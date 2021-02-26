Картина дня: перегруженные больницы, смерть Николая Мейнерта и критика речи президента

Деньги на старость: как распорядиться?

Раньше все жители Эстонии, родившиеся после 1982 года, были обязаны присоединиться ко второй пенсионной ступени, остальные могли сделать это добровольно, но никто до достижения пенсионного возраста не мог прикоснуться к накопленному. Теперь ситуация изменилась. Читать далее…

Теория заговора или… Кто и за что сверг правительство Юри Ратаса?

В прошлую пятницу Керсти Крахт, только что вышедшая из-за решетки, дала пресс-конференцию, на которой все же, выступая перед журналистами, была довольно немногословна. Однако после пресс-конференции, прошедшей в юридической фирме Lextal, она согласилась приехать в редакцию Kuuuurija и немного подробнее рассказать свою историю. Читать далее…

Без крова, но малой кровью: как живут сейчас маардуские погорельцы?

Прошло почти два месяца с тех пор, как в социальном доме Маарду вспыхнул пожар, который оставил без крова 48 постояльцев. Как они живут сейчас? «Благодаря работающей противопожарной системе и грамотным действиям работников социального дома нам удалось обойтись без человеческих жертв», – вспоминает руководитель пресс-службы Маардуской горуправы Елена Кацуба. Читать далее…

Ресторан об ограничениях: мы не можем позволить себе банкротство!

Член правления Pull Restoranid Энн Тобрелутс сказал, что фирма попытается пережить сложные времена, но поддержка правительства очень важна для сектора. Читать далее…

Директор школы: половине учеников дистанционное обучение не подходит, а еще четверти - противопоказано

После каникул все школьники Эстонии, за исключением начальных классов и детей с особыми образовательными потребностями, продолжат грызть гранит науки дома. Закроются также театры, кинотеатры и концертные залы. Читать далее…

Sputnik V – вакцина, ставшая оружием в инфовойне

Российская вакцина против Covid-19 Sputnik V, как уже следует из названия, превращена в оружие пропаганды. Вакцину распространяют, делая упор на три утверждения, одно из которых частично верно, другое - частично ложно, а третье - полностью ложно. Однако сама вакцина не лучше и не хуже других себе подобных. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 1204 зараженных, скончались восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6412 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 1204, то есть 18,8% от общего количества. Читать далее…

Умер Николай Мейнерт

Вчера, 25 февраля, в возрасте 67 лет, в результате тяжелой болезни скончался публицист, радиожурналист, социолог, исследователь рок-культуры Николай Мейнерт. Читать далее…

В защиту президента

Не совсем понятно, почему обращение президента Керсти Кальюлайд к «уважаемым соотечественникам с другими культурными корнями и родным языком» во время выступления 24 февраля вызвало столько непонимания в русскоязычной среде, пишет обозреватель Айн Тоотс.

Яна Тоом стала соавтором книги, выпущенной Российской академией госслужбы и управления при президенте РФ