Картина дня: ограничения в Тарту, не соблюдавшие самоизоляцию украинцы и судьбоносное письмо Юри Ратасу

В Тарту из-за вспышки коронавируса ввели ограничения

Тарту ввел запрет на посещение домов призрения, закрывает две группы детского сада и отменяет концерты, чтобы остановить распространение коронавируса в городе. Читать дальше...

В Эстонии коронавирус подтвержден еще у 13 человек

За последние сутки в Эстонии был проанализирован 721 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 13 проб дали положительный результат. Читать дальше...

Прибывшие в Эстонию 32 украинца не соблюдали режима самоизоляции

30 июля полиция вместе с представителями Министерства здравоохранения осмотрела жилые помещения в Южной Эстонии, чтобы определить, было ли соблюдено требование самоизоляции трудящимся-мигрантами, прибывшими в Эстонию 21 июля. Читать дальше...

В ходе рейда искали украинку, которая должна была находиться на карантине

Чиновники не в курсе, где находится прибывшая в Эстонию с целью работы украинка, которая обязана находиться на карантине. Ее работодатель утверждает, что она должна быть "где-то здесь". Время идет, ведутся поиски. В итоге разыскиваемая объявляется сама и говорит, что ходила в лес за грибами. Читать дальше...

Больная раком воспитатель детсада задала вопросы премьер-министру Ратасу и теперь может лишиться работы

Больной раком воспитательнице детсада угрожает безработица, после того, как она публично задала вопросы премьер-министру Ратасу о новом директоре Департамента по делам образования и молодежи и размере зарплаты на этой должности. Читать дальше...

Юри Ратас: мне всегда можно написать, нет нужды извиняться за это

Премьер-министр Юри Ратас в комментарии Postimees выразил поддержку Кадри Тенносаар, которая может потерять работу в детсаду из-за того, что она опубликовала на его Facebook-странице свое мнение. Читать дальше...

Онколог: 90% умирают медленно, но эвтаназию можно применить к единицам

В Эстонии периодически поднимаются разговоры о легализации эвтаназии. Почему это происходит? Реально ли это - узаконить добровольный уход из жизни? Читать дальше...

Геологоразведка нового ласнамяэского карьера отменяется

Жильцы и землевладельцы в Ласнамяэ были встревожены планами по строительству в непосредственной близости от их домов очередного карьера. В распоряжении Rus.Postimees оказалась электронная переписка представителей инициативной группы с Департаментом окружающей среды. Читать дальше...

Яак Аллик: необходимо наладить отношения с Россией

Поддержка более конструктивной политики в отношении России в нашем обществе больше, чем кажется в СМИ, и могла бы начать оказывать влияние, считает политик, режиссер и критик Яак Аллик (СДПЭ). Читать дальше...

У трех работников тартуской больницы выявили коронавирус, еще 30 отправлены на самоизоляцию

Из-за возобновившегося распространения коронавируса команда кризисного управления Клиники Тартуского университета решила частично вернуть ограничения и запрет на посещение. Читать дальше...

Иран согласился выплатить Украине компенсации за сбитый в январе пассажирский Boeing