Картина дня: запрет на чартеры, JOKK-cхемы торговцев алкоголем и смертельное ДТП в Сауэ

В Хааберсти столкнулись и вылетели в кювет два автомобиля

8 октября в 7:38 центр тревоги получил сообщение, что возле автобусной остановки «Мустйыэ» в Хааберсти по направлению из города столкнулись легковые автомобили Hyundai и Honda. Читать далее...

В Ласнамяэ 8-летний ребенок на самокате попал под автобус

У автобусной остановки Прийсле на Линнамяэ-теэ столкнулись автобус и самокат. Сообщение об этом поступило полиции в 15.04, в четверг, 8 октября. Читать далее...

ФОТО 〉 В волости Сауэ столкнулись четыре автомобиля: погиб человек

Сегодня, 8 октября, около 16 часов полиция получила сообщение о ДТП на виадуке Канама в волости Сауэ. Пострадавший в ДТП 65-летний водитель автомобиля Opel скончался на месте. К 18:30 движение в обоих направлениях на виадуке восстановлено. Читать далее...

Видеокамеры на Рейди-теэ выявляют нарушителей, но водителей пока не штрафуют

На перекрестке у "Русалки" на Рейди теэ в Таллинне установлены три камеры, которые фиксируют превышение скорости и регистрируют нарушения, но штрафы пока людям не приходят. Читать далее...

Зеленой столицей Европы 2022 стал не Таллинн, а Гренобль

Сегодня, 8 октября, Европейская комиссия объявила победителя конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022. Им стал французский город Гренобль. Победитель был объявлен в Лиссабоне в 18.55. Читать далее...

В порту Мууга задержано судно, моряки которого не отдыхали уже 17 месяцев

Торговое судно Nord Santiago длиной 179 метров под флагом Филиппин было задержано в порту Мууга по требованию Профсоюза независимых моряков (EMSA), поскольку судоходная компания не позволяет морякам отдыхать уже 17 месяцев. Читать далее...

Министр сказал, что Нарвская больница через пять лет может преобразиться, в больнице о таком плане не знают

Неделю назад в интервью каналу ETV+ министр государственного управления Яак Ааб сказал, что через четыре-пять лет Нарвская больница, которой многие горожане сейчас недовольны, может значительно измениться. В этом городским властям может финансово помочь государство. Руководство больницы удивилось этим словам, сообщив, что о таком плане помощи ничего не знает. Читать далее...

Сеть KFC на волне успеха скоро откроет в Таллинне еще один ресторан

Концерн Apollo объявил, что в связи с ростом спроса следующий ресторан сети Kentucky Fried Chicken будет открыт в торговом центре Rocca al Mare. Читать далее...

Неизвестный напал на занимавшуюся в лесу спортом женщину

По данным пресс-службы Лыунаской префектуры полиции, неизвестный напал на занимавшуюся в лесу волости Пейпсияэре спортом 35-летнюю женщину, которая упала и получила повреждения. В ходе потасовки потерпевшая оказала сопротивление, из-за чего нападавший сбежал. Читать далее...

Аас советует эстонским турфирмам сейчас вообще не организовывать авиарейсы

Турфирмы Эстонии могли бы взять пример с крупнейшей туристической компании Финляндии Aurinkomatkat, последовавшей призыву финского правительства вообще приостановить свою деятельность, считает министр экономики Таави Аас. Читать далее...

Горцы и синяки в Ласнамяэ: район преображается

В субботу, 3 октября, состоялась прогулка горожан по будущему парку Тондираба вместе со старейшиной Ласнамяэ Владимиром Светом и архитекторами Хейки Кальбергом и Мерле Карро-Кальберг. Читать далее...

СРАВНИМ! 〉 Месяц аренды квартиры в Мустамяэ VS номер в хорошем отеле по той же цене на то же время

В ситуации, когда иностранный туризм практически прекратился, некоторые гостиницы Таллинна стали предлагать долгосрочное проживание по той же цене, что и аренда квартиры в спальном районе, но коммунальные услуги, интернет и смена постельного белья в гостиницах включены в стоимость. Читать далее...

Заболеваемость коронавирусом в Латвии стремительно растет

Заболеваемость "Covid-19" в Латвии стремительно растет, но на этой неделе ни одного крупного очага инфекции не выявлено, при том, что на прошлой таких очагов было несколько. Читать далее...