Картина дня: поножовщина в Ласнамяэ, рост зараженных коронавирусом и ограничения в Ида-Вирумаа

В Эстонии подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1152 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 21 проба дала положительный результат. Читать далее...

В Ида-Вирумаа вводят ограничения на продажу алкоголя

С сегодняшнего дня, 22 августа, для предотвращения распространения коронавируса Департамент полиции и погранохраны запретит продажу алкоголя в ночное время в увеселительных заведениях и местах общественного питания Ида-Вирумаа. Читать далее...

ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 〉 Поножовщина в Ласнамяэ: пострадали три человека

Сегодня, 22 августа, утром в Ласнамяэ произошла поножовщина с участием нескольких людей. 26-летнего молодого человека с серьезными ранениями доставили в больницу. В драке пострадали еще два человека, которым также понадобилась медпомощь. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Президент 2.0

Поэт и хореограф Света Григорьева выступила на президентском приеме с речью о равенстве, которую многие посчитали неслыханной смелостью. «Девушка с большими мечтами» открыто критиковала действующее правительство, консерваторов, реформистов и подчеркивала свое происхождение из смешанной эстонско-русской семьи. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Школа далеко, школа рядом

Какие бы напряженные новости ни поступали из-за пределов Эстонии, что бы ни происходило в ходе войны коалиции и оппозиции, кто бы какие речи ни произносил, какими платьями ни эпатировал, но на этой неделе добрая половина жителей страны очень ждала обычной для этого времени информации: как начнется новый учебный год? Читать далее...

Ратас: Эстония – страна, в которой автомойщик может стать премьер-министром

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своей речи на конгрессе Центристской партии сказал, что обязанность их партии – бороться за то, чтобы наше государство всегда было ориентировано на человека. Читать далее...

В Таллинне выстроится Цепь солидарности в поддержку белорусского народа

В воскресенье, 23 августа, белорусы, проживающие в Эстонии, организуют в Таллинне цепь солидарности в поддержку свободы и демократии на своей родине. То, что сейчас происходит в Белоруссии, во многом похоже на нашу поющую революцию: протестующие против насильственного режима спокойны, не кричат и не буянят, а размахивают национальным флагом и улыбаются. Читать далее...

Неделю прожила в лесу: как удалось найти пропавшую 85-летнюю Евгению

Полиция сообщила, что 85-летняя Евгения, которая в пятницу, 14 августа, утром пошла за ягодами в лес в волости Куусалу в деревне Лийапеэкси и пропала, сегодня, 22 августа, была найдена живой. Читать далее...

Яна Тоом: станет ли речь Светы Григорьевой «wake-up call»?

Речь хореографа и поэтессы Светы Григорьевой, произнесенная в Розовом саду президентского дворца во время приема по случаю восстановления независимости Эстонской Республики, произвела сильное впечатление. Однако если одни восприняли ее слова в штыки, ссылаясь на себя и свой личный опыт, противоречащий заявлению Светы, то другие видят в случившемся определенный прорыв и вызов. Читать далее...

Лукашенко поручил принимать «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии