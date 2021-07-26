Картина дня: скандал в профучилище, неудача эстонских пловцов и Тони едет лечиться в Германию

Керсна: директор школы должен знать, кто из персонала вакцинирован

До начала нового учебного года осталось чуть больше месяца, и департаменты образования жалуются, что у них нет представления о том, сколько учителей и какая доля школьного персонала вакцинированы от коронавируса. От Министерства образования и науки не поступило и точных инструкций о том, как будет проходить учебная работа, если общеобразовательные школы в сентябре все-таки откроются. Читать далее...

Злоупотребление и незаконное сокращение: директор эстонского центра профобразования попал под подозрение

Директор Центра профессионального образования Вырумаа Танель Линнус подозревается в незаконном злоупотреблении школьным имуществом и незаконном сокращении сотрудников. Министерство образования и науки обратилось за помощью в полицию. Читать далее...

Тони, который борется с опухолью спинного мозга, в среду отправляется на лечение в Германию

Благодаря неравнодушным жителям Эстонии борющийся с опухолью спинного мозга Тони уже в среду отправится на лечение в Германию. Операцию проведут в четверг в местной больнице. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Водитель электросамоката на перекрестке угодил в прицеп пикапа

Центр надзора за дорожным движением напоминает на своей странице в Facebook, что при пересечении проезжей части на велосипеде или самокате действует ряд правил. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 66 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 1925 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 66, то есть 3,4% от общего количества тестов. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Зирк и Ефимова не сумели пробиться в финал Олимпиады

В понедельник ранним утром на Олимпийских играх в Токио эстонские пловцы Крегор Зирк и Энели Ефимова приняли участие в полуфинале на дистанциях 200 м вольным стилем и 100 м брассом соответственно. Пробиться в финал им, увы, не удалось. Rus.Postimees вел прямую трансляцию с этих соревнований. Читать далее...

«О такой ли Эстонии мы мечтали?» – вопрос, не имеющий смысла

Сегодня, незадолго до празднования тридцатой годовщины восстановления государственного суверенитета Эстонской Республики, вопрос этот звучит все чаще. Справедливости ради следует сказать, что звучит он не только сейчас, но и всякий раз в преддверии очередной государственной даты; и чем она круглее, тем интенсивнее его повторяемость. Читать далее...

Как местная молодёжь решает проблемы эстонского общества

Год назад предприимчивый таллиннский школьник Артём Белков создал клуб для изучения английского языка Youth English Club, которому 16 июля исполнился год. За это время проект успел удостоиться таких наград, как Европейская премия гражданина и Suured teod. Цель же клуба состоит далеко не только в изучении английского языка. Молодой человек хотел создать такую площадку, которая сможет объединить людей разных культур, национальностей, традиций и мнений. Читать далее...

Утонули двое мужчин: перед купанием оба употребляли алкоголь