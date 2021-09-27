Картина дня: суд по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ, призыв заразившейся коронавирусом и важное открытие при изучении останков "Эстонии"

Пациентка с коронаосложнениями: я кричу всему миру, люди, вакцинируйтесь!

«На данный момент это самый молодой наш пациент, 25 лет, с глубокой дыхательной недостаточностью. Раньше это был совершенно здоровый молодой человек», - начинает заведующая первым инфекционным отделением Западно-Таллиннской центральной больницы Неле Расманн обход коронавирусного отделения. «Его отец сегодня попал в интенсив третьей степени. Это означает механическую вентиляцию, когда в человека вставлена трубка. Такой семейный случай», – охает она.

Крушение "Эстонии": 〉 Важное открытие: двери, ведущие с автопалубы на нижние уровни, целы и закрыты

Камера подводного робота, отправленного вчера днем ​​на автомобильную палубу затонувшего парома «Эстония», зафиксировала, что две двери, ведущие на нижние палубы, целы и закрыты. Читать далее...

Роман Глуховченко: к этой трагедии привели моя непредусмотрительность и проблемы с сердцем

В понедельник, 27 сентября, суд по делу об убийстве на Ляэнемере-теэ продолжается допросом Романа Глуховченко. Читать далее...

"Люди боятся": на юге Эстонии темпы вакцинации упали почти до нуля

Вcе восемь подопечных дома призрения Микитамяэ, умерших в сентябре от коронавируса, были непривитыми - обстоятельство, которое, к сожалению, суммирует тот факт, что в трех уездах на юге Эстонии вакцинация против коронавируса идет медленнее, чем в остальной Эстонии. И по оценке экспертов, сложно предсказать, что могло бы ускорить темп. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 390 зараженных, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3229 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 390. Читать далее...

Семьи волости Луунья живут «в ловушке», куда не идет тротуар: люди боятся за свою жизнь

Портал Elu24 пообщался с двумя семьями, живущими в волости Луунья, которые нашли красивый дом, но добираться туда опасно из-за отсутствия тротуара и надлежащего общественного транспорта. Строительство тротуара начнется не раньше 2023 года. Читать далее...

Завершение строительства Rail Baltic откладывается на конец десятилетия

Когда на прошлой неделе министры транспорта стран Балтии, руководители железнодорожных компаний и другие высокопоставленные чиновники поехали из Таллинна в Вильнюс поездом, это заняло - вместе с остановками - более 12 часов. Когда поездка этим же маршрутом будет предпринята в следующий раз, то есть после открытия Rail Baltic, она должна будет продлиться 3 часа 38 минут. Но, к сожалению, этого не произойдет в ближайшие годы: по железной дороге, строительство которой должно было быть завершено в начале 2026 года, поезда не пойдут до самого конца десятилетия. Читать далее...

Евген Цыбуленко: я верю в русский бунт, бессмысленный и беспощадный

В новом выпуске ток-шоу "Своя правда", который выйдет в эфир на канале ETV+ в понедельник, 27 сентября, участники программы обсудят новую волну политэмиграции из стран ближнего зарубежья в Эстонию. Читать далее...

Киев разочарован решением Будапешта подписать контракт с РФ на поставку газа в обход Украины

Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать 27 сентября 2021 года в Будапеште новый долгосрочный контракт с российским концерном "Газпром" на поставку газа в обход Украины, заявило Министерство иностранных дел Украины. Читать далее...

К 1 октября десяткам тысяч жителей Эстонии придется доплатить подоходный налог

Приближаются как срок доплаты подоходного налога с доходов частных лиц, так и срок уплаты земельного налога, сообщила в понедельник пресс-служба Налогово-таможенного департамента (НТД), который напоминает, что 1 октября, наступают как срок уплаты второй части земельного налога, так и срок доплаты подоходного налога, подлежащего доплате на основании декларации о доходах. Читать далее...

Вступают в силу связанные с поездками правила проверки на COVID-19 несовершеннолетних лиц

Правительство на прошлой неделе уточнило связанные с COVID-19 правила, касающиеся пересечения границы детьми и молодыми людьми в возрасте младше 18 лет, а также теми, кому в этом учебном году исполнится 19 лет, и обязанности по самоизоляции. Читать далее...

Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Эстонии размером около миллиарда евро