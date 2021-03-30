Картина дня: арест Середенко, продление ограничений и новый антирекорд
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 марта.
Как стало известно Rus.Postimees, общественный деятель Сергей Середенко задержан по подозрению в антигосударственной деятельности. Читать далее...
Во вторник правительство приняло решение, что введенные сейчас до 11 апреля ограничения будут продлены еще на две недели. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6580 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1202, то есть 18,3% от общего количества. Читать далее...
Вакцину от коронавируса англо-шведской компании AstraZeneca, носившую одноименное название, переименовали в Vaxzevria. Об этом сообщает Европейское агентство лекарственных средств. Читать далее...
Кардиовакулярный хирург Ида-Таллиннской центральной больницы доктор Вероника Пальмисте развеивает мифы о вакцине от коронавируса: «Людям с повышенным страхом в отношении тромбоза я советую скорее подумать о том, что они сами делают со своим стилем жизни. Например, курение — это один из самых главных факторов риска возникновения тромбоза». Читать далее...
Несмотря на все предостережения, жители Эстонии продолжают покупать породистых котят по объявлениям на порталах вроде Okidoki.ee или Soov.ee в надежде сэкономить сотню-другую евро. Однако если наткнуться на так называемую "кошачью фабрику", можно легко остаться и без питомца, и без денег. Программа Kuuuurija узнала о многочисленных подобных случаях, связанных с одним и тем же продавцом. Читать далее...
Молодой житель Ярвамаа, придерживающийся праворадикальных взглядов, осенью 2018 года угрожал устроить на мероприятии молодых социал-демократов акцию в духе норвежского террориста Андерса Брейвика. Следствие вскрыло его связи с правыми радикалами Европы и Америки, и его наказали как за угрозы, так и за осквернение государственной символики. Читать далее...
Люди, переболевшие COVID-19, не могут въехать в большинство стран Европы, так как для пересечения границы нужен отрицательный тест на коронавирус. Читать далее...
Политика проникла и в процесс вакцинации, к сожалению, оставив жизнь и здоровье людей на заднем плане, пишет в Postimees доктор медицинских наук Адик Левин.
Во вторник Харьюский уездный суд признал известного музыканта, организатора и ведущего детских мероприятий Венно Лоосаара в сексуальных домогательствах к десятилетней девочке и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Суд решил, что пятилетнее заключение будет условным с испытательным сроком на пять лет. Читать далее...
Министерство окружающей среды планирует отказаться от приостановки перекачки больших количеств опасных нефтепродуктов в море и в срочном порядке разрешить STS-операции (перегрузка с корабля на корабль. - прим. ред.) вблизи Таллинна без предварительной оценки воздействия на окружающую среду. Читать далее...
Не стоит ожидать, что в этом году начнут вакцинировать от коронавируса детей и молодежь, поскольку исследования вакцины для этих возрастных групп еще продолжаются, сказала глава консультирующего правительство научного совета Ирья Лутсар. Читать далее...
Центр прикладных социальных исследований Тартуского университета (RAKE) провел масштабное исследование на тему гендерного равенства в эстонской науке. Последний раз подобное исследование проводилось десять лет назад. Rus.Postimees подготовил краткую версию выводов исследования, которое показывает, как изменилась научная среда и с какими трудностями на пути к званию профессора сталкиваются женщины в Эстонии. Читать далее...
Из-за пандемии коронавируса в прошлом году путешествия были ограничены, и, по данным Департамента статистики, по сравнению с позапрошлым годом, расходы на поездки упали более чем на миллиард евро. Читать далее...
Во вторник на 59-м году жизни скончалась режиссер, педагог, руководитель студии «Мексвидео» Марина Наабер-Глазистова. Читать далее...
Сегодня, 30 марта, спасатели получили вызов на столичный пляж Пирита, на берегу которого лежал детеныш тюленя. Читать далее...
На одной из главных онлайн-площадок в Таллинне текст писателя Дмитрия Глуховского зачитает доктор Аркадий Попов. В связи с ограничениями, вызванными эпидемической ситуацией, акция всемирной грамотности «Тотальный диктант» пройдет 10 апреля в режиме онлайн. Читать далее...
По призыву президента Керсти Кальюлайд Екатерина Машина написала речь: обращение к Эстонии. Текст русской по происхождению ученицы 10 класса Раквереской реальной гимназии «От меня зависит все» болезненно личный. Читать далее...
По заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства начались работы по замене деревянной части моста на променаде Рокка-аль-Маре. Читать далее...
Несмотря на все предостережения, жители Эстонии продолжают покупать породистых котят по объявлениям на порталах вроде Okidoki.ee или Soov.ee в надежде сэкономить сотню-другую евро. Однако если наткнуться на так называемую "кошачью фабрику", можно легко остаться и без питомца, и без денег. Программа Kuuuurija узнала о многочисленных подобных случаях, связанных с одним и тем же продавцом. Читать далее...
В Центр тревоги позвонил обеспокоенный гражданин, который заметил что-то в озере Юлемисте. На берег озера приехали спасатели и скорая помощь. Читать далее...
В понедельник, 29 марта, в расположенной в Палдиски квартире во время совместного распития алкогольных напитков возник конфликт, в ходе которого 35-летний мужчина нанес множество ударов ножом своему сверстнику. Читать далее...
Брюссель форсирует создание системы ковид-сертификатов, чтобы ускорить открытие границ ЕС и оживить туризм. Станет ли такой документ обязательным вторым паспортом для каждого? Могут ли бюрократические проволочки и проблемы с темпами вакцинации спутать карты союза? Читать далее...
В дополнение к продлению коронавирусных ограничений правительство приняло решение о том, что с 5 апреля прекратится особый порядок, действовавший для приезжающих в Эстонию из Стран Балтии и Финляндии. Но период изоляции можно сократить с помощью тестирования. Читать далее...
На предприятиях Ида-Вирумаа присматриваются к экспресс-тестам на коронавирус, надеясь с их помощью избежать остановки производства из-за самоизоляции сотрудников. В концерне VKG такие тесты начали использовать на прошлой неделе и уже выявили с их помощью шестерых больных. Руководитель по безопасности и качеству Ксения Москвина на себе показывает, как работает тест-система. Читать далее...
Февральское расследование исследовательской группой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) начала пандемии коронавируса в Ухане, Китай, не дало особой ясности, но опубликованный вчера доклад содержит самые важные находки на сегодняшний день. Эстония, а также США и 12 других стран выразили обеспокоенность по поводу отчета, призвав Китай предоставить экспертам полный доступ к данным. Читать далее...