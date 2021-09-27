Картина дня: суд по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, призыв заразившейся коронавирусом и важное открытие при изучении останков "Эстонии"
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 сентября.
«На данный момент это самый молодой наш пациент, 25 лет, с глубокой дыхательной недостаточностью. Раньше это был совершенно здоровый молодой человек», - начинает заведующая первым инфекционным отделением Западно-Таллиннской центральной больницы Неле Расманн обход коронавирусного отделения. «Его отец сегодня попал в интенсив третьей степени. Это означает механическую вентиляцию, когда в человека вставлена трубка. Такой семейный случай», – охает она.
Камера подводного робота, отправленного вчера днем на автомобильную палубу затонувшего парома «Эстония», зафиксировала, что две двери, ведущие на нижние палубы, целы и закрыты. Читать далее...
В понедельник, 27 сентября, суд по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ продолжается допросом Романа Глуховченко. Читать далее...
Вcе восемь подопечных дома призрения Микитамяэ, умерших в сентябре от коронавируса, были непривитыми - обстоятельство, которое, к сожалению, суммирует тот факт, что в трех уездах на юге Эстонии вакцинация против коронавируса идет медленнее, чем в остальной Эстонии. И по оценке экспертов, сложно предсказать, что могло бы ускорить темп. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3229 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 390. Читать далее...
Портал Elu24 пообщался с двумя семьями, живущими в волости Луунья, которые нашли красивый дом, но добираться туда опасно из-за отсутствия тротуара и надлежащего общественного транспорта. Строительство тротуара начнется не раньше 2023 года. Читать далее...
Когда на прошлой неделе министры транспорта стран Балтии, руководители железнодорожных компаний и другие высокопоставленные чиновники поехали из Таллинна в Вильнюс поездом, это заняло - вместе с остановками - более 12 часов. Когда поездка этим же маршрутом будет предпринята в следующий раз, то есть после открытия Rail Baltic, она должна будет продлиться 3 часа 38 минут. Но, к сожалению, этого не произойдет в ближайшие годы: по железной дороге, строительство которой должно было быть завершено в начале 2026 года, поезда не пойдут до самого конца десятилетия. Читать далее...
В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 27 сентября, участники программы обсудят новую волну политэмиграции из стран ближнего зарубежья в Эстонию. Читать далее...
Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины, заявило Министерство иностранных дел Украины. Читать далее...
Приближаются как срок доплаты подоходного налога с доходов частных лиц, так и срок уплаты земельного налога, сообщила в понедельник пресс-служба Налогово-таможенного департамента (НТД), который напоминает, что 1 октября, наступают как срок уплаты второй части земельного налога, так и срок доплаты подоходного налога, подлежащего доплате на основании декларации о доходах. Читать далее...
Правительство на прошлой неделе уточнило связанные с COVID-19 правила, касающиеся пересечения границы детьми и молодыми людьми в возрасте младше 18 лет, а также теми, кому в этом учебном году исполнится 19 лет, и обязанности по самоизоляции. Читать далее...
В воскресенье вечером Европейская комиссия принципиально одобрила план восстановления экономики Эстонии, объем которого составляет чуть менее миллиарда евро, сообщила ERR министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. Читать далее...