Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 285 тестов на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых ни одна проба не дала положительный результат.

Жителю Ивангорода пришлось сидеть в карантине дважды - сначала дома, потом в Нарве.

Все постояльцы и работники дома престарелых в Лихула вылечились от COVID-19.

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Молодой человек, спровоцировавший страшную аварию на Лаагна-теэ, гнал со скоростью 200 км/ч.

Черные выходные на дорогах Эстонии унесли жизни четырех человек.

Старейшина Ласнамяэ: на Лаагна-теэ нужны камеры контроля скорости.

Опубликованные на прошлой неделе результаты аудита Европейской счетной палаты показали, что текущий проект Rail Baltica не является экономически оправданным в долгосрочной перспективе.

"Безобразие на дорогах не прекратится, даже если на каждой скоростной прямой установить камеру измерения скорости, а у каждой остановки - лежачего полицейского. Предусмотреть все опасные ситуации просто невозможно, поэтому инструкторы с первых дней учат, что все зависит от прокладки между рулем и педалью. И от ее уровня культуры", - пишет в своем мнении Олеся Лагашина.

По словам майора полиции Тартуского отделения Юллара Сымера, за последние недели на дорогах сформировалась внушающая беспокойство тенденция — практически ежедневными стали опасное превышение скорости и попытки сбежать от полиции.