Картина дня: перегруженные больницы, смерть Николая Мейнерта и критика речи президента
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 февраля.
Раньше все жители Эстонии, родившиеся после 1982 года, были обязаны присоединиться ко второй пенсионной ступени, остальные могли сделать это добровольно, но никто до достижения пенсионного возраста не мог прикоснуться к накопленному. Теперь ситуация изменилась. Читать далее…
В прошлую пятницу Керсти Крахт, только что вышедшая из-за решетки, дала пресс-конференцию, на которой все же, выступая перед журналистами, была довольно немногословна. Однако после пресс-конференции, прошедшей в юридической фирме Lextal, она согласилась приехать в редакцию Kuuuurija и немного подробнее рассказать свою историю. Читать далее…
Прошло почти два месяца с тех пор, как в социальном доме Маарду вспыхнул пожар, который оставил без крова 48 постояльцев. Как они живут сейчас? «Благодаря работающей противопожарной системе и грамотным действиям работников социального дома нам удалось обойтись без человеческих жертв», – вспоминает руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба. Читать далее…
Член правления Pull Restoranid Энн Тобрелутс сказал, что фирма попытается пережить сложные времена, но поддержка правительства очень важна для сектора. Читать далее…
После каникул все школьники Эстонии, за исключением начальных классов и детей с особыми образовательными потребностями, продолжат грызть гранит науки дома. Закроются также театры, кинотеатры и концертные залы. Читать далее…
Российская вакцина против Covid-19 Sputnik V, как уже следует из названия, превращена в оружие пропаганды. Вакцину распространяют, делая упор на три утверждения, одно из которых частично верно, другое - частично ложно, а третье - полностью ложно. Однако сама вакцина не лучше и не хуже других себе подобных. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6412 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1204, то есть 18,8% от общего количества. Читать далее…
Вчера, 25 февраля, в возрасте 67 лет, в результате тяжелой болезни скончался публицист, радиожурналист, социолог, исследователь рок-культуры Николай Мейнерт. Читать далее…
Не совсем понятно, почему обращение президента Керсти Кальюлайд к «уважаемым соотечественникам с другими культурными корнями и родным языком» во время выступления 24 февраля вызвало столько непонимания в русскоязычной среде, пишет обозреватель Айн Тоотс.
В Москве вышла книга, одним из соавторов которой является депутат Европарламента Яна Тоом. Издание под названием «Эволюция систем государственного управления в странах постсоветского пространства (1991 -2021 гг.)» подготовлено Институтом государственной службы и управления Российской академии государственной службы и управления при президенте РФ. Читать далее…
Рекорды заболевамости коронавирусом приходят едва ли не каждый день. Также бьет рекорды и количество пациентов, нуждающихся в стационарном лечении. Если сейчас в больницах Эстонии из-за коронавируса находятся почти 500 человек, то, по прогнозам, скоро это число может достигнуть тысячи. Это означает, что больничная система уже сокращает плановое лечение и пытается избежать его полного закрытия. Читать далее…
Здравствуйте, меня зовут Бетина и я ваша соотечественница с другими культурными корнями и родным языком. В глазах госпожи президента, возможно, даже вдвойне, ведь эстонский я выучила в еврейской школе с русским языком обучения. Читать далее…
Как стало известно Rus.Postimees, учитывая темпы заболеваемости Covid-19 в городе Маарду, городские власти решили не допускать после каникул учащихся начальной школы до контактного обучения. Читать далее...
Министр труда и здравоохранения Танель Кийк, гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно и член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер дали пресс-конференцию, на которой рассказали о ситуации с коронавирусом в Эстонии. Читать далее...
Публикации о новых архитектурных проектах, о строительстве новых объектов и жилых комплексов вызывают неизменный интерес у читателей портала Rus.Postimees. При обсуждении того или иного нового проекта горожане все чаще вмешиваются в решения властей. И это хорошо. Но одного желания вмешаться мало. Для этого чаще всего не хватает элементарных знаний, информации. Читать далее...