ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Последний день чрезвычайного положения: обзор ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 17 мая.
Коронавирус
В Эстонии коронавирус выявлен еще у четырех человек. По одному новому заражению обнаружено в четырех уездах. В больницах находятся 43 пациента.
Правительство утвердило ограничения и послабления, которые продолжат действовать после отмены чрезвычайного положения.
Турфирмы считают, что наша страна могла бы взять пример с Греции. Уже стало известно, что оборот крупнейшего туроператора Эстонии опустился до круглого нуля. В то же время самые смелые уже бронируют туристические поездки.
Как оказалось, в Еврокомиссии связывают с Россией теории заговора о коронавирусе.
А известный китайский эпидемиолог рассказал о молчании властей Уханя о вспышке коронавируса: "В то время местные власти не хотели говорить правду".
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Если в четверг по Таллинну гуляли медведи, в выходные столичные жители неоднократно сталкивались с лосями.