Картина дня: ограничения в Тарту, не соблюдавшие самоизоляцию украинцы и судьбоносное письмо Юри Ратасу

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 31 июля.
В Тарту из-за вспышки коронавируса ввели ограничения
Тарту ввел запрет на посещение домов призрения, закрывает две группы детского сада и отменяет концерты, чтобы остановить распространение коронавируса в городе. Читать дальше...
В Эстонии коронавирус подтвержден еще у 13 человек
За последние сутки в Эстонии был проанализирован 721 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 13 проб дали положительный результат. Читать дальше...
Прибывшие в Эстонию 32 украинца не соблюдали режима самоизоляции
30 июля полиция вместе с представителями Министерства здравоохранения осмотрела жилые помещения в Южной Эстонии, чтобы определить, было ли соблюдено требование самоизоляции трудящимся-мигрантами, прибывшими в Эстонию 21 июля. Читать дальше...
В ходе рейда искали украинку, которая должна была находиться на карантине
Чиновники не в курсе, где находится прибывшая в Эстонию с целью работы украинка, которая обязана находиться на карантине. Ее работодатель утверждает, что она должна быть "где-то здесь". Время идет, ведутся поиски. В итоге разыскиваемая объявляется сама и говорит, что ходила в лес за грибами. Читать дальше...
Больная раком воспитатель детсада задала вопросы премьер-министру Ратасу и теперь может лишиться работы
Больной раком воспитательнице детсада угрожает безработица, после того, как она публично задала вопросы премьер-министру Ратасу о новом директоре Департамента по делам образования и молодежи и размере зарплаты на этой должности. Читать дальше...
Юри Ратас: мне всегда можно написать, нет нужды извиняться за это
Премьер-министр Юри Ратас в комментарии Postimees выразил поддержку Кадри Тенносаар, которая может потерять работу в детсаду из-за того, что она опубликовала на его Facebook-странице свое мнение. Читать дальше...
Онколог: 90% умирают медленно, но эвтаназию можно применить к единицам
В Эстонии периодически поднимаются разговоры о легализации эвтаназии. Почему это происходит? Реально ли это - узаконить добровольный уход из жизни? Читать дальше...
Геологоразведка нового ласнамяэского карьера отменяется
Жильцы и землевладельцы в Ласнамяэ были встревожены планами по строительству в непосредственной близости от их домов очередного карьера. В распоряжении Rus.Postimees оказалась электронная переписка представителей инициативной группы с Департаментом окружающей среды. Читать дальше...
Яак Аллик: необходимо наладить отношения с Россией
Поддержка более конструктивной политики в отношении России в нашем обществе больше, чем кажется в СМИ, и могла бы начать оказывать влияние, считает политик, режиссер и критик Яак Аллик (СДПЭ). Читать дальше...
У трех работников тартуской больницы выявили коронавирус, еще 30 отправлены на самоизоляцию
Из-за возобновившегося распространения коронавируса команда кризисного управления Клиники Тартуского университета решила частично вернуть ограничения и запрет на посещение. Читать дальше...
Иран согласился выплатить Украине компенсации за сбитый в январе пассажирский Boeing
Официальный представитель МИД Ирана уточнил, что в вопросе выплат есть различные технические и юридические аспекты, и переговоры продолжаются. Также он напомнил, что в числе пассажиров сбитого «боинга» были не только граждане Украины, но и его соотечественники. Читать дальше...
Глава ВОЗ возложил вину за вспышки COVID-19 на молодежь
Резкий рост числа заразившихся коронавирусом COVID-19 в ряде стран мира вызван беспечностью молодежи, которая не соблюдает необходимые меры защиты, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус. Читать дальше...
ФОТО 〉 Полицейский вертолет доставил в больницу пострадавшего в аварии водителя с признаками опьянения
Сегодня в 10:55 в полицию сообщили об аварии, произошедшей в деревне Танска, Хаапсалу, в ходе которой 49-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля, съехал с дороги и врезался дерево. Он пострадал и на вертолете Департамента полиции и погранохраны (PPA) был доставлен с места происшествия в Северо-эстонскую региональную больницу (PERH), сообщила пресс-служба полиции. Читать дальше...
Ансип: Бронзового солдата нужно было перенести еще раньше
По мнению бывшего премьер-министра Эстонии Андруса Ансипа, Бронзового солдата нужно было перенести еще раньше, чем это было сделано. Ансип также считает, что в Эстонии сейчас нет премьер-министра, а себя сравнивает с главным героем фильма "Форрест Гамп". Читать дальше...
ВИДЕО 〉 В Кейла мотоциклист совершил опасный маневр
Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию видеозапись опасного маневра мотоциклиста, сделанную 16 июля около восьми часов вечера в Кейла. По словам руководителя патрульной патрульной службы Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Вармо Рейна, на видео - явное нарушение. Полиция призывают сообщать об участниках движения, подвергающих окружающих опасности своими маневрами. Читать дальше...
Эстонская полиция: автомобиль, въехавший в толпу в Берлине, не был краденым
У эстонской полиции нет оснований полагать, что Mercedes с эстонскими регистрационными номерами, который в воскресенье в Берлине врезался в группу людей, был украден. Читать дальше...
Прибывающие в Эстонию из 15 стран Европы должны выдерживать карантин
На основании относительного числа зараженных коронавирусом, с понедельника, 3 августа, при въезде в Эстонию должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию приезжающие из Швеции, Люксембурга, Румынии, Болгарии, Андорры, Португалии, Испании, Хорватии, Бельгии, Монако, Чехии, Франции, Мальты, Австрии и Швейцарии. Читать дальше...
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