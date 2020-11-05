Картина дня: более 130 новых зараженных, кандидат в министры окружающей среды и возможные ограничения в школах

Коронавирус подтвержден еще у 131 жителя Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2192 теста на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 131 проба дала положительный результат. Читать далее...

Студия Postimees: грозит ли школам жесткий карантин?

Как отразятся антирекорды последних дней по заболевшим коронавирусом на таллиннских школах и детских садах? Тему прокомментировал вице-мэр Таллинна по вопросам образования, культуры и спорта Вадим Белобровцев. Смотрите эфир в записи!

Профсоюзный лидер: работодатели применяют к работникам юридическое насилие

Глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон считает, что в Эстонии как государство, так и часть работодателей явно нарушают основные права людей. По его словам, 80% работодателей допускают мелкие нарушения: некоторые сознательно, некоторые - по незнанию. Читать далее...

Новым министром окружающей среды может стать советник Мартина Хельме

Кандидатом в министры окружающей среды от партии EKRE станет Райн Эплер. Читать далее...

Столичные автобусы тестируют материал, который за секунды уничтожает вирусы

Материал CovidSafe с гибридным мультиметаллическим покрытием – единственный защитный материал, препятствующий распространению коронавируса, который протестирован на настоящем вирусе SARS-CoV-2. Эффективность материала проверяется также в автобусах Tallinna Linnatranspordi AS. Читать далее...

Пострадавшему от коронавируса аграрному сектору дадут 12 млн евро

Правительство поддержало предложение выделить эстонским аграриям 12 миллионов евро на компенсацию ущерба от коронавируса. Читать далее...

Убытки Tallink в третьем квартале составили 24 млн евро

Чистый убыток Tallink Group за третий квартал составил 23,9 млн евро; за тот же период прошлого года прибыль группы составляла 54,6 млн евро. Читать далее...

Ратас посоветовал отменить вечеринки и носить в транспорте маски

Правительство пока не пришло к соглашению о введении конкретных ограничений, и премьер-министр Юри Ратас пока посоветовал отменить рождественские и прочие вечеринки, а также носить защитные маски в общественном транспорте. Читать далее...

Жесткие меры: в Бельгии карантин будет действовать вплоть до вакцинации населения

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что в стране меры для сдерживания второй волны коронавируса продлятся до введения вакцины. Это делается для того, чтобы обеспечить нормализацию ситуации в больницах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Euractiv. Читать далее...

Памятник погибшим на пароме «Эстония» изрисовал 19-летний юноша: он задержан

27 октября многие жители столицы заметили, что памятник погибшим на пароме «Эстония» исписан граффити. Сегодня полиция сообщила, что задержала подозреваемого. Читать далее...

Изменение системы оплаты больничных листов беспокоит работодателей

После долгих споров позавчера работодатели достигли договоренности с государством о новой временной схеме компенсации больничных, которые теперь будут оплачиваться со второго дня болезни. Читать далее...

Профсоюзный лидер: работодатели применяют к работникам юридическое насилие

Глава Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеэп Петерсон считает, что в Эстонии как государство, так и часть работодателей явно нарушают основные права людей. По его словам, 80% работодателей допускают мелкие нарушения: некоторые сознательно, некоторые - по незнанию. Читать далее...