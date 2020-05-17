Вс, 17.05.2020
Скажите ему "как здорово было тебя встретить, мишка" или что-нибудь в этом роде. Алексей Туровский
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  • Последний день чрезвычайного положения: обзор ситуации в Эстонии

ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Последний день чрезвычайного положения: обзор ситуации в Эстонии

Люди отправились гулять по магазинам.

ФОТО: Lilli Tölp

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 17 мая.

Коронавирус

В Эстонии коронавирус выявлен еще у четырех человек. По одному новому заражению обнаружено в четырех уездах. В больницах находятся 43 пациента. 

Правительство утвердило ограничения и послабления, которые продолжат действовать после отмены чрезвычайного положения.

Турфирмы считают, что наша страна могла бы взять пример с Греции. Уже стало известно, что оборот крупнейшего туроператора Эстонии опустился до круглого нуля. В то же время самые смелые уже бронируют туристические поездки. 

Как оказалось, в Еврокомиссии связывают с Россией теории заговора о коронавирусе. 

А известный китайский эпидемиолог рассказал о молчании властей Уханя о вспышке коронавируса: "В то время местные власти не хотели говорить правду".

Другие новости

Услуги Кассы по безработице могут распространиться на FIE и руководителей фирм: на стол правительству попало предложение EVEA предоставить самозанятым лицам, а также работающим в компаниях их владельцам и менеджерам, доступ к системе страхования на случай безработицы.

Посол Китая в Израиле, 57-летний Ду Вэй был найден мертвым в своей постели, в резиденции в пригороде Тель-Авива. 

Накануне прямо посреди города прошла полицейская операция: машину обыскали, водителя скрутили.

Если в четверг по Таллинну гуляли медведи, в выходные столичные жители неоднократно сталкивались с лосями

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