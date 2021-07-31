Картина дня: избиение полицейских, гибель эстонского водителя в Англии и всплеск заболеваемости

Здоровье солиста Национального балета «Эстония» ухудшается с каждым днем

«Бывает, что он весь день страдает от сильных судорог и панических атак — он не может успокоиться, тело не слушается его, а только дергается». Так описала состояние здоровья находящегося в Италии на лечении солиста Национального балета «Эстония» Анатолия Архангельского его супруга Марика Муйсте. Читать далее…

Тармо Соомере: я хотел бы строить общество и ни в коем случае не разрушать его

Вчера спикер Рийгикогу Юри Ратас (Центристская партия) предложил всем партиям рассмотреть кандидатуру президента Академии наук Эстонии Тармо Соомере на пост президента Эстонии. Соомере, который встретится с партиями на следующей неделе, сказал в интервью Postimees, что для президента важно не вмешиваться во внутреннюю политику страны и содействовать поиску точек соприкосновения в обществе. Читать далее...

Лица недели 〉 Уноси готовенького!

Счастье – когда не смеешь на него надеяться. Примерно так можно описать внутреннее состояние множества жителей Эстонии, отсчитывавших последние секунды финального матча командного состязания по фехтованию на шпагах. Читать далее…

От редакции 〉 Ударим концертом по коронавирусу?

20 августа — тридцатая годовщина восстановления независимости Эстонии. Если говорить о человеческом тридцатилетии, в большинстве случаев это — возраст зрелого, состоявшегося и уверенного в себе человека. Для государства тридцать лет — совсем не много. И последние события, к сожалению, показывают, что решения, которые принимает наше правительство в связи с усилившейся заболеваемостью осточертевшим коронавирусом, назвать зрелыми и последовательными, простите, язык не поворачивается. Читать далее…

Коронавирус подтвержден у 249 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3350 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 249, то есть 7% от общего количества тестов. Из новых зараженных 79,5% не были вакцинированы. Читать далее…

Случайный прохожий наткнулся на трупы кошек: вскрытие показало, что их отравили

В четверг вечером случайный прохожий обнаружил на причале Вильяндиского озера двух мертвых кошек. Вскрытие показало, что кошки, хозяин которых в тот же день планировал их усыпить, были отравлены. Читать далее…

Персона недели 〉 Катрина Лехис: увидев Яо Мина, я почувствовала себя гномом

Катрина Лехис, выигравшая олимпийское золото, говорит, что на достигнутом не остановится — ей не хватает Кубка мира и индивидуального олимпийского золота. Читать далее...

Под микроскопом 〉 Каково жить в Таллинне у моря

Люди всегда хотят того, чего не могут, а в Таллинне долгое время жить у моря было невозможно. Читать далее...

В Эстонии и Финляндии стоимость литра бензина приближается к двум евро

Цена на бензин в Эстонии сейчас на рекордно высоком уровне: более 1,5 евро за литр бензина с октановым числом 98. Однако в Финляндии топливо по-прежнему дороже, чем во многих странах, и цена за литр скоро достигнет 2 евро. Читать далее...

Разбушевался не на шутку: пьяный мужчина отобрал у полицейских дубинку и избил их

Когда в начале марта этого года полицейский патруль прибыл на тихую улочку с частными домами в Нымме, отреагировав на семейную ссору, ничто не предсказывало, что конфликт разрастется, и оба полицейских вскоре попадут в больницу с травмами головы. 48-летний Дмитрий Свиридов выхватил телескопическую дубинку из-за пояса стража порядка и нанес ею серьезные травмы головы двум полицейским. Читать далее...

По прибытии из Эстонии в Латвию без COVID-сертификата теперь нужно соблюдать самоизоляцию

Ухудшение эпидемиологической ситуации в Эстонии стало причиной, по которой с субботы, 31 июля, приезжающие из Эстонии в Латвию люди без сертификата о вакцинации или справки о перенесенной болезни должны соблюдать десятидневную самоизоляцию. Читать далее...

В Англии в стокновении трех грузовиков погиб водитель из Эстонии