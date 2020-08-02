Картина дня: пожар в Ласнамяэ, просьба Kalev Spa о помощи и опасный для человека краб

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 2 августа.
ФОТО И ВИДЕО 〉 В Ласнамяэ горит склад в торговом центре, людей эвакуируют
воскресенье в здании склада в таллиннском районе Ласнамяэ вспыхнул пожар, из-за которого пришлось эвакуировать посетителей расположенных поблизости магазинов Coop и Bauhof. Читать дальше...
За минувшие сутки коронавирус в Эстонии выявили у 7 человек
Вчера в Эстонии первичный тест на вирус COVID-19 сдали 345 человек, у 7 из них он оказался положительным. Пять положительных результатов были получены в городе Тарту и два в Харьюмаа. Читать дальше...
Компания сына щедрого спонсора эстонских партий получила огромный кредит от государства
Предприниматель Хиллар Тедер за последние восемь лет пожертвовал четырем политическим партиям в общей сложности 1 049 000 евро. Львиная доля пожертвований за эти годы пошла Партии реформ и "Отечеству". В прошлом году Тедер также поддерживал Центристскую партию. Читать дальше...
Эстонский еврочиновник - о Rail Baltic: пора бы уже и помахать лопатой
Генеральный директор транспортного сектора Европейской комиссии Хенрик Хололей в интервью сказал, что проект Rail Baltic должен активно продвигаться вперед. «Пришло время помахать лопатой и начинать строить!» Читать дальше...
Пострадавший от кризиса Kalev Spa просит у города своеобразной помощи
Если обычно предприниматели просят у государства кредит, дотацию или освобождение от налогов, то Таллиннский водный центр Kalev Spa, который находится в затруднительном положении, просит управу города разрешить клиентам бесплатно парковаться перед бассейном. Читать дальше...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Центристская партия открыла в старом веломагазине свое новое бюро
Премьер-министр Юри Ратас, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб и несколько других известных членов Центристской партии в субботу днем приняли участие в церемонии открытия нового бюро партии в уездном центре Ляэне-Вирумаа. Читать дальше...
ГАЛЕРЕЯ 〉 Открытие нового концертно-развлекательного центра отметили красочным салютом
В субботу в Эстонии открылся уникальный концертно-развлекательный комплекс - центр под открытым небом Vallimäe в Раквере. Читать дальше...
ФОТО И ВИДЕО: 〉 Эстонец пробежал 20 марафонов за 20 дней: "Я первый в мире, кто с этим справился"
Эстонский ультраспортсмен Райт Ратасепп сегодня завершил безумный вызов, в рамках которого он в течение двадцати дней пробежал 20 марафонских дистанций менее чем за три часа каждую. Читать дальше...
Ида-Вирумаа атакует опасный для человека мохнаторукий краб
30 июля жителем Силламяэ в реке Сытке был пойман мохнаторукий краб. Он является переносчиком опасного для человека паразита. Читать дальше...
На норвежском круизном лайнере у 36 человек выявлен коронавирус
У 36 членов экипажа норвежского круизного лайнера Roald Amundsen который прибыл в порт Тромсе с архипелага Свальбард, диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. Читать дальше...