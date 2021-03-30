Картина дня: арест Середенко, продление ограничений и новый антирекорд

Перекачка опасных нефтепродуктов перемещается в Таллиннский залив

Министерство окружающей среды планирует отказаться от приостановки перекачки больших количеств опасных нефтепродуктов в море и в срочном порядке разрешить STS-операции (перегрузка с корабля на корабль. - прим. ред.) вблизи Таллинна без предварительной оценки воздействия на окружающую среду. Читать далее...

Лутсар: не верю, что детей и молодежь начнут вакцинировать в этом году

Не стоит ожидать, что в этом году начнут вакцинировать от коронавируса детей и молодежь, поскольку исследования вакцины для этих возрастных групп еще продолжаются, сказала глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар. Читать далее...

Женщины-ученые в Эстонии по-прежнему сталкиваются со стереотипами, разрывом в зарплатах и дискриминацией

Центр прикладных социальных исследований Тартуского университета (RAKE) провел масштабное исследование на тему гендерного равенства в эстонской науке. Последний раз подобное исследование проводилось десять лет назад. Rus.Postimees подготовил краткую версию выводов исследования, которое показывает, как изменилась научная среда и с какими трудностями на пути к званию профессора сталкиваются женщины в Эстонии. Читать далее...

Из-за коронавируса жители Эстонии сэкономили на путешествиях более миллиарда евро

Из-за пандемии коронавируса в прошлом году путешествия были ограничены, и, по данным Департамента статистики, по сравнению с позапрошлым годом, расходы на поездки упали более чем на миллиард евро. Читать далее...

Ушла из жизни режиссер Марина Наабер-Глазистова

Во вторник на 59-м году жизни скончалась режиссер, педагог, руководитель студии «Мексвидео» Марина Наабер-Глазистова. Читать далее...

ФОТО 〉 На пляже Пирита найден детеныш тюленя с рыболовным крючком в носу

Сегодня, 30 марта, спасатели получили вызов на столичный пляж Пирита, на берегу которого лежал детеныш тюленя. Читать далее...

В Таллинне текст «Тотального диктанта» зачитает Аркадий Попов

На одной из главных онлайн-площадок в Таллинне текст писателя Дмитрия Глуховского зачитает доктор Аркадий Попов. В связи с ограничениями, вызванными эпидемической ситуацией, акция всемирной грамотности «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля в режиме онлайн. Читать далее...

Екатерина Машина: подростку другой национальности в Эстонии сложно

По призыву президента Керсти Кальюлайд Екатерина Машина написала речь: обращение к Эстонии. Текст русской по происхождению ученицы 10 класса Раквереской реальной гимназии «От меня зависит все» болезненно личный. Читать далее...

ВАЖНО: МОСТ ЗАКРЫТ! 〉 Любителям прогулок по променаду Рокка-аль-Маре придется изменить свой маршрут

По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства начались работы по замене деревянной части моста на променаде Рокка-аль-Маре. Читать далее...

Печально знаменитая фабрика кошек все еще в деле: домашние животные мрут как мухи