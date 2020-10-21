Картина дня: открытие эстонских ученых, рождественская ярмарка и правительственный кризис

Рождественская ярмарка в Таллинне все-таки состоится

Хотя на прошлой неделе сообщили, что в этом году рождественской ярмарки на Ратушной площади Таллинна не будет, по словам мэра Михаила Кылварта, она все же состоится. Читать далее...

Коронавирус подхватили еще 44 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1651 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 44 пробы дали положительный результат. Читать далее...

Основатель эстонской ИТ-компании получил 15 суток ареста

В субботу, 17 октября, во время акций протеста, прошедших в Минске, был задержан один из основателей эстонской ИТ-компании Bamboo Group OÜ 44-летний Владислав Герчиков. Читать далее...

Начатые в Тартуском университете исследования раскрыли загадку влияния коронавируса на мозг человека

Работа профессора наномедицины Тартуского университета Тамбета Теэсалу привела к открытию новой главы в понимании того, как ведет себя коронавирус, поскольку был открыт принципиально новый способ проникновения вируса в организм. Это может значительно расширить возможности лечения. Читать далее...

Реплика о НАТО стоила Корбу поста министра, а Хельме можно все

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу на вопросы депутатов парламента ответили премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия), министр обороны Юри Луйк ("Отечество") и министр сельской жизни Арво Аллер (EKRE). Читать далее...

Штрафы от камер контроля скорости могут существенно вырасти

Министерство внутренних дел хочет увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения, фиксирующиеся камерами контроля скорости, а если камера устанавливается местным самоуправлением, то МВД предлагает перечислять самоуправлению половину штрафов, выписанных такой камерой. Читать далее...

В Таллинне отремонтируют Петербургское шоссе: работы начнутся в 2022 году

Капитальный ремонт Петербургского шоссе в Таллинне начнется в 2022 году, а завершить работы планируется в течение двух последующих лет. Читать далее...

А если бы не было ЛГБТ?

"Бывший председатель EKRE, который нынче, похоже, претендует, по примеру иранских аятолл, на титул духовного лидера нации, непотопляемый Март Хельме, явно заскучав по крупному скандалу, разоткровенничался перед корреспондентом Deutsche Welle в неполиткорректно гомофобском духе", - пишет в своем мнении Вячеслав Иванов.

Синоптики предупреждают: на Эстонию обрушится штормовой ветер

Перемещающийся через Финляндию циклон собирается править нашей погодой и в четверг, 22 октября, и в пятницу. Будет дождливо и штормить. В четверг днем усилится юго-западный, западный ветер, порывы которого будут превышать 15, а на побережье 20 м/с. Есть и положительный момент, циклон принесет тепло и температура воздуха устремится к отметке 10°С. Читать далее...

Смотрите на Postimees: «Эстония – находка, которая изменит все», 3 часть

В среду, 21 октября, в 18.00 для подписчиков Postimees станет доступна третья часть документального сериала канала Discovery «Эстония – находка, которая изменит все», которая называется «Что-то не так». В документальном сериале впервые показывается пробоина в корпусе парома «Эстония», что стало поводом для правительств Эстонии, Финляндии и Швеции возобновить изучение останков судна. Третья часть будет доступна для просмотра на сайте в течение недели. А через неделю Postimees покажет четвертую часть. Читать далее...

Литва вновь бьет рекорды по числу заболевших COVID-19

За минувшие сутки в Литве вновь фиксировано рекордно большое число новых случаев COVID-19 – 311, скончались два человека, сообщило в среду Министерство здравоохранения. Читать далее...