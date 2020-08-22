Картина дня: поножовщина в Ласнамяэ, рост зараженных коронавирусом и ограничения в Ида-Вирумаа

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 22 августа.
В Эстонии подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1152 теста на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 21 проба дала положительный результат. Читать далее...
В Ида-Вирумаа вводят ограничения на продажу алкоголя
С сегодняшнего дня, 22 августа, для предотвращения распространения коронавируса Департамент полиции и погранохраны запретит продажу алкоголя в ночное время в увеселительных заведениях и местах общественного питания Ида-Вирумаа. Читать далее...
ФОТО С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 〉 Поножовщина в Ласнамяэ: пострадали три человека
Сегодня, 22 августа, утром в Ласнамяэ произошла поножовщина с участием нескольких людей. 26-летнего молодого человека с серьезными ранениями доставили в больницу. В драке пострадали еще два человека, которым также понадобилась медпомощь. Читать далее...
ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Президент 2.0
Поэт и хореограф Света Григорьева выступила на президентском приеме с речью о равенстве, которую многие посчитали неслыханной смелостью. «Девушка с большими мечтами» открыто критиковала действующее правительство, консерваторов, реформистов и подчеркивала свое происхождение из смешанной эстонско-русской семьи. Читать далее...
ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Школа далеко, школа рядом
Какие бы напряженные новости ни поступали из-за пределов Эстонии, что бы ни происходило в ходе войны коалиции и оппозиции, кто бы какие речи ни произносил, какими платьями ни эпатировал, но на этой неделе добрая половина жителей страны очень ждала обычной для этого времени информации: как начнется новый учебный год? Читать далее...
Ратас: Эстония – страна, в которой автомойщик может стать премьер-министром
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своей речи на конгрессе Центристской партии сказал, что обязанность их партии – бороться за то, чтобы наше государство всегда было ориентировано на человека. Читать далее...
В Таллинне выстроится Цепь солидарности в поддержку белорусского народа
В воскресенье, 23 августа, белорусы, проживающие в Эстонии, организуют в Таллинне цепь солидарности в поддержку свободы и демократии на своей родине. То, что сейчас происходит в Белоруссии, во многом похоже на нашу поющую революцию: протестующие против насильственного режима спокойны, не кричат и не буянят, а размахивают национальным флагом и улыбаются. Читать далее...
Неделю прожила в лесу: как удалось найти пропавшую 85-летнюю Евгению
Полиция сообщила, что 85-летняя Евгения, которая в пятницу, 14 августа, утром пошла за ягодами в лес в волости Куусалу в деревне Лийапеэкси и пропала, сегодня, 22 августа, была найдена живой. Читать далее...
Яна Тоом: станет ли речь Светы Григорьевой «wake-up call»?
Речь хореографа и поэтессы Светы Григорьевой, произнесенная в Розовом саду президентского дворца во время приема по случаю восстановления независимости Эстонской Республики, произвела сильное впечатление. Однако если одни восприняли ее слова в штыки, ссылаясь на себя и свой личный опыт, противоречащий заявлению Светы, то другие видят в случившемся определенный прорыв и вызов. Читать далее...
Лукашенко поручил принимать «самые жесткие меры» для защиты Белоруссии
Жители Белоруссии продолжают забастовки и акции солидарности. На протяжении почти двух недель в стране проходят акции протеста: люди не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства. Читать далее...