Нет бесконечному Путину»: в Москве прошел 20-тысячный марш памяти Бориса Немцова

Акции памяти убитого пять лет политика Бориса Немцова проходят в ряде городов России. Организаторы марша в Москве заявили численность участников в 30 тысяч человек. Читать далее...

Этой ночью в Эстонии был зафиксирован рекордный мороз

Сегодня около семи утра температура воздуха в Тюри составила -15 градусов. Так низко столбик термометра в Ярвамаа еще не опускался. Читать далее...

Пьяный мужчина в домашних тапочках врезался в автобус, который привез зрителей на спектакль

Сегодня в 15:55 около театра "Угала" в Вильянди произошла авария, когда легковой автомобиль Audi врезался сзади в автобус, который привез зрителей на спектакль. Читать далее...

В Эстонии резко вырос спрос на антибактериальную продукцию из Украины

Корпорация "Биосфера" отмечает резкий рост спроса со стороны европейских стран на производимые ею антибактериальные салфетки ТМ Smile в условиях быстрого расширения эпидемии коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в корпорации. В Эстонии спрос вырос в два раза. Читать далее...

Таллинн занесло снегом

Нынешняя зима была теплой и бесснежной, но вот уже несколько дней в Эстонии идет снег и, согласно прогнозам синоптиков, будет идти и в ближайшие дни. Читать далее...

С 1 марта в Эстонии изменятся классы оружия и правила путешествия с огнестрельным оружием