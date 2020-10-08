Картина дня: запрет на чартеры, JOKK-cхемы торговцев алкоголем и смертельное ДТП в Сауэ

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 8 октября.
В Эстонии выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1509 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 45 дали положительный результат. Читать далее...
Хярма: пока в Эстонии можно говорить об очагах, всё очень даже хорошо
В настоящее время угроза скрытого распространения коронавируса существует в Таллинне и Ида-Вирумаа, сообщила глава отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического надзора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма. Читать далее...
ПРАВИТЕЛЬСТВО 〉 Запрет на чартеры связан со школьными каникулами
На сегодняшней пресс-конференции правительства ЭР было отмечено, что нынешние ограничения на чартерные перелеты в большей степени связаны с приближающимися школьными каникулами. Департамент здоровья предостерегает от этих поездок, поскольку весной они вызвали резкий и тяжелый рост заболеваемости. Читать далее...
Смотрите на Postimees: «Эстония – находка, которая изменит все», 1 часть
В четверг на портале Postimees можно посмотреть первую часть документального сериала канала Discovery «Эстония – находка, которая изменит все». В документальном фильме можно будет увидеть кадры съемки со дна Балтийского моря, на которых хорошо видна пробоина в корпусе затонувшего в ночь на 28 сентября 1994 года парома «Эстония». Читать далее...
Хитрые всегда найдут способ: JOKK-схемы помогают обойти ограничение на торговлю алкоголем
По распоряжению правительства в стране начало действовать ограничение на ночную торговлю алкоголем, согласно которому продавать напитки после полуночи сейчас нельзя. В противовес ограничению в барах Таллинна и других городов начали применяться JOKK-схемы (эст. juriidiliselt on kõik korrektne – "юридически все корректно"), чтобы продолжать получать ту же прибыль. Читать далее...
Вакцина от гриппа резко подорожала. Почему?
С понедельника, 5 октября, в Эстонии началась очередная кампания вакцинации от гриппа. Теперь каждый желающий может найти на сайте https://www.vaktsineeriapteegis.ee/gripp подходящую для него аптеку, где медики сделают укол, дающий довольно высокую защиту от одного из самых опасных в мире вирусов – гриппа. Читать далее...
Электронный регистр народонаселения показывает, кто еще зарегистрирован в вашей квартире
Новая услуга электронного регистра народонаселения позволяет владельцу недвижимости легко проверить, кто зарегистрирован для проживания на жилплощади. Союз собственников и союз арендаторов призывают арендодателей разрешить арендатору регистрироваться в арендованном помещении. Читать далее...
В Тарту мужчина пришел в полицейский участок со снарядом времен Второй мировой войны
Во вторник в середине дня вошедший в Тартуский полицейский участок на улице Рийа мужчина положил на информационную стойку снаряд. Никакого вреда никому причинять он не собирался, а принес снаряд, потому что хотел передать его полиции в рамках кампании по сбору взрывчатых веществ и оружия. Читать далее...
СТУДИЯ POSTIMEES 〉 Выживший при крушении парома «Эстония»: шведская полиция переписала мои первоначальные показания
Сегодня в студии Postimees обсуждали первую серию документального фильма о крушении парома «Эстония» выживший в этой катастрофе Карл Эрик Лаантеэ-Рейнтамм и бывший политик Рейн Ланг. Ведущая — Эло Мыттус-Леппик. Читать далее...
В Хааберсти столкнулись и вылетели в кювет два автомобиля
8 октября в 7:38 центр тревоги получил сообщение, что возле автобусной остановки «Мустйыэ» в Хааберсти по направлению из города столкнулись легковые автомобили Hyundai и Honda. Читать далее...
В Ласнамяэ 8-летний ребенок на самокате попал под автобус
У автобусной остановки Прийсле на Линнамяэ-теэ столкнулись автобус и самокат. Сообщение об этом поступило полиции в 15.04, в четверг, 8 октября. Читать далее...
ФОТО 〉 В волости Сауэ столкнулись четыре автомобиля: погиб человек
Сегодня, 8 октября, около 16 часов полиция получила сообщение о ДТП на виадуке Канама в волости Сауэ. Пострадавший в ДТП 65-летний водитель автомобиля Opel скончался на месте. К 18:30 движение в обоих направлениях на виадуке восстановлено. Читать далее...
Видеокамеры на Рейди-теэ выявляют нарушителей, но водителей пока не штрафуют
На перекрестке у "Русалки" на Рейди теэ в Таллинне установлены три камеры, которые фиксируют превышение скорости и регистрируют нарушения, но штрафы пока людям не приходят. Читать далее...
Зеленой столицей Европы 2022 стал не Таллинн, а Гренобль
Сегодня, 8 октября, Европейская комиссия объявила победителя конкурса на звание Зеленой столицы Европы 2022. Им стал французский город Гренобль. Победитель был объявлен в Лиссабоне в 18.55. Читать далее...
В порту Мууга задержано судно, моряки которого не отдыхали уже 17 месяцев
Торговое судно Nord Santiago длиной 179 метров под флагом Филиппин было задержано в порту Мууга по требованию Профсоюза независимых моряков (EMSA), поскольку судоходная компания не позволяет морякам отдыхать уже 17 месяцев. Читать далее...
Министр сказал, что Нарвская больница через пять лет может преобразиться, в больнице о таком плане не знают
Неделю назад в интервью каналу ETV+ министр государственного управления Яак Ааб сказал, что через четыре-пять лет Нарвская больница, которой многие горожане сейчас недовольны, может значительно измениться. В этом городским властям может финансово помочь государство. Руководство больницы удивилось этим словам, сообщив, что о таком плане помощи ничего не знает. Читать далее...
Сеть KFC на волне успеха скоро откроет в Таллинне еще один ресторан
Концерн Apollo объявил, что в связи с ростом спроса следующий ресторан сети Kentucky Fried Chicken будет открыт в торговом центре Rocca al Mare. Читать далее...
Неизвестный напал на занимавшуюся в лесу спортом женщину
По данным пресс-службы Лыунаской префектуры полиции, неизвестный напал на занимавшуюся в лесу волости Пейпсияэре спортом 35-летнюю женщину, которая упала и получила повреждения. В ходе потасовки потерпевшая оказала сопротивление, из-за чего нападавший сбежал. Читать далее...
Аас советует эстонским турфирмам сейчас вообще не организовывать авиарейсы
Турфирмы Эстонии могли бы взять пример с крупнейшей туристической компании Финляндии Aurinkomatkat, последовавшей призыву финского правительства вообще приостановить свою деятельность, считает министр экономики Таави Аас. Читать далее...
Горцы и синяки в Ласнамяэ: район преображается
В субботу, 3 октября, состоялась прогулка горожан по будущему парку Тондираба вместе со старейшиной Ласнамяэ Владимиром Светом и архитекторами Хейки Кальбергом и Мерле Карро-Кальберг. Читать далее...
СРАВНИМ! 〉 Месяц аренды квартиры в Мустамяэ VS номер в хорошем отеле по той же цене на то же время
В ситуации, когда иностранный туризм практически прекратился, некоторые гостиницы Таллинна стали предлагать долгосрочное проживание по той же цене, что и аренда квартиры в спальном районе, но коммунальные услуги, интернет и смена постельного белья в гостиницах включены в стоимость. Читать далее...
Заболеваемость коронавирусом в Латвии стремительно растет
Заболеваемость "Covid-19" в Латвии стремительно растет, но на этой неделе ни одного крупного очага инфекции не выявлено, при том, что на прошлой таких очагов было несколько. Читать далее...