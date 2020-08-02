Картина дня: пожар в Ласнамяэ, просьба Kalev Spa о помощи и опасный для человека краб

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Ласнамяэ горит склад в торговом центре, людей эвакуируют

воскресенье в здании склада в таллиннском районе Ласнамяэ вспыхнул пожар, из-за которого пришлось эвакуировать посетителей расположенных поблизости магазинов Coop и Bauhof. Читать дальше...

За минувшие сутки коронавирус в Эстонии выявили у 7 человек

Вчера в Эстонии первичный тест на вирус COVID-19 сдали 345 человек, у 7 из них он оказался положительным. Пять положительных результатов были получены в городе Тарту и два в Харьюмаа. Читать дальше...

Компания сына щедрого спонсора эстонских партий получила огромный кредит от государства

Предприниматель Хиллар Тедер за последние восемь лет пожертвовал четырем политическим партиям в общей сложности 1 049 000 евро. Львиная доля пожертвований за эти годы пошла Партии реформ и "Отечеству". В прошлом году Тедер также поддерживал Центристскую партию. Читать дальше...

Эстонский еврочиновник - о Rail Baltic: пора бы уже и помахать лопатой

Генеральный директор транспортного сектора Европейской комиссии Хенрик Хололей в интервью сказал, что проект Rail Baltic должен активно продвигаться вперед. «Пришло время помахать лопатой и начинать строить!» Читать дальше...

Пострадавший от кризиса Kalev Spa просит у города своеобразной помощи

Если обычно предприниматели просят у государства кредит, дотацию или освобождение от налогов, то Таллиннский водный центр Kalev Spa, который находится в затруднительном положении, просит управу города разрешить клиентам бесплатно парковаться перед бассейном. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Центристская партия открыла в старом веломагазине свое новое бюро

Премьер-министр Юри Ратас, генеральный секретарь Центристской партии Михаил Корб и несколько других известных членов Центристской партии в субботу днем приняли участие в церемонии открытия нового бюро партии в уездном центре Ляэне-Вирумаа. Читать дальше...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Открытие нового концертно-развлекательного центра отметили красочным салютом

В субботу в Эстонии открылся уникальный концертно-развлекательный комплекс - центр под открытым небом Vallimäe в Раквере. Читать дальше...

ФОТО И ВИДЕО: 〉 Эстонец пробежал 20 марафонов за 20 дней: "Я первый в мире, кто с этим справился"

Эстонский ультраспортсмен Райт Ратасепп сегодня завершил безумный вызов, в рамках которого он в течение двадцати дней пробежал 20 марафонских дистанций менее чем за три часа каждую. Читать дальше...

Ида-Вирумаа атакует опасный для человека мохнаторукий краб

30 июля жителем Силламяэ в реке Сытке был пойман мохнаторукий краб. Он является переносчиком опасного для человека паразита. Читать дальше...

На норвежском круизном лайнере у 36 человек выявлен коронавирус